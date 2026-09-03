Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt thanh toán lãi cho 3 lô trái phiếu 11.000 tỷ đồng

Công ty TNHH Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt (Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt) vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 30/06/2026).

Theo báo cáo này, Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt đã thanh toán tổng cộng 4 kỳ trả lãi cho 3 lô trái phiếu PDA12501, PDA12601 và PDA12602. Tổng số tiền lãi mà doanh nghiệp đã thanh toán trong kỳ báo cáo là hơn 451 tỷ đồng.

Nguồn: HNX

Theo công bố trên HNX, ngày 26/12/2025, doanh nghiệp đã phát hành 54.000 trái phiếu mã PDA12501 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng giá trị phát hành 5.400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 30 tháng, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 26/6/2028.

Đến ngày 26/3/2026, Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiếp tục huy động liên tiếp 2 lô trái phiếu PDA12601 và PDA12602, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành lần lượt là 2.000 tỷ đồng và 3.600 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm.

Đáng chú ý, trước thời điểm phát hành lô PDA12501 chỉ 1 ngày (25/12/2025), doanh nghiệp đã mang tất cả các quyền tài sản và tất cả khoản phải thu phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh ký với Công ty CP Đầu tư Cam Ranh, Công ty CP Vinhomes và Công ty CP Giải pháp Năng lượng VinES... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS).

Đến ngày 25/3/2026 ( trước thời điểm phát hành 2 lô PDA12601 và PDA12602 chỉ 1 ngày), Đầu tư và Phát triển Bất động sản Phát Đạt tiếp tục mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác đầu tư và kinh doanh ký với Liên danh Vinhomes – VIG ... thế chấp tại TCBS.

Về Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt, theo đăng ký thay đổi doanh nghiệp hồi tháng 5/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp này ở mức gần 7.696 tỷ đồng, gồm 3 cổ đông góp vốn: Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Phúc Sơn (45,57%); Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hưng Nghĩa (41,85%) và bà Bùi Thị Mai (12,58%).

Ông Võ Phước Thành và ông Nguyễn Phi Long là người được ủy quyền phần vốn góp của Phúc Sơn và Hưng Nghĩa tại Đầu tư và phát triển bất động sản Phát Đạt.

Sau nhiều lần điều chỉnh, đến tháng 5/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên gần 9.346 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không thay đổi. Hiện, bà Bùi Thị Mai (SN 1971) đang đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật doanh nghiệp.