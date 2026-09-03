Giá vàng bạc hôm nay 3/9: SJC, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải, DOJI đồng loạt giảm

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (3/9/2026), thị trường vàng trong nước ghi nhận đợt điều chỉnh giảm giá đối với mặt hàng vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn như Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), Phú Quý và DOJI. Mặc dù giá vàng thế giới duy trì sắc xanh tích cực, xu hướng hạ nhiệt của giá vàng miếng trong nước đã làm thu hẹp đáng kể khoảng cách chênh lệch giá giữa vàng miếng và nhẫn tròn.

Giá vàng trong nước quay đầu hạ nhiệt, vàng miếng và vàng nhẫn bám đuổi sát nút

Tại Tập đoàn Phú Quý, ghi nhận vào thời điểm đầu giờ sáng ngày 3/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với mức đỉnh ngắn hạn thiết lập lúc 08h33 cùng ngày (mua vào 145 triệu đồng/lượng, bán ra 148 triệu đồng/lượng), giá vàng miếng tại Phú Quý đã hạ nhiệt 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán chỉ sau chưa đầy một giờ đồng hồ.

Đối với sản phẩm nhẫn tròn Phú Quý 999.9, giá niêm yết giao dịch ở mức 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 3/9 hạ nhiệt.

Tương tự tại Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm 280.000 đồng/lượng, hiện giao dịch quanh mức 144,4 triệu đồng/lượng mua vào và 147,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với đà giảm của vàng miếng, các dòng sản phẩm vàng nhẫn và vàng trang sức tại BTMH lại ghi nhận mức tăng nhẹ từ 50.000 - 500.000 đồng/lượng tùy loại. Cụ thể, sản phẩm Kim Gia Bảo 24K được niêm yết mua vào ở mức 145,2 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/chỉ (tương đương 500.000 đồng/lượng).

Đối với nhẫn tròn BTMH, giá mua vào được công bố ở mức 144,2 triệu đồng/lượng. Như vậy, tại BTMH, nhẫn Kim Gia Bảo đang có giá bán ra nhỉnh hơn vàng miếng SJC khoảng 1,8 triệu đồng/lượng, trong khi nhẫn tròn BTMH lại thấp hơn giá mua vàng miếng SJC khoảng 200.000 đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, bảng giá niêm yết sáng nay cho thấy giá vàng miếng SJC đang giữ ở mức 144,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 147,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, dòng sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tự Tháp AVPL lại có giá niêm yết cao hơn đáng kể, ở mức 145 triệu đồng/lượng (mua vào) và 149 triệu đồng/lượng (bán ra). Điều này tạo nên khoảng chênh lệch khoảng 1,6 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra và 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào giữa vàng nhẫn thương hiệu riêng của DOJI so với vàng miếng SJC.

Khảo sát chung tại Công ty Vàng bạc Đá quý SJC (TP.HCM), giá vàng miếng SJC loại 1L - 10L - 1KG giao dịch mua vào ở mức 144,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 147,4 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ được niêm yết mua vào 143,9 triệu đồng/lượng và bán ra 146,9 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn SJC hiện duy trì ở mức khá hẹp, chỉ khoảng 500.000 đồng/lượng đối với chiều bán ra.

Giá vàng thế giới

Trái ngược với đà giảm điểm của giá vàng miếng trong nước, thị trường kim loại quý thế giới lại ghi nhận những diễn biến tương đối lạc quan. Trên sàn giao dịch quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) tiếp tục đà phục hồi khi tăng thêm 25,47 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,58%, hiện đang giao dịch quanh ngưỡng 4.413,43 USD/ounce.

Sự bứt phá của giá vàng thế giới chủ yếu nhờ vào sức cầu bắt đáy gia tăng từ các nhà đầu tư quốc tế cùng những yếu tố bất ổn kinh tế vĩ mô toàn cầu đẩy mạnh nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, đà tăng của kim loại quý thế giới chưa đủ lực để nâng đỡ giá vàng miếng SJC trong nước sáng nay.

Giá bạc

Cùng chung xu hướng với thị trường vàng, mặt hàng bạc trong nước sáng nay chứng kiến các phiên điều chỉnh tăng nhẹ và duy trì đà giao dịch sôi động tại các đơn vị phân phối lớn.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi 999 (loại 1Ki-lo, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng được niêm yết đồng giá ở mức 2,239 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,308 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg, giá giao dịch hiện ở mức 59,706 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,546 triệu đồng/kg (bán ra). Lịch sử giao dịch trong sáng 3/9 tại Phú Quý cho thấy giá bạc liên tục biến động nhịp nhàng qua từng khung giờ, nhích nhẹ từ ngưỡng mua vào 2,237 triệu đồng/lượng lúc 08h30 lên mức 2,239 triệu đồng/lượng vào thời điểm 09h01.

Giá bạc tăng nhẹ.

Tại Công ty Cổ phần Bảo Tín Mạnh Hải (BTMH), giá bạc cũng ghi nhận đà tăng nhẹ. Sản phẩm Ngân Gia Bảo - Tứ Quý (tính theo đơn vị lượng) có giá mua vào ở mức 2,237 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,632 triệu đồng/lượng, tăng 48.000 đồng/lượng.

Loại bạc thỏi Ngân Gia Bảo 5 lượng, 10 lượng tăng 42.000 đồng, giao dịch ở mức 2,237 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,306 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc thỏi 1kg tại BTMH ghi nhận đà tăng tới 1,12 triệu đồng/kg, hiện bán ra ở mức 61,494 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, tại Tập đoàn DOJI, bảng giá bạc niêm yết ghi nhận mặt hàng Bạc DOJI 99.9 loại 1 lượng ở mức 2,260 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,360 triệu đồng/lượng (bán ra). Bạc DOJI 99.9 loại 5 lượng có giá 11,300 triệu đồng (mua vào) và 11,800 triệu đồng (bán ra).

Nhìn chung, giá bạc trong nước vẫn duy trì đà tăng ổn định, tạo nên điểm sáng thu hút sự chú ý của dòng tiền đầu tư ngắn hạn bên cạnh kim loại vàng.