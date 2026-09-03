Ngân hàng tăng vốn, củng cố nền tảng cho tăng trưởng

Ngân hàng tăng cường “tấm đệm” vốn

Những tháng cuối năm 2026 đang chứng kiến nhiều kế hoạch tăng vốn điều lệ được các ngân hàng triển khai. Đáng chú ý, hoạt động này diễn ra ở cả nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ lẫn những nhà băng có vốn điều lệ lớn nhất hệ thống, cho thấy việc củng cố nền tảng vốn đang trở thành ưu tiên chung của ngành, nhằm nâng cao năng lực tài chính và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng.

Techcombank dự kiến phát hành hơn 3,54 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%. Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận lũy kế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngân hàng đồng thời dự kiến phát hành gần 30 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động, tương đương tỷ lệ hơn 0,28%.

Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ Techcombank dự kiến tăng lên hơn 106.593 tỷ đồng. Kế hoạch dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, sau khi hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý.

Nếu Techcombank trở thành ngân hàng có vốn điều lệ vượt mốc 100.000 tỷ đồng, cuộc đua quy mô vốn giữa các ngân hàng tư nhân lớn sẽ càng trở nên rõ nét.

VPBank cũng dự kiến tăng vốn thêm hơn 30% lên hơn 106.200 tỷ đồng thông qua 2 giai đoạn. Trong quý II hoặc quý III/2026, VPBank sẽ phát hành cổ phiếu với tỷ lệ hơn 26% cho cổ đông hiện hữu. Vào quý cuối năm, nhà băng này muốn phát hành riêng lẻ hơn 624 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư ngoại.

MB cũng dự kiến tăng vốn từ 80.550 tỷ đồng lên tối đa 102.687 tỷ đồng, tức tăng thêm khoảng 22.137 tỷ đồng thông qua ba cấu phần.

Cụ thể, MB dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15%, tương đương hơn 1,2 tỷ cổ phiếu và tăng vốn khoảng 12.082 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện 10%.

Phần còn lại đến từ phương án chào bán riêng lẻ tối đa 200 triệu cổ phiếu, tương đương tăng vốn thêm 2.000 tỷ đồng. Trong đó có 62 triệu cổ phiếu theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua và 138 triệu cổ phiếu chào bán bổ sung.

Như vậy, nếu hoàn tất, MB và VPBank đều có khả năng gia nhập nhóm ngân hàng có vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng, cùng với Techcombank.

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, cuộc đua tăng vốn cũng diễn ra mạnh mẽ.

Vietcombank cũng dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, qua đó đưa vốn điều lệ lên gần 94.000 tỷ đồng. Theo tài liệu chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, việc tăng vốn nhằm bổ sung nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính và hỗ trợ ngân hàng thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu tổ chức tín dụng yếu kém được cơ quan quản lý giao.

BIDV đã hoàn tất phát hành gần 498,2 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 6,84%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 72.801 tỷ đồng lên 77.782 tỷ đồng.

Như vậy, từ ngân hàng tư nhân đến nhóm quốc doanh, việc củng cố vốn đang trở thành một xu hướng có tính hệ thống.

Đa dạng nguồn lực cho tăng trưởng

Điểm chung của nhiều kế hoạch tăng vốn hiện nay là ngân hàng sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ dự trữ để phát hành cổ phiếu thưởng hoặc trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Về bản chất, đây là quá trình chuyển một phần lợi nhuận tích lũy thành vốn điều lệ. Ngân hàng không nhận thêm tiền mặt từ cổ đông, nhưng vốn chủ sở hữu được cơ cấu lại theo hướng tăng vốn điều lệ, qua đó củng cố nền tảng vốn.

Với các ngân hàng đang trong quá trình mở rộng bảng cân đối, đây là một cách tương đối thuận lợi để tăng năng lực vốn mà không phải đồng thời huy động một lượng tiền mặt lớn từ thị trường.

Tuy nhiên, không phải tất cả các kế hoạch đều chỉ mang tính “vốn hóa” lợi nhuận.

Vietbank dự kiến chào bán hơn 296,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó có thể thu về gần 2.961,5 tỷ đồng tiền mới. Nguồn vốn được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh và phục vụ nhu cầu cấp tín dụng.

MB cũng có cấu phần chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu, dự kiến thu về khoảng 8.055 tỷ đồng nếu toàn bộ lượng cổ phiếu được mua hết.

HDBank với kế hoạch tăng vốn gồm ba cấu phần: trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 5% và chào bán riêng lẻ tối đa 700 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Nếu hai phương án đầu hoàn tất, vốn điều lệ HDBank sẽ tăng từ gần 50.053 tỷ đồng lên khoảng 65.068 tỷ đồng. Nếu thực hiện thêm phương án chào bán riêng lẻ, vốn điều lệ có thể lên gần 72.069 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tiền thu được từ phương án chào bán riêng lẻ của HDBank dự kiến được sử dụng cho hoạt động tín dụng trung và dài hạn. Điều này cho thấy mục tiêu tăng vốn không chỉ nhằm cải thiện các chỉ tiêu trên bảng cân đối, mà còn trực tiếp phục vụ chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh.

Mở rộng dư địa, tăng sức bật tín dụng

Sự đồng loạt của các kế hoạch tăng vốn cho thấy các ngân hàng đang chuẩn bị cho một giai đoạn mà nhu cầu về nguồn lực tài chính ngày càng lớn.

Vốn điều lệ là một bộ phận cấu thành vốn tự có. Trong khi đó, vốn tự có là nền tảng để ngân hàng duy trì các tỷ lệ an toàn vốn trong quá trình mở rộng tài sản và tín dụng.

Khi quy mô tín dụng tăng nhanh, ngân hàng cũng phải đồng thời củng cố vốn để bảo đảm các tỷ lệ an toàn. Nếu không tăng vốn tương ứng, khả năng mở rộng bảng cân đối sẽ sớm gặp giới hạn.

Đây cũng là lý do cuộc đua vốn không chỉ diễn ra ở các ngân hàng nhỏ muốn thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu. Ngay cả những ngân hàng có vốn điều lệ hàng đầu như BIDV, Techcombank, MB, VPBank hay Vietcombank vẫn tiếp tục tăng vốn.

Có thể thấy cuộc đua vốn đang tạo ra sự dịch chuyển đáng kể về tương quan quy mô giữa các ngân hàng. Mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ, từng là ngưỡng rất cao, có thể trở thành quy mô phổ biến hơn ở nhóm ngân hàng dẫn đầu trong thời gian tới.

Đối với hệ thống, việc các ngân hàng chủ động củng cố vốn giúp tạo thêm bộ đệm trước những biến động của chu kỳ tín dụng, đồng thời hỗ trợ khả năng đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn của nền kinh tế.

Làn sóng tăng vốn năm 2026 không đơn thuần là cuộc đua về thứ hạng vốn điều lệ. Đó là cuộc đua giành dư địa tăng trưởng. Ngân hàng có nền tảng vốn đủ mạnh sẽ có nhiều lựa chọn hơn trong mở rộng tín dụng, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực quản trị rủi ro và đáp ứng các chuẩn mực an toàn vốn.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn của nền kinh tế tiếp tục tăng, “tấm đệm” vốn vì thế đang dần chuyển từ một yêu cầu an toàn thành một lợi thế cạnh tranh và thậm chí là điều kiện để ngân hàng duy trì tốc độ tăng trưởng trong những năm tới.