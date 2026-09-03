Có tiền nhàn rỗi nên đầu tư gì lúc này?

Vàng biến động mạnh, không nên “tất tay”

So với mức giá cuối tháng 1, khi vàng đạt đỉnh khoảng 192 triệu đồng/lượng, giá vàng miếng SJC hiện đã giảm hơn 43 triệu đồng/lượng. Mức điều chỉnh sâu khiến không ít người đặt câu hỏi liệu đây có phải thời điểm thích hợp để mua vàng?

Theo các chuyên gia, việc giá vàng giảm mạnh không đồng nghĩa rủi ro đã hoàn toàn được giải tỏa. Thị trường vàng vẫn chịu tác động bởi nhiều yếu tố quốc tế như chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, địa chính trị và tâm lý của nhà đầu tư.

Nhận định về triển vọng vàng trong những tháng cuối năm, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh, nhà đầu tư cần đặc biệt thận trọng với việc mua vào ở tỷ trọng quá lớn.

“Với những người giữ vàng ở tỷ trọng cao, dồn hết tài sản vào vàng, thậm chí là sử dụng đòn bẩy để nắm giữ vàng thì giảm tỷ trọng về dưới 30%. Với người nắm giữ vàng ở tỷ trọng thấp, không cần quá quan tâm đến diễn biến giá vàng. Với người chưa nắm giữ vàng, đây là thời điểm phù hợp để có thể cân nhắc mua, nhưng chỉ nên đầu tư ở mức 30%”, ông Hiếu nói.

Theo chuyên gia, điểm quan trọng nhất đối với nhà đầu tư vàng hiện nay không phải là tìm cách đoán chính xác mức giá đáy, mà là kiểm soát tỷ trọng tài sản. Việc giá đã giảm hàng chục triệu đồng mỗi lượng so với đỉnh có thể tạo tâm lý “giá đã rẻ”, nhưng nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh, nhà đầu tư mua với tỷ trọng quá cao vẫn có thể chịu thiệt hại lớn.

Giá vàng vẫn biến động mạnh từ nay đến cuối năm.

Đặc biệt, việc sử dụng vốn vay để đầu tư vàng làm gia tăng đáng kể rủi ro. Khi giá biến động ngược kỳ vọng, chi phí vốn có thể khiến khoản lỗ thực tế lớn hơn nhiều so với mức giảm của giá vàng.

Như vậy, vàng vẫn có thể được xem là một kênh phân bổ tài sản, nhưng phù hợp hơn với chiến lược dài hạn và tỷ trọng vừa phải thay vì kỳ vọng kiếm lời nhanh trong thời gian ngắn.

Bất động sản: Cơ hội sẽ phân hóa

Ông Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam - nhận định, thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ phân hóa rõ nét. Những dự án có vị trí tốt, pháp lý hoàn chỉnh, chất lượng cao vẫn có khả năng giữ giá hoặc gia tăng giá trị. Ngược lại, những dự án kém lợi thế sẽ phải tăng ưu đãi, điều chỉnh chính sách bán hàng để thu hút khách hàng.

Như vậy, giá bất động sản trong thời gian tới có thể không còn tăng đồng loạt như những giai đoạn thị trường nóng. Giá trị thực, khả năng khai thác và sức hấp thụ của từng dự án sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng.

Thị trường bất động sản dự báo có sự phân hóa.

Ông Đính dự báo, nguồn cung bất động sản những tháng cuối năm tiếp tục tăng nhờ nhiều dự án được tháo gỡ pháp lý và các đại dự án hạ tầng được triển khai. Trong bối cảnh đó, khả năng xuất hiện các đợt tăng giá nóng là không cao. Thay vào đó, doanh nghiệp sẽ linh hoạt hơn trong chính sách bán hàng, còn giá bán sẽ điều chỉnh theo sức hấp thụ thực tế của thị trường.

Nhu cầu bất động sản được dự báo tiếp tục tăng nhờ sự hình thành các cực tăng trưởng mới và quá trình mở rộng không gian phát triển kinh tế. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa mọi phân khúc và mọi dự án đều có khả năng tăng giá.

“Thị trường bất động sản cuối năm 2026 sẽ tiếp tục vận hành theo hướng chọn lọc. Xu hướng đầu tư ngắn hạn và lướt sóng sẽ dần được thay thế bằng chiến lược đầu tư trung và dài hạn. Người mua ngày càng ưu tiên các dự án có pháp lý đầy đủ, chất lượng sống tốt, khả năng khai thác kinh doanh, tạo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn”, ông Đính nêu quan điểm.

Gửi tiết kiệm?

Theo ông Nguyễn Quang Huy - chuyên gia Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi, thị trường đang bước vào giai đoạn mới, trong đó dòng vốn có xu hướng ưu tiên các lĩnh vực tạo ra giá trị thực cho nền kinh tế thay vì hoạt động đầu cơ ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, tiền gửi tiết kiệm đang dần lấy lại sức hấp dẫn khi mặt bằng lãi suất trở về vùng tương đối hợp lý hơn so với giai đoạn trước. Đây vẫn là kênh phù hợp đối với những nhà đầu tư ưu tiên sự an toàn, khả năng dự phòng thanh khoản và ổn định dòng tiền.

Gửi tiết kiệm là kênh đầu tư hấp dẫn nhất.

Dù khó tạo ra mức gia tăng tài sản vượt trội trong dài hạn, tiền gửi tiết kiệm vẫn đóng vai trò như một “lớp đệm” quan trọng trong quản trị tài chính cá nhân.

“Đối với người dân, gửi tiết kiệm giúp dòng tiền nhàn rỗi được bảo toàn, tạo thu nhập tương đối ổn định và dễ dự báo. Đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có dòng tiền tạm thời chưa sử dụng, đây là công cụ quản trị tài chính thận trọng, giúp tối ưu hóa hiệu quả vốn mà không làm gia tăng rủi ro”, ông Huy nói.

Theo chuyên gia, hiện lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng phổ biến khoảng 8-9%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng. Với mức sinh lời tương đối ổn định, không chịu biến động giá hàng ngày và có tính thanh khoản cao hơn bất động sản, tiền gửi đang là kênh phù hợp với nhóm nhà đầu tư ưu tiên an toàn.