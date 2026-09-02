Sau Trung Quốc, cơn sốt sầu riêng lan đến một cường quốc châu Á khác - đối thủ của Việt Nam hưởng lợi lớn

Theo cổng thông tin thực phẩm nhập khẩu của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, trong 8 tháng đầu năm, nước này đã thông quan 1.751 tấn sầu riêng tươi nhập khẩu từ Thái Lan.

Con số này cao hơn đáng kể so với một số loại trái cây nhiệt đới khác. Cùng kỳ, Hàn Quốc nhập khẩu 690 tấn măng cụt, 108 tấn vải và 75 tấn đu đủ. Lượng sầu riêng nhập khẩu gấp khoảng 2,5 lần măng cụt và hơn 16 lần vải.

Sự thay đổi trong nhu cầu cũng thể hiện rõ tại các điểm bán lẻ. Tại khu phố Tàu Daerim-dong ở quận Yeongdeungpo, Seoul, các cửa hàng chuyên bán sầu riêng đang thu hút ngày càng nhiều khách hàng. Một số cửa hàng tiện lợi cũng bố trí quầy riêng cho loại trái cây này.

Các cửa hàng bán sầu riêng còn xuất hiện tại những khu vực tập trung đông người nước ngoài như Hwayang-dong, quận Gwangjin. Trong khi đó, các kênh phân phối trực tuyến và truyền hình mua sắm cũng ngày càng đa dạng sản phẩm, từ sầu riêng Monthong của Thái Lan đến phần thịt sầu riêng đông lạnh.

Tại chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25, các sản phẩm như thanh sầu riêng, kẹo và kem sầu riêng đã được bán từ năm 2019. Doanh nghiệp này cũng từng cung cấp dịch vụ đặt trước phần thịt sầu riêng đã sơ chế.

Dù nhu cầu tăng, sầu riêng vẫn thuộc nhóm trái cây có giá khá cao tại Hàn Quốc. Theo dữ liệu phân phối nông sản KAMIS, trong tháng trước, sầu riêng được bán với giá khoảng 100.000-180.000 won mỗi thùng 9-10 kg tại các chợ đầu mối lớn.

Tại chợ Garak ở Seoul, sầu riêng loại thượng hạng có giá 180.000 won vào ngày 28 tháng trước. Một ngày sau, sầu riêng nhập khẩu 9 kg được bán với giá 120.000 won tại chợ Ojeong ở Daejeon.

Giá bán lẻ trung bình trên toàn quốc dao động khoảng 130.000-200.000 won cho mỗi thùng 9-10 kg. Một quả nặng khoảng 1 kg có giá bán lẻ khoảng 15.000-20.000 won.

Nhu cầu về sầu riêng đang tăng cao tại thị trường Hàn Quốc.

Cùng với đà tăng của nhu cầu, vấn đề kiểm soát chất lượng cũng trở thành thách thức đối với chuỗi cung ứng sầu riêng.

Trong 8 tháng đầu năm, có 53 tấn sầu riêng tươi khai báo nhập khẩu vào Hàn Quốc không đạt yêu cầu kiểm tra. Phần lớn các trường hợp liên quan đến dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép.

Một lô hàng bị cơ quan chức năng Hàn Quốc từ chối hồi tháng 6 do chứa hàm lượng một số hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn, trong đó có lufenuron, chlorantraniliprole và profenofos. Lượng sầu riêng không đạt tiêu chuẩn được ước tính có giá trị khoảng 160.000 USD, tương đương 220 triệu won.

Không chỉ Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang chứng kiến nhu cầu sầu riêng tăng mạnh. Theo Agence France-Presse và các nguồn tin khác, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 7,5 tỷ USD sầu riêng tươi trong năm 2025.

Sầu riêng ngày càng xuất hiện nhiều trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt trong các nội dung trải nghiệm và đánh giá về loại quả này. Cạnh tranh nguồn cung giữa Thái Lan và Việt Nam, cùng với sự cải thiện của hệ thống logistics, cũng góp phần đưa giá sầu riêng xuống thấp hơn và mở rộng thị trường.

Nhìn chung, sự phổ biến của sầu riêng tại các thị trường châu Á đang mở ra cơ hội lớn cho ngành hàng này, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, kiểm soát dư lượng và tính bền vững của vùng nguyên liệu.