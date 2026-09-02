Bên nào hưởng lợi sau khi Messi chia tay đội tuyển Argentina?

Đế chế tỷ đô trường tồn

Trong bức tâm thư đầy xúc động đăng tải trên mạng xã hội, Lionel Messi đã chính thức tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Argentina ở tuổi 39. Số 10 huyền thoại và là thủ quân vĩnh cửu của đội tuyển áo xanh-trắng chia sẻ rằng anh đã suy nghĩ chín chắn về quyết định từ giã kể từ sau thất bại ở chung kết World Cup 2026 trước Tây Ban Nha, cùng với sự ra đi của người cha và cũng là điểm tựa lớn nhất sự nghiệp của anh - ông Jorge.

Trong thông điệp chia tay, Messi bày tỏ rằng anh “không còn gì để cống hiến thêm nữa” và nhấn mạnh thế hệ tài năng mới của bóng đá xứ sở Tango xứng đáng có không gian để tỏa sáng. Messi khép lại chặng đường lịch sử cùng đội tuyển quốc gia với 207 trận đấu, 125 bàn thắng và 65 đường kiến tạo - vững vàng ở vị thế chân sút vĩ đại nhất và cầu thủ khoác áo Argentina nhiều lần nhất mọi thời đại.

Khi cánh cửa sân cỏ quốc tế khép lại, câu hỏi lớn được đặt ra là: Tương lai thương mại và mối quan hệ giữa các nhãn hàng với siêu sao người Argentina sẽ thay đổi ra sao?

Theo số liệu từ Bloomberg, kể từ năm 2007, Messi đã kiếm được hơn 700 triệu USD từ tiền lương và các khoản thưởng. Sau khi trừ thuế và tính thêm thu nhập từ đầu tư cũng như các hợp đồng tài trợ, khối tài sản ròng của anh đã vượt mốc 1 tỷ USD. Con số này đưa anh sánh vai cùng kình địch Cristiano Ronaldo trong nhóm những vận động viên giàu nhất hành tinh.

Trận gặp Tây Ban Nha vừa qua là lần cuối Messi khoác áo đội tuyển Argentina

Trên mặt trận số, Messi là nhân vật có lượng người theo dõi nhiều thứ hai trên thế giới trên nền tảng Instagram với 516 triệu tài khoản theo dõi, chỉ xếp sau Ronaldo (679 triệu). Theo Forbes, các bài đăng quảng cáo trực tiếp trên nền tảng này mang lại nguồn thu khổng lồ, ước tính anh có thể thu về khoảng 2,7 triệu USD cho mỗi bài đăng tài trợ.

Về mặt thương mại, siêu sao người Argentina hiện nắm giữ ít nhất 11 hợp đồng tài trợ lớn, nổi bật nhất là bản hợp đồng trọn đời trị giá 25 triệu USD/năm với Adidas và thỏa thuận quy mô với Apple - đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng độc quyền giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Đối với giới chuyên gia quản lý và tiếp thị thể thao, việc Messi chia tay đội tuyển quốc gia hoàn toàn không đồng nghĩa với sự suy giảm về doanh thu thương mại. Vì nhiều thỏa thuận anh ký không liên quan đến màu áo đội tuyển quốc gia.

Fabio Wolff, Giám đốc điều hành của Wolff Sports kiêm chuyên gia tiếp thị thể thao, phân tích: “Việc Messi chia tay đội tuyển Argentina không có nghĩa anh nói lời từ biệt thương mại. Các hợp đồng cá nhân lớn thường có xu hướng được duy trì. Các thương hiệu không chỉ mua hình ảnh của một tuyển thủ quốc gia, mà mua một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Câu chuyện giờ đây chuyển từ phong độ và danh hiệu sang di sản, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng toàn cầu. Messi không còn đơn thuần là một vận động viên đang thi đấu cho tuyển Argentina mà đã chuyển hóa dứt khoát thành một thương hiệu vượt thời gian, và điều đó có thể giữ giá trị thương mại của anh ở mức rất cao trong nhiều năm tới”.

Messi vẫn là nam châm thu hút thương mại ở MLS

Đồng quan điểm, Thiciana Simao, giám đốc điều hành của AdSports, giải thích: “Messi đã khẳng định mình là một thương hiệu toàn cầu vượt qua ranh giới sân cỏ và các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp, đạt đến tầm vóc của những huyền thoại như Michael Jordan và Serena Williams. Đây là 2 người mà tác động thương mại của họ vẫn mạnh mẽ ngay cả sau khi giải nghệ.

Di sản của anh, thể hiện qua hợp đồng trọn đời với Adidas và sự hiện diện tại thị trường Bắc Mỹ đang phát triển cùng Inter Miami, sẽ chuyển trọng tâm thương mại từ các đợt tập trung đội tuyển sang CLB. Quá trình chuyển đổi này mở ra cơ hội để các nhãn hàng gắn kết với câu chuyện mang tính biểu tượng của anh, đồng thời nhường không gian cho các nhà tài trợ mới”.

Wagner Leitzke, một chuyên gia kinh tế thể thao, cũng nhấn mạnh: “Messi giã từ đội tuyển không tạo ra tổn thất thương mại nào. Hình ảnh của anh đã đạt đến mức độ vững chắc vượt khỏi phạm vi của một vận động viên. Anh bước vào một phân khúc giá trị hơn nhiều với tư cách là biểu tượng toàn cầu.

Trên thực tế, điều này thậm chí có thể mở ra những cơ hội mới, bởi vì lịch trình linh hoạt hơn sẽ cho phép anh mở rộng sự hiện diện trong các chiến dịch quảng bá. Xu hướng này sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa khi anh kết thúc sự nghiệp ở cấp CLB, biến di sản thể thao thành một tài sản thương mại dài hạn”.

Các sân bóng ở MLS luôn chật kín khi Messi ra sân

Cú hích cho MLS và nền công nghiệp thể thao Mỹ

Tại cấp độ CLB, MLS đang tận dụng tối đa “cơn sốt” Messi và sức hút từ kỳ World Cup tổ chức trên sân nhà để vươn mình vào nhóm các giải đấu hàng đầu. Theo Sports Business, MLS đã đầu tư hàng chục triệu USD vào tiếp thị để chiếm lĩnh sự chú ý của công chúng ưa thích bóng đá.

Camilo Durana, Phó chủ tịch điều hành phụ trách tài sản và sự kiện của MLS, tiết lộ giải đấu đã triển khai chiến dịch tiếp thị lớn nhất trong lịch sử một năm dương lịch, với sự đóng góp từ 500.000 đến 1 triệu USD từ mỗi CLB trong số 30 đội bóng, nâng tổng ngân sách tập trung lên khoảng 15 đến 30 triệu USD.

Báo cáo của FIFA ước tính các khoản chi tiêu liên quan đến World Cup 2026 sẽ đóng góp 17,2 tỷ USD vào GDP của Mỹ và 40,9 tỷ USD vào GDP toàn cầu, tạo ra 185.000 việc làm toàn thời gian tại Mỹ và 824.000 việc làm trên thế giới. Nhận thấy tiềm năng khổng lồ, FIFA thậm chí đã chuyển dịch một phần bộ máy hoạt động từ châu Âu sang Mỹ. Họ đưa hơn 100 nhân sự pháp lý, kiểm toán, quản lý rủi ro từ Thụy Sĩ sang Mỹ.

“Sự trỗi dậy của Mỹ như một trung tâm thể thao toàn cầu tạo ra hiệu ứng domino: các CLB, giải đấu và sân vận động ở các quốc gia khác bắt đầu áp dụng công nghệ tiên tiến hơn để không bị tụt lại phía sau. Việc vận hành sự kiện ở Mỹ đã được xây dựng trên nền tảng tự động hóa, trí tuệ dữ liệu và các hệ thống tích hợp. Điều này thiết lập một chuẩn mực mới”, Heraldo Evans, Giám đốc Thương mại và Tiếp thị của Recoma, nói.

“Mỹ đã đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng, mở rộng sự quan tâm đến những bộ môn vốn không phổ biến trước đây. Họ mang các sự kiện tầm cỡ thế giới về nước. Xu hướng này tạo ra cơ hội thương mại mới, thu hút khán giả quốc tế và định nghĩa lại các tiêu chuẩn sản xuất cũng như quản lý thể thao. Đó là một môi trường mở rộng hơn cho các môn như bóng đá.

Số liệu từ Nielsen cho thấy lượng người hâm mộ bóng đá tại Bắc Mỹ đã tăng 10,9% trong 5 năm qua, vượt mức 136 triệu người. Sự hiện diện của Messi đã tạo nên mức tăng trưởng kỷ lục: tăng 173% lượng người xem truyền hình tuyến tính so với mức trung bình lịch sử của MLS, và tăng 97% lượng người xem trận chung kết nhờ hành trình đăng quang của Inter Miami. Con số này dự tính tăng lên vì Messi bây giờ sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Inter Miami, không còn bị vướng bận bởi đội tuyển nữa.

Do vậy, có thể khẳng định sau khi Messi khép lại hành trình với màu áo sọc trắng-xanh, Lionel Messi sẽ không hề biến mất khỏi tâm điểm thế giới thể thao. Trái lại, anh đã chính thức bước sang một vị thế mới, dồn toàn bộ nguồn lực cho Miami. Như vậy, nguồn tài trợ sẽ đổ nhiều hơn vào CLB này và MLS. "Messi sẽ tiếp tục dẫn dắt sự bùng nổ của nền kinh tế bóng đá toàn cầu", Heraldo Evans, Giám đốc Thương mại và Tiếp thị của Recoma, kết luận.