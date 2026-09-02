Người dùng không bao giờ sai - đây chính là chiếc smartphone đáng mua nhất thế giới thời điểm này

Có một cách khá đơn giản để đánh giá một chiếc smartphone có thực sự đáng mua hay không: nhìn vào số lượng người dùng lựa chọn nó. Những bài đánh giá có thể khác nhau, thông số kỹ thuật có thể gây tranh luận, nhưng khi hàng triệu người cùng bỏ tiền mua một sản phẩm, đó là một dạng "phiếu bầu" rất thực tế.



Theo phân tích của Counterpoint Research về thị trường smartphone toàn cầu quý II/2026, iPhone 17 đã đứng đầu danh sách những smartphone bán chạy nhất thế giới. Đáng chú ý hơn, Apple còn chiếm trọn ba vị trí dẫn đầu khi iPhone 17 Pro Max đứng thứ hai và iPhone 17 Pro đứng thứ ba.

Đây là kết quả đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone đang không ở trạng thái thuận lợi.

Người dùng đã đưa iPhone 17 lên vị trí số 1

Quý II vốn không phải giai đoạn cao điểm của thị trường smartphone. Đây thường là khoảng thời gian người dùng chờ đợi những mẫu máy mới chuẩn bị ra mắt vào nửa cuối năm, trong khi các hãng cũng bắt đầu điều chỉnh sản phẩm để đón mùa mua sắm cuối năm.

Thế nhưng iPhone 17 vẫn đứng đầu bảng xếp hạng doanh số toàn cầu.

Doanh số 10 smartphone bán chạy nhất toàn cầu quý II/2026 so với cùng kỳ 2025. Nguồn: Counterpoint Research.

Theo Counterpoint Research, thị trường smartphone nói chung đã giảm 11% trong quý II/2026. Sự suy giảm diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất phải đối mặt với chi phí linh kiện tăng cao, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt RAM, đồng thời chuyển trọng tâm sang các sản phẩm cao cấp nhằm duy trì lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, việc iPhone 17 giữ được sức mua mạnh có ý nghĩa lớn hơn một vị trí dẫn đầu đơn thuần.

Apple không chỉ có một mẫu máy lọt vào nhóm dẫn đầu. iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Điều này cho thấy sức hút của dòng iPhone 17 không tập trung vào một phân khúc duy nhất mà trải rộng từ phiên bản tiêu chuẩn đến những mẫu cao cấp nhất.

Nói cách khác, người dùng không chỉ mua iPhone vì thương hiệu. Họ đang tiếp tục lựa chọn cả một hệ sinh thái sản phẩm.

Không cần thông số "khủng" nhất vẫn bán chạy nhất

Nếu chỉ nhìn vào bảng thông số kỹ thuật, iPhone không phải lúc nào cũng là smartphone có cấu hình gây choáng ngợp nhất trên thị trường.

Các hãng Android liên tục đưa ra những mẫu máy với RAM lớn, sạc công suất cao, camera độ phân giải hàng trăm megapixel hay màn hình có tốc độ làm tươi rất cao. Cuộc đua thông số trong vài năm qua thậm chí đã trở nên khốc liệt đến mức người dùng phổ thông rất khó phân biệt sự khác biệt trong trải nghiệm thực tế.

Apple lại đi theo hướng khác.

Sức mạnh của iPhone nằm ở khả năng kết hợp giữa phần cứng, phần mềm, chip xử lý, camera, thời lượng sử dụng, hệ sinh thái và giá trị bán lại. Những yếu tố này không phải lúc nào cũng thể hiện đầy đủ trên một bảng thông số, nhưng lại tác động trực tiếp đến quyết định mua hàng.

iPhone 17 tiếp tục hưởng lợi từ công thức này.

Đặc biệt, phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn có thể tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn so với các mẫu Pro. Trong khi đó, iPhone 17 Pro và Pro Max đáp ứng nhóm người dùng sẵn sàng chi nhiều tiền hơn để có camera, hiệu năng và những tính năng cao cấp.

Kết quả doanh số cho thấy chiến lược này đang phát huy hiệu quả.

iPhone 17e cũng góp phần củng cố vị thế của Apple

Không chỉ dòng iPhone 17 chủ lực, Apple còn có thêm iPhone 17e trong danh mục sản phẩm. Đây là mẫu máy hướng tới nhóm khách hàng muốn bước vào hệ sinh thái iPhone với mức giá dễ tiếp cận hơn.

Sự xuất hiện của iPhone 17e giúp Apple phủ rộng hơn các nhóm nhu cầu, thay vì chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong bối cảnh thị trường smartphone toàn cầu đang thay đổi. Khi sức mua suy yếu, các hãng có xu hướng ưu tiên những sản phẩm có khả năng tạo doanh thu và lợi nhuận tốt. Apple lại có lợi thế khi sở hữu danh mục sản phẩm trải dài từ phân khúc dễ tiếp cận hơn đến những mẫu smartphone cao cấp nhất.

Việc iPhone 17 dẫn đầu doanh số, trong khi hai mẫu Pro chiếm hai vị trí tiếp theo, cho thấy người tiêu dùng đang chấp nhận mức giá tương đối cao để đổi lấy một sản phẩm mà họ tin rằng có thể sử dụng ổn định trong nhiều năm.

Đó có lẽ mới là "bài kiểm tra" khó nhất đối với một chiếc smartphone.