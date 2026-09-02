Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt: Khung gầm rời, 2 màn lớn, máy dầu 2.4L, có thể thêm hybrid cạnh tranh Land Cruiser, lắp ở gần Việt Nam

Thế hệ thứ 5 của Mitsubishi Pajero vừa chính thức ra mắt tại Nhật. Xe được sản xuất tại Thái Lan. Đây là thị trường đầu tiên mở bán mẫu SUV biểu tượng này, trước khi phân phối tới Nhật Bản, Úc trong năm tài chính 2026 và hơn 100 quốc gia khác.

Lần thay đổi toàn diện này đánh dấu bước chuyển mình lớn sau 20 năm kể từ khi thế hệ thứ 4 ra mắt. Pajero mới sử dụng nền tảng khung gầm rời dạng thang (ladder-frame) độ cứng cao.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt. Ảnh: Linh Đan

Nền tảng khung gầm và kích thước Pajero mới

Pajero 2027 phát triển trên nền tảng khung gầm dạng thang sử dụng thép cường lực cao. Cấu trúc này giúp gia tăng khả năng chống uốn và chống vặn xoắn. Hệ thống treo trước dạng tay đòn kép và treo sau liên kết 5 điểm hoàn toàn mới, kết hợp hệ thống phanh đĩa kích thước 18 inch.

Thông số kích thước & Vận hành Giá trị chi tiết Dài x Rộng x Cao 4.920 x 1.925 x 1.900 - 1.910 mm Chiều dài cơ sở 2.870 mm Khoảng sáng gầm 230 mm Tỷ lệ phân bổ trọng lượng 52:48 (Cầu trước : Cầu sau) Góc tới / Góc vượt đỉnh dốc / Góc thoát 30,4 độ / 22,6 độ / 25,8 độ

Pajero mới có nhiều phiên bản với ngoại hình khác nhau. Ảnh: Mitsubishi

Thiết kế ngoại thất và không gian nội thất Pajero mới

Ngoại thất xe có nhiều điểm giống Destinator, song được trau chuốt tỉ mỉ hơn. Thiết kế mặt trước lấy cảm hứng từ bộ môn kiếm thuật Kendo, cung cấp hai lựa chọn lưới tản nhiệt dạng thanh ngang hoặc dạng tổ ong.

Dải đèn LED kéo dài xuất hiện ở cả đầu và đuôi xe. Cột C tạo hình dạng khung chống lật. Bánh xe dự phòng chuyển xuống vị trí dưới gầm.

Thiết kế xe có điểm gần giống Destinator nhưng trau chuốt hơn. Ảnh: Mitsubishi

Khoang cabin bố trí 7 chỗ ngồi trên 3 hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có biên độ trượt 150 mm, tích hợp bàn gấp, hộc chứa đồ và cổng USB-C. Bề mặt bọc da mềm kết hợp kỹ thuật may Kimekomi.

Bảng điều khiển trang bị cụm hai màn hình 14,3 inch (màn hình 12,3 inch trên bản tiêu chuẩn) tái hiện giao diện 3 đồng hồ Multi Meter. Một số tiện nghi đáng chú ý khác còn có âm thanh Yamaha 12 loa, điều hòa 3 vùng, làm mát ghế và kính cách âm toàn bộ.

Xe có khoang cabin vừa thực dụng vừa tiện nghi. Ảnh: Mitsubishi

Pajero mới thay đổi động cơ và hệ truyền động

Pajero mới trang bị động cơ diesel 2.4L tăng áp đơn biến thiên. Khối động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp hoàn toàn mới. Hệ dẫn động hai cầu Super Select 4WD-II cung cấp 4 chế độ gài cầu bao gồm 2H, 4H, 4HLc và 4LLc. Xe tích hợp hệ thống kiểm soát động lực học S-AWC cùng 7 chế độ vận hành địa hình: Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand và Rock.

Thông số hệ truyền động Chi tiết kỹ thuật Động cơ Diesel 2.4L 4 xi-lanh, tăng áp đơn biến thiên Công suất / Mô-men xoắn 150 kW / 470 Nm hoặc 480 Nm (tùy phiên bản) Hộp số Tự động 8 cấp Hệ dẫn động Super Select 4WD-II (S-AWC) Các chế độ gài cầu 2H, 4H, 4HLc, 4LLc Chế độ lái địa hình Normal, Eco, Gravel, Snow, Mud, Sand, Rock

Pajero trước mắt chỉ có động cơ diesel. Ảnh: Mitsubishi

Tuy nhiên, các báo cáo cũng cho biết hãng xe Nhật Bản đang có kế hoạch bổ sung thêm biến thể truyền động hybrid cho dòng xe này trong tương lai.

Công nghệ an toàn trên Pajero mới

Trang bị an toàn trên xe bao gồm gói ADAS với các tính năng: giảm thiểu va chạm phía trước (FCM), cảnh báo va chạm dự đoán (PFCW), chống đạp nhầm chân ga (EAPM), cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước (FCTA) và hỗ trợ giữ làn khẩn cấp (ELA). Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái cao tốc MI-PILOT và camera toàn cảnh 3D hỗ trợ quan sát điểm mù dưới gầm xe.

Bên cạnh đó, Pajero mới còn sở hữu 8 túi khí SRS, bao gồm túi khí trung tâm hàng ghế trước. Người dùng cũng có thể quản lý và điều khiển một số tính năng từ xa thông qua ứng dụng Mitsubishi Connect.

Đối thủ của Pajero

Được lắp ráp tại Thái Lan, Pajero mới nếu đưa về Việt Nam hoàn toàn có thể hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi 0% theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), nếu đáp ứng điều kiện tỷ lệ nội địa hóa nội khối (RVC) đạt từ 40% trở lên.

Lợi thế thuế quan này cùng sự lột xác toàn diện về kích thước và trang bị giúp Mitsubishi Pajero tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ lớn như Toyota Land Cruiser Prado hay thậm chí là Toyota Land Cruiser.

Một số hình ảnh khác của Mitsubishi Pajero 2027: