Thị trường robot hút bụi Việt Nam bùng nổ, phân khúc cao cấp lên ngôi

Thị trường giá trị nghìn tỷ đồng

Báo cáo đo lường bán lẻ mới nhất từ công ty nghiên cứu thị trường GfK cho thấy trong giai đoạn 12 tháng tính đến hết tháng 6/2026, tổng doanh thu của ngành hàng robot hút bụi lau nhà tại Việt Nam đã chạm mốc 2.400 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 137,6% so với cùng kỳ giai đoạn 2024 - 2025.

Cục diện thị trường robot hút bụi tại Việt Nam thể hiện sự phân hóa rõ rệt với sự thống trị áp đảo từ các nhà sản xuất Trung Quốc khi họ nắm trong tay tới hơn 90% thị phần của “miếng bánh nghìn tỷ” này. Dẫn đầu toàn ngành hiện là Ecovacs khi nắm giữ 34% thị phần theo giá trị doanh thu và 31,8% thị phần tính theo sản lượng xuất xưởng. Ba vị trí tiếp theo trong nhóm 4 thương hiệu lớn nhất lần lượt thuộc về Xiaomi, Roborock và Dreame.

Ước tính từ các hệ thống bán lẻ công nghệ chỉ ra tổng thị phần của top 4 cùng một số nhà sản xuất đồng hương khác đã vượt mốc 90%, tạo nên rào cản gia nhập thị trường rất lớn đối với các thương hiệu gia dụng truyền thống đến từ châu Âu, Mỹ hay Nhật Bản.

Robot hút bụi ngày càng phổ biến trong các gia đình Việt. (Ảnh: Thụy Phương)

Sức bật về mặt thị phần của nhóm doanh nghiệp này gắn liền với khả năng chuyển hóa nhanh chóng giữa năng lực nghiên cứu phát triển (R&D) và quy mô thương mại hóa. Đơn cử, thương hiệu Ecovacs dự kiến sẽ đạt sản lượng tiêu thụ khoảng 120.000 máy trong năm 2026, tăng hơn 70% về lượng và đưa tổng doanh thu tại Việt Nam vượt ngưỡng 1.200 tỷ đồng.

Chia sẻ về làn sóng tiêu dùng hiện đại, bà Nguyễn Hà, Giám đốc Marketing của nhà phân phối Hợp Long E-commerce, cho biết Việt Nam hiện là quốc gia có tốc độ tăng trưởng thiết bị làm sạch thông minh hàng đầu Đông Nam Á: “ Riêng trong nửa đầu năm 2026, doanh số của các dòng máy lau dọn thông minh tại thị trường Việt Nam tăng vượt bậc, ghi nhận mức tiêu thụ chỉ trong 6 tháng đã chạm ngưỡng tương đương với tổng doanh số của cả năm 2025 cộng lại.

Nhu cầu số hóa và nâng cấp không gian sống của người Việt đang tăng tốc mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tạo động lực lớn để các nhà sản xuất liên tục đưa các chuẩn mực công nghệ cao cấp nhất về thị trường ”.

Bà Nguyễn Hà cũng phân tích thêm, bên cạnh phân khúc phổ thông từ 7 đến 8 triệu đồng có lượng giao dịch ổn định, phân khúc cao cấp trên 10 triệu đồng đang là nhóm có tốc độ mở rộng thị phần nhanh nhất, cho thấy người tiêu dùng không còn đặt nặng yếu tố giá rẻ mà ưu tiên tuyệt đối cho giá trị sử dụng lâu dài và mức độ giải phóng sức lao động.

Thực tế, cơ cấu doanh thu của ngành hàng robot hút bụi tại Việt Nam đã trải qua giai đoạn bước ngoặt căn bản về định vị sản phẩm. Nếu như thời kỳ 2018 - 2022, sức mua chủ yếu tập trung vào phân khúc giá rẻ dưới 5 triệu đồng với các tính năng cơ bản, thì trong giai đoạn 2025 - 2026, phân khúc cao cấp trên 15 triệu đồng lại trở thành động cơ tăng trưởng chính của toàn ngành.

Theo chuyên gia công nghệ Trần Đức Trung, hiện nay người dùng Việt không chỉ tìm kiếm sản phẩm có khả năng hút bụi, lau nhà thông thường, họ sẵn sàng chi trả cho các mẫu máy tích hợp trạm sạc đa năng có khả năng tự động giặt giẻ bằng nước nóng, sấy khô khí ấm, tự đổ rác và bơm xả nước tự động.

“ Sự xuất hiện của công nghệ lau con lăn áp lực cao (roller mopping) giúp xử lý triệt để vết bẩn ướt đã khiến các dòng máy chỉ có chức năng hút bụi đơn thuần gần như biến mất hoàn toàn khỏi kệ hàng ”, anh Trung nhận định.

Chiến lược duy trì ưu thế

Để duy trì ưu thế trước sự cạnh tranh của thị trường các hãng công nghệ Trung Quốc triển khai chiến lược “thẩm thấu ngược”: nhanh chóng đưa các công nghệ cao cấp từ dòng đầu bảng xuống dòng máy tầm trung nhằm phổ cập hóa tới người dùng.

Song song đó, các thương hiệu bắt đầu mở rộng ranh giới tự động hóa ra ngoài sàn nhà, hình thành một hệ sinh thái chăm sóc không gian sống toàn diện gồm robot lau kính chuyên dụng, robot cắt cỏ tự hành cho sân vườn và robot vệ sinh bể bơi.

Ông Chinal Wong cho rằng các giải pháp công nghệ mới đang tái định nghĩa cách người dùng tận hưởng không gian sống thông minh. (Ảnh: Thụy Phương)

Làn sóng mở rộng này còn lan sang cả các thiết bị đời sống chuyên sâu như hệ thống lọc nước thông minh - thị trường được dự báo sẽ đạt quy mô 1,18 tỷ USD tại Việt Nam vào năm 2032 với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 10,7%.

Đánh giá về tiềm năng mở rộng, ông Chinal Wong, quản lý khu vực Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ của Tineco, nhận định: “ Việc mở rộng ranh giới đổi mới từ thiết bị chăm sóc sàn sang các thiết bị nhà bếp và đời sống nhằm hiện thực hóa tầm nhìn giúp cuộc sống tiện nghi hơn. Những giải pháp mới tích hợp theo dõi dữ liệu thời gian thực hướng đến hoàn thiện mảnh ghép hệ sinh thái, tái định nghĩa cách người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe và tận hưởng không gian sống thông minh ”.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, đòn bẩy quan trọng giúp các thương hiệu ngoại làm chủ thị trường Việt Nam chính là mạng lưới phân phối đa kênh (O2O). Đến nay, các dòng thiết bị làm sạch thông minh chính hãng đã hiện diện tại hơn 2.000 điểm bán trên toàn quốc, phủ kín từ chuỗi siêu thị điện máy lớn đến các hệ thống bán lẻ kỹ thuật số.

Ông Nguyễn Minh Tân, Giám đốc hệ thống bán lẻ Giga Digital, khẳng định để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững, hệ thống bán lẻ đóng vai trò như mắt xích cốt lõi kết nối công nghệ với người dùng cuối.

Sự đồng nhất từ nhu cầu thị trường, chiến lược sản phẩm của các hãng sản xuất cho đến năng lực đáp ứng của chuỗi bán lẻ đang tạo ra một lực đẩy cộng hưởng. Ông Tân nói: “ Việt Nam không chỉ là thị trường tiêu thụ tiềm năng mà đang khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực về tốc độ số hóa không gian sống ”.