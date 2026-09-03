Thời của những chiếc ô tô Trung Quốc nhét đầy công nghệ sắp hết

Ngành công nghiệp ô tô Trung Quốc đang đứng trước một thay đổi đáng chú ý khi cơ quan quản lý yêu cầu các nhà sản xuất chuyển trọng tâm từ cuộc đua công nghệ sang chất lượng và an toàn.

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc Xin Guobin cho biết, các sản phẩm và công nghệ ô tô mới sẽ không được phép đưa ra thị trường nếu không vượt qua quy trình phê duyệt nghiêm ngặt.

Theo ông Xin, một số thiết kế và cải tiến mới đã được đưa lên xe khi chưa trải qua đầy đủ quá trình thử nghiệm, kiểm chứng. Những vấn đề liên quan đến chất lượng phương tiện và an toàn của công nghệ hỗ trợ lái trên ô tô Trung Quốc cũng ngày càng thu hút sự chú ý.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc sau đó thông báo sẽ triển khai chiến dịch kéo dài một năm, tập trung rà soát công nghệ lái xe thông minh, thiết kế sản phẩm và an toàn ô tô.

Động thái này diễn ra sau khi số vụ tai nạn và khiếu nại của người tiêu dùng gia tăng. Các nhà phân tích nhận định, việc tăng cường giám sát có thể buộc các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc phải thay đổi cách cạnh tranh, thay vì liên tục bổ sung những tính năng thông minh mới để thu hút khách hàng.

Một trong những vụ việc gây chú ý xảy ra vào tháng 3/2025, khi chiếc Xiaomi SU7 gặp tai nạn tại tỉnh An Huy, khiến 3 người thiệt mạng. Hệ thống hỗ trợ lái trên xe được cho là đã cảnh báo người lái phải can thiệp chỉ khoảng 2 giây trước khi chiếc xe điện đâm vào rào chắn ở tốc độ cao.

Vụ tai nạn góp phần khiến chính quyền Trung Quốc tăng cường kiểm soát đối với các công nghệ hỗ trợ lái ở giai đoạn đầu phát triển.

Những chiếc xe ô tô Trung Quốc vốn nổi tiếng là nhiều công nghệ có thể sẽ không còn được lăn bánh nếu không đảm bảo an toàn.

Không chỉ công nghệ lái xe, chất lượng pin cũng trở thành vấn đề được quan tâm. Tháng trước, Tân Hoa Xã đưa tin nhiều nền tảng thông tin công cộng tại Trung Quốc ghi nhận số lượng khiếu nại ngày càng tăng liên quan đến chất lượng pin xe điện trong năm nay.

Ông Xin cho rằng, những vấn đề này nghiêm trọng và không thể bỏ qua, đồng thời cam kết tăng cường giám sát từ khâu thiết kế đến sản xuất nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trung Quốc hiện có gần 100 nhà sản xuất ô tô. Gần như tất cả đều đang phát triển các công nghệ mới, từ hệ thống hỗ trợ lái đến buồng lái kỹ thuật số, trong cuộc cạnh tranh tại thị trường ô tô và xe điện lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, cuộc đua công nghệ diễn ra trong bối cảnh thị trường ngày càng chịu sức ép. Paul Gong, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ô tô Trung Quốc tại UBS, nhận định việc liên tục tung ra các mẫu xe mới cùng cạnh tranh giá gay gắt đang trở thành một "kẻ thù nội bộ" của ngành ô tô nước này.

Theo ông Gong, hàng chục nhà sản xuất đang cung cấp những sản phẩm tương tự và phải cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Tình trạng này khiến tăng trưởng bền vững trở nên khó khăn hơn, đồng thời gây sức ép lên khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp.

Sức ép còn thể hiện rõ qua kết quả bán hàng. Theo Hiệp hội Ô tô Hành khách Trung Quốc (CPCA), tổng lượng xe giao tại Trung Quốc đại lục, bao gồm cả xe động cơ đốt trong và xe điện, đạt 1,46 triệu chiếc trong tháng 7, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xe điện chiếm 65,1% tổng lượng xe bán ra trong tháng 7. Tuy nhiên, doanh số nhóm xe này vẫn giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu tháng giảm thứ 7 liên tiếp trong bối cảnh các chính sách ưu đãi của chính phủ dần thu hẹp và nhu cầu tiêu dùng suy yếu.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã giao 5,67 triệu xe điện cho khách hàng trong nước, giảm 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh thị trường tăng trưởng chậm lại và cạnh tranh ngày càng khốc liệt, yêu cầu siết chặt quy trình phê duyệt có thể tạo thêm áp lực cho các hãng xe ô tô Trung Quốc. Thay vì chỉ dựa vào tốc độ ra mắt công nghệ và trang bị mới, chất lượng, độ tin cậy và an toàn sẽ trở thành những yếu tố được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.