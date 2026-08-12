Sức mua giảm mạnh, thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục chìm trong ảm đạm

Thị trường ô tô Trung Quốc tiếp tục đối mặt với nhiều sức ép trong tháng 7 khi giá nhiên liệu tăng cao và bối cảnh kinh tế vĩ mô kém tích cực ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu dùng.

Theo Hiệp hội Ô tô Du lịch Trung Quốc (CPCA), doanh số bán lẻ ô tô chở khách trong tháng 7 chỉ đạt 1,46 triệu xe, giảm 20,9% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 8,8% so với tháng 6.

CPCA cho biết doanh số ô tô đã suy giảm liên tục kể từ tháng 10 năm ngoái và chưa xuất hiện dấu hiệu phục hồi khi bước sang nửa cuối năm 2026. Thay vì cải thiện, thị trường tiếp tục yếu đi do nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc, bao gồm giá dầu tăng, giai đoạn kinh doanh chậm theo mùa và hiệu ứng nhu cầu bị hút mạnh vào các chương trình khuyến mại diễn ra trong tháng 6.

Theo cơ quan này, những gián đoạn liên quan đến việc đóng cửa eo biển Hormuz đã góp phần đẩy giá dầu thế giới lên cao. Trong nước, giá xăng cũng tăng mạnh từ đầu năm, khiến chi phí mua sắm, sử dụng và bảo dưỡng xe động cơ đốt trong trở nên đắt đỏ hơn đối với người tiêu dùng. Điều này không chỉ làm suy yếu nhu cầu đối với các dòng xe truyền thống mà còn thúc đẩy xu hướng chuyển sang xe điện và xe hybrid.

Ở chiều ngược lại, nhóm xe năng lượng mới – bao gồm xe điện và xe hybrid – tiếp tục mở rộng thị phần. Trong tháng 7, dòng xe này chiếm tới 65,1% tổng doanh số bán ô tô tại Trung Quốc. Tuy nhiên, doanh số bán lẻ xe năng lượng mới cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi giảm 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái, còn khoảng 951.000 xe.

Trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy yếu, hoạt động xuất khẩu tiếp tục trở thành điểm tựa quan trọng đối với ngành ô tô Trung Quốc. Dữ liệu từ CPCA cho thấy xuất khẩu xe điện của nước này trong tháng 7 đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, trong khi tổng lượng ô tô xuất khẩu đạt khoảng 918.000 xe. Riêng Tesla đã xuất khẩu 66.330 xe được sản xuất tại nhà máy Thượng Hải trong tháng 7, đồng thời bán ra 93.579 xe cho khách hàng tại thị trường Trung Quốc.

Tuy nhiên, CPCA nhận định thị trường ô tô Trung Quốc nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì trạng thái "chạm đáy" trong tháng 8. Quá trình phục hồi được dự báo diễn ra chậm và bị kìm hãm bởi các yếu tố như nhu cầu suy giảm theo mùa, giá dầu duy trì ở mức cao và tâm lý tiêu dùng còn yếu.

Bên cạnh đó, thị trường xe năng lượng mới đang xuất hiện xu hướng phân hóa ngày càng rõ nét. Các hãng xe Trung Quốc có xu hướng tập trung vào những mẫu xe kích thước lớn và có giá trị cao hơn nhằm cải thiện biên lợi nhuận.

Theo CPCA, trong bảy tháng đầu năm nay, có tới 49 mẫu xe năng lượng mới được ra mắt có chiều dài trên 5 mét. Ngược lại, nguồn cung xe cỡ nhỏ và xe phổ thông giảm mạnh. Chỉ có một mẫu xe năng lượng mới dài dưới 4 mét được giới thiệu trong cùng giai đoạn, thấp hơn đáng kể so với năm mẫu của cùng kỳ năm ngoái.