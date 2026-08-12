Giá lợn hơi tiếp tục giảm - Ảnh: VGP

Giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục giảm mạnh, có nơi xuống mức 57.000 đồng/kg. Diễn biến đáng chú ý nhất ở thị trường miền Bắc là cột mốc 60.000 đồng/kg đã không giữ được khi giá lợn hơi ở một loạt địa phương đã đồng loạt giảm thêm 1.000 đồng mỗi cân. Điều này khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng khi thị trường tiếp tục diễn biến xấu. Thị trường miền Nam tiếp tục có giá lợn hơi thấp nhất cả nước khi ghi nhận mức giá 57.000 đồng/kg ở An Giang.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại Thanh Hóa, Nghệ An, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng giá heo hơi cùng giảm 1.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi không ghi nhận biến động mới. Sau điều chỉnh, giá heo hơi tại toàn khu vực hiện chỉ còn dao động từ 58.000 - 59.000 đồng/kg, cho thấy khoảng cách giữa các địa phương đã thu hẹp đáng kể.

Như vậy, sau khi mốc 58.000 đồng/kg xuất hiện tại cả ba miền trong phiên trước, thị trường hôm nay tiếp tục thiết lập vùng giá thấp hơn khi 57.000 đồng/kg đã xuất hiện tại nhiều địa phương. Miền Bắc vẫn là khu vực duy nhất còn ghi nhận mức cao nhất 60.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Trung - Tây Nguyên chỉ còn 58.000 - 59.000 đồng/kg và miền Nam đã hình thành vùng giá 57.000 - 59.000 đồng/kg. Diễn biến này cho thấy mặt bằng giá heo hơi tiếp tục dịch chuyển xuống thấp sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tục từ cuối tháng 7 đến nay.

Giá lợn xuất chuồng xuống thấp đang tạo áp lực lớn lên người chăn nuôi khi chi phí thức ăn, con giống và chi phí phòng chống dịch bệnh vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể trong giá thành.



