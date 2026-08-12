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Iran đón tin vui từ nền kinh tế 20.000 tỷ USD

| | Thị trường

Các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có thể sẽ quay trở lại thị trường dầu thô Iran với khối lượng lớn hơn trong tháng 8, khi lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng.

Nền kinh tế 20.000 tỷ USD chuẩn bị báo tin cực vui đến Iran - Ảnh 1.

Theo Oil Price, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc có khả năng sẽ quay lại mua dầu thô Iran với khối lượng lớn trong tháng này. Nguyên nhân là lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông - nơi tập trung các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc - đã giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay.

Trong phần lớn thời gian diễn ra cuộc xung đột ở Trung Đông, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc đã phải sử dụng nguồn dầu dự trữ và hạn chế hoạt động nhập khẩu, trong bối cảnh giá dầu thô quốc tế tăng vọt.

Động thái này dường như cũng phù hợp với một chính sách không chính thức của Trung Quốc nhằm cắt giảm nhập khẩu dầu thô. Trung Quốc có đủ khả năng làm điều này, bởi ước tính nước này đã tích trữ hơn 1,3 tỷ thùng dầu thô trong các kho dự trữ thương mại và chiến lược.

Tuy nhiên, theo dữ liệu của Energy Aspects lượng dầu dự trữ tại Sơn Đông ước tính đã giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, còn khoảng 360 triệu thùng vào cuối tháng 7. Riêng trong tháng 7, lượng dự trữ đã giảm khoảng 35 triệu thùng.

Do đó, các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc dự kiến sẽ tăng nhập khẩu dầu Iran kể từ tháng 8. Hàng triệu thùng dầu thô Iran cũng đã rời eo biển Hormuz và sẵn sàng được vận chuyển tới châu Á trong khoảng thời gian từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7, sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Trong khi đó, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc đã phục hồi trong tháng 7. Theo số liệu hải quan được công bố tuần trước, nhập khẩu dầu thô của nước này đạt trung bình 8,45 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng 22% so với tháng 6.

Nhờ nguồn cung dự trữ dồi dào, Trung Quốc đã đóng vai trò quan trọng trong việc kiềm chế giá dầu toàn cầu bất chấp tình hình bất ổn tại Trung Đông, khi quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể tạm thời giảm hoặc ngừng nhập khẩu trong một thời gian.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng, Trung Quốc cuối cùng sẽ phải quay lại thị trường dầu thô quốc tế. Khi đó, sự gia tăng nhu cầu từ quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới có thể tạo ra sức ép đáng kể đối với giá dầu, đặc biệt với những nhà đầu tư đang đặt cược vào kịch bản giá dầu tiếp tục giảm.

Ông trùm dầu mỏ của thế giới đón tin buồn từ Trung Quốc

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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