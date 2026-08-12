Mazda CX-90 – SUV flagship 7 chỗ cỡ lớn chinh phục khách hàng Việt

Mẫu SUV 7 chỗ cỡ lớn, nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, thể hiện định hướng Japanese Premium của Mazda, nơi giá trị cao cấp không chỉ đến từ công nghệ hay chất liệu, mà còn được tạo nên bởi nghệ thuật chế tác, sự chính xác trong từng chi tiết và trải nghiệm dành cho người sử dụng. Với Mazda, sự cao cấp không nhất thiết phải phô trương. Đó có thể là cảm giác của một bề mặt chất liệu được hoàn thiện tỉ mỉ, âm thanh khi cánh cửa khép lại, độ mềm của bệ tỳ tay hay sự chính xác của từng đường chỉ. Những chi tiết tưởng như nhỏ bé này góp phần tạo nên cảm nhận về chất lượng trong quá trình sử dụng. Đó cũng là tinh thần Japanese Premium trên CX-90 – sự giao thoa giữa nghệ thuật thủ công truyền thống Nhật Bản và công nghệ xu hướng mới, giữa tính chính xác của kỹ thuật và cảm xúc của con người.

Nghệ thuật thủ công trở thành chất liệu của xe hơi

Nguồn cảm hứng từ nghề thủ công Nhật Bản được thể hiện rõ trong không gian nội thất CX-90. Thay vì tái hiện trực tiếp những giá trị truyền thống, các nhà thiết kế Mazda chắt lọc tinh thần ấy và hiện thực hóa thành ngôn ngữ thiết kế đương đại. Một ví dụ là Kumihimo – nghệ thuật đan dây truyền thống Nhật Bản có lịch sử hơn 1.300 năm, từng được sử dụng trong trang phục Kimono hay để kết nối thanh kiếm của các võ sĩ Samurai. Kumihimo gây ấn tượng bởi kỹ thuật đan chính xác, nhịp điệu của những sợi dây và khả năng tạo nên hoa văn có chiều sâu. Trên CX-90, tinh thần ấy được thể hiện qua từng đường kim mũi chỉ trang trí trên bảng táp-lô và ghế ngồi. Kỹ thuật may nổi Kakenui tạo hiệu ứng đường chỉ có chiều sâu, giúp những chi tiết nội thất trở nên sinh động hơn dưới ánh sáng và khi chạm vào. Đây là cách Mazda đưa cảm hứng từ nghệ thuật thủ công Nhật Bản vào một sản phẩm cao cấp, thay vì sao chép nguyên bản một di sản truyền thống.

Không gian SUV 7 chỗ cỡ lớn cao cấp mới (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Đằng sau cách tiếp cận này là tinh thần Takumi – đề cao kỹ nghệ, tính chính xác và sự tận tâm trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Tại Mazda, các nhà thiết kế, kỹ sư và nghệ nhân cùng chú trọng đến cách chất liệu, hình khối, ánh sáng và các điểm tiếp xúc tương tác với người sử dụng. Từ độ mềm của chất liệu, sắc độ của gỗ, khoảng cách giữa các đường chỉ cho đến cách ánh sáng phản chiếu trên bề mặt, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên cảm nhận tổng thể của khoang nội thất. Vì vậy, giá trị của Takumi không chỉ nằm ở những gì có thể nhìn thấy ngay lập tức, mà còn ở trải nghiệm được cảm nhận trong quá trình sử dụng. Từ sự dễ chịu khi bước vào cabin, cảm giác thư thái trên những hành trình dài đến sự tinh tế của những chi tiết được chăm chút ngay từ khâu thiết kế.

Người dùng nhận nhiều đặc quyền cao cấp khi sở hữu CX-90 trong tháng 8 (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Kỹ nghệ chế tác giao thoa cùng công nghệ Hybrid

Japanese Premium trên CX-90 còn thể hiện ở cách Mazda kết hợp sự chính xác trong kỹ nghệ Nhật Bản với công nghệ Hybrid, hướng đến sự cân bằng giữa khả năng vận hành và sự linh hoạt trong sử dụng. Trên CX-90 2.5 PHEV, động cơ xăng và mô-tơ điện phối hợp nhằm mang lại khả năng phản hồi nhanh khi tăng tốc, đồng thời tối ưu hiệu quả năng lượng trong nhiều điều kiện vận hành. Công nghệ Hybrid mang đến khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng chỉ 2,37 lít/100 km. Xe có thể hoạt động thuần điện ở dải tốc độ thấp, phù hợp di chuyển trong đô thị. Đồng thời, tự động sạc pin và tự động chuyển đổi sang vận hành kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện khi xe di chuyển ở dải tốc độ cao. Sự phối hợp này giúp khách hàng yên tâm trải nghiệm xe trên nhiều hành trình mà không cần lo lắng về việc sạc pin cho xe.

SUV Hybrid CX-90 tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 2,37 lít/100 km (Ảnh: Mazda Việt Nam).

Giá trị cao cấp đồng hành cùng trải nghiệm sở hữu

Hiện CX-90 có giá bán ưu đãi từ 1,899 tỷ đồng, kèm 5 đặc quyền cao cấp cùng thẻ thành viên Accor, mở ra chuỗi trải nghiệm nghỉ dưỡng và ẩm thực cao cấp trên toàn thế giới. Xe cũng được áp dụng chính sách bảo hành chính hãng 5 năm hoặc 150.000 km tại hệ thống hơn 110 showroom Mazda trên toàn quốc, thể hiện cam kết rõ ràng của Mazda về chất lượng và độ tin cậy của SUV flagship CX-90.