Chiếc điện thoại gây tranh cãi của Xiaomi

Xiaomi vừa đưa REDMI 17 4G lên kệ tại Việt Nam từ ngày 7/8, một trong hai phiên bản của bộ đôi REDMI 17 gồm REDMI 17 4G và REDMI 17 5G. Hai máy giống hệt nhau về thiết kế, màn hình, pin, camera, chỉ khác nhau ở chip: bản 4G dùng Helio G91 Ultra của MediaTek, bản 5G dùng Snapdragon 4 Gen 5 của Qualcomm.

Sau vài ngày dùng thử bản 4G, ta có thể coi đây là mẫu máy đánh đổi rõ ràng: mạnh về pin, yếu về mọi thứ còn lại, và cũng là ví dụ cụ thể cho việc smartphone giá rẻ đang phải hy sinh cấu hình vì giá linh kiện toàn ngành tăng phi mã. Và cũng chính vì thế mà REDMI 17 series trở thành chiếc máy gây tranh cãi nhiều trong thời gian qua bởi mức giá của dòng REDMI so với cấu hình mà nó mang lại không quá hấp dẫn khi so sánh với các dòng sản phẩm trước đây của Xiaomi, khiến nhiều người tỏ ra khó hiểu. Thực chất, mọi thứ đều có nguyên nhân.

REDMI 17 4G bán ra 3 phiên bản: 4GB/128GB giá 5,99 triệu đồng, 4GB/256GB giá 6,69 triệu đồng và 6GB/256GB giá 7,49 triệu đồng. REDMI 17 5G có giá từ 6,49 triệu đồng cho bản 4GB/128GB. Nhưng giá niêm yết không phải mức giá đáng mua nhất. Vào các đợt sale lớn của Shopee như ngày đôi, ngày giữa tháng hay ngày thành viên, hai máy có thể giảm về khoảng 4,6 triệu đồng (bản 4G) và 5 triệu đồng (bản 5G) sau khi áp mã. Đây mới là mức giá mà chúng tôi cho là hợp lý để "xuống tiền".

Về thiết kế, máy khá dày và nặng, dày 8,8mm, nặng 232g. Bản chúng tôi đang có trong bài viết này là bản màu tím với họa tiết đa sắc ở mặt lưng, cá nhân người viết không thấy hợp gu lắm, nhưng đây là chuyện thẩm mỹ nên chắc chắn sẽ có người thích. Muốn phối màu sang hơn thì phải chọn REDMI 17 5G, có thêm tùy chọn mặt lưng giả da.

Vì máy vốn đã dày và nặng, đeo thêm ốp gần như không cần thiết. Dùng trần vẫn thoải mái nhờ các cạnh được bo cong nhẹ, không cấn tay. Toàn bộ khung và lưng máy làm bằng nhựa, cảm giác cầm chắc tay và có vẻ bền, nhưng chuẩn kháng nước IP64 chỉ đủ chống mưa hoặc vài giọt nước bắn vào, không phải loại để mang đi tắm hay xuống bể bơi.

Cụm camera sau nhìn qua tưởng nhiều ống kính nhưng thực chất chỉ có một camera chính độ phân giải 50MP, không có góc siêu rộng hay tele đi kèm. Ảnh chụp ra ở mức bình thường, đủ dùng để đăng mạng xã hội chứ không có gì nổi bật so với mặt bằng chung phân khúc.

Về hiệu năng, chip Helio G91 Ultra trên REDMI 17 4G cho điểm AnTuTu hơn 300.000, tương đương các máy phổ thông giá rẻ. Chơi Liên Quân Mobile hay PUBG Mobile vẫn được nhưng phải để đồ họa ở mức thấp, máy không dành cho ai có nhu cầu cày game nặng.

Pin là phần đáng khen nhất. Dung lượng 7.500mAh dùng thoải mái cả ngày dài, sạc 45W cũng đủ nhanh cho nhu cầu hằng ngày. Trong phân khúc chính hãng, điện thoại pin dung lượng lớn không có nhiều lựa chọn, nhưng cũng cần nhắc lại là REDMI 15 ra mắt trước đó với pin 7.000mAh chỉ có giá khởi điểm 4,79 triệu đồng, thấp hơn hẳn mức 5,99 triệu đồng của REDMI 17 4G hiện tại dù dung lượng pin còn thấp hơn.

Màn hình 6,9 inch, tần số quét 120Hz, kích thước khá lớn để xem phim hay lướt mạng xã hội. Nhưng tấm nền chỉ dừng ở độ phân giải HD+ nên chất lượng hiển thị không thực sự sắc nét, viền dưới màn hình cũng khá dày. Độ sáng ở mức trung bình, ra đường nắng gắt đôi lúc phải che tay mới nhìn rõ nội dung.

Máy chạy HyperOS 3, phiên bản gần như mới nhất từ Xiaomi, nhưng vì phần cứng yếu nên hầu như không có tính năng AI nào đáng chú ý. Thậm chí đôi lúc máy còn giật lag nhẹ khi chuyển đổi qua lại nhiều ứng dụng, một phần vì RAM chỉ có 4GB.

Tình trạng này không phải chuyện riêng của REDMI 17 4G, mà nằm trong một xu hướng đã kéo dài suốt hơn một năm qua trên toàn ngành công nghệ. Theo số liệu từ TrendForce, giá DRAM, tức bộ nhớ RAM, đã tăng tới 98% chỉ trong quý I/2026, sau đó tiếp tục tăng thêm 58 đến 63% trong quý II/2026. Riêng dòng RAM cho điện thoại là LPDDR5, giá hợp đồng từ khoảng 10 USD cho mỗi GB hồi đầu năm 2026 đã bị đẩy lên gần 20 USD/GB, một số hợp đồng dài hạn thậm chí chốt ở mức 21 USD/GB, cao gấp khoảng 3 lần so với đầu năm 2025.

Nguyên nhân đến từ làn sóng xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu. Các hãng như Nvidia ký hợp đồng dài hạn với Samsung, SK Hynix và Micron để đảm bảo nguồn cung chip nhớ cho máy chủ AI, kéo phần lớn sản lượng ra khỏi thị trường thiết bị tiêu dùng. Micron dự báo tình trạng khan hiếm này sẽ còn kéo dài đến hết năm 2027, đồng nghĩa mức giá cao hiện tại có thể trở thành bình thường mới trong ít nhất 1,5 năm tới.

Ngay cả Apple, hãng vốn có sức mạnh đàm phán với chuỗi cung ứng tốt hơn hầu hết đối thủ, cũng không tránh được. Ngày 18/6/2026, CEO Tim Cook xác nhận Apple buộc phải tăng giá sản phẩm vì chi phí chip nhớ tăng vọt. Một tuần sau, Apple tăng giá 15 đến 25% cho hàng loạt dòng Mac và iPad, tương đương mức tăng từ 3 triệu đến hơn 30 triệu đồng. Với iPhone 18 Pro sắp ra mắt, chi phí bộ nhớ được dự báo chiếm khoảng 34% tổng chi phí linh kiện trong quý III/2026, tăng mạnh so với chỉ khoảng 10% một năm trước đó, và có thể vượt 40% vào nửa đầu năm 2027.

Xiaomi, OPPO, vivo và HONOR cũng nằm trong nhóm được dự báo phải điều chỉnh giá bán hoặc cắt giảm cấu hình để giữ mức giá cạnh tranh. RAM 4GB, bộ nhớ chuẩn eMMC cũ và màn hình chỉ dừng ở độ phân giải HD+ trên REDMI 17 4G chính là cách Xiaomi chọn để giữ giá bán không tăng quá sốc. Người dùng có lẽ nên bỏ luôn kỳ vọng kiểu giá rẻ mà cấu hình mạnh như vài năm trước, ít nhất là cho tới khi thị trường chip nhớ hạ nhiệt trở lại, mà theo dự báo hiện tại phải chờ đến cuối năm 2027.

Với những gì đang có, REDMI 17 4G phù hợp nhất với học sinh, sinh viên cần một chiếc máy học tập cơ bản, người có tài chính hạn chế, người cần một chiếc máy phụ chủ yếu để nghe gọi và pin trâu, hoặc người trung niên ưu tiên màn hình lớn dễ nhìn hơn là cấu hình mạnh.

REDMI 17 4G niêm yết 5,99 triệu đồng, REDMI 17 5G niêm yết 6,49 triệu đồng, nhưng vào các đợt sale Shopee, giá có thể giảm về khoảng 4,6 triệu đồng và 5 triệu đồng tương ứng. Ở mức giá sale này, REDMI 17 4G mới thực sự đáng mua. REDMI 17 5G không mang lại nhiều khác biệt ngoài kết nối 5G, chỉ nên chọn nếu người dùng thực sự cần dùng mạng 5G thường xuyên.