Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999

Nhóm cổ đông liên quan đến CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII) tiếp tục tăng sở hữu tại CTCP Tập đoàn PC1 (mã: PC1).

Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư CII (CII Invest - công ty con của CII) báo cáo đã mua thêm 1 triệu cổ phiếu PC1 trong phiên 27/8 nhằm mục đích đầu tư. Tạm tính theo giá đóng cửa cổ phiếu PC1 ngày 27/08 là 21.050 đồng/cp, CII Invest có thể đã chi 21 tỷ đồng để gia tăng sở hữu.

Sau giao dịch, CII Invest nâng sở hữu từ 28,63 triệu cổ phiếu lên mức 29,63 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 6,96% lên 7,2% vốn. CII cũng đang trực tiếp sở hữu 22,98 triệu cổ phiếu PC1, tương đương tỷ lệ 5,59%. Như vậy, nhóm CII hiện nắm giữ tổng cộng 52,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 12,79% vốn PC1.

Nhóm CII bắt đầu trở thành cổ đông lớn của PC1 sau khi CII Invest mua vào 3,88 triệu cổ phiếu trong phiên giao dịch ngày 2/6/2026. Kể từ đó đến nay, nhóm này liên tục tăng sở hữu tại PC1. Phía CII cho biết, đây đơn thuần là một khoản đầu tư tài chính, doanh nghiệp không có chủ trương tham gia vào các hoạt động của PC1, bao gồm nhưng không hạn chế việc đề cử/ứng cử nhân sự tham gia HĐQT hoặc BKS của PC1.

Về tình hình kinh doanh của PC1, theo BCTC soát xét bán niên 2026, công ty ghi nhận doanh thu thuần 4.206 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ. Điểm sáng là doanh nghiệp tiết giảm giá vốn và doanh thu tài chính gấp 2,7 lần cùng kỳ đạt 269 tỷ đồng. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế đạt 478 tỷ đồng, tăng 54% so với nửa đầu năm 2025.

Dù vậy, mức lợi nhuận này đã giảm gần 28 tỷ đồng, tương ứng 5%, so với báo cáo tự lập trước đó của PC1. Doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu của sự thay đổi là công ty đã trích lập bổ sung dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đối với một số khoản công nợ quá hạn.