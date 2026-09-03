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TTC tái cấu trúc sở hữu tại AgriS, định hướng dài hạn không thay đổi

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TTC tái cấu trúc sở hữu tại AgriS, định hướng dài hạn không thay đổi

Ngày 28.8.2026, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTCI) đăng ký bán 137.738.968 cổ phiếu SBT và bà Huỳnh Bích Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Giám đốc TTCI đăng ký bán 65.763.808 cổ phiếu SBT. Các giao dịch được đăng ký với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Từ câu chuyện M&A đến ESG và chuẩn mực quốc tế

Ở góc độ Tập đoàn TTC, việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại AgriS nằm trong quá trình tối ưu hóa danh mục và sắp xếp lại nguồn lực tài chính, qua đó tăng tính linh hoạt trong phân bổ vốn và phù hợp hơn với định hướng quản trị dài hạn. Trong chiến lược 2026 - 2030, TTC xác định tiếp tục ưu tiên các danh mục đầu tư thân thiện với môi trường và hỗ trợ cho nền kinh tế xanh. Trọng tâm bao gồm nông nghiệp, năng lượng, bất động sản dân dụng, bất động sản công nghiệp, du lịch và giáo dục. Đây là những lĩnh vực đã gắn bó với TTC hơn 47 năm và có nhiều dư địa để phát triển theo hướng bền vững.

Đợt tái cấu trúc sở hữu này diễn ra đúng vào thời điểm AgriS đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, định hướng mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị trên toàn chuỗi và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong các niên độ tới.

Bà Huỳnh Bích Ngọc là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược chuyển đổi của AgriS trong nhiều thập kỷ qua. Nếu những thập kỷ trước, AgriS phát triển chủ yếu bằng việc M&A thông qua sáp nhập các nhà máy đường, mở rộng công suất chế biến và gia tăng vùng nguyên liệu, song song với nâng cao chất lượng sản phẩm, thì động lực tăng trưởng của giai đoạn hiện tại đã khác về bản chất.

TTC tái cấu trúc sở hữu tại AgriS, định hướng dài hạn không thay đổi- Ảnh 1.

AgriS sở hữu vùng nguyên liệu gần 80.000 ha tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc.

Trọng tâm hiện nay của AgriS là doanh nghiệp cung cấp các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao, phát triển theo mô hình hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn dựa trên 3 trụ cột AgTech (Công nghệ Nông nghiệp) - FoodTech (Công nghệ Thực phẩm) - FinTech (Công nghệ Tài chính), trên nền tảng ESG.

AgriS xây dựng và vận hành chuỗi giá trị thương mại tuần hoàn, với hơn 200 dòng sản phẩm trải rộng trên các ngành hàng chủ lực từ mía, dừa, chuối, lúa (gạo) và dứa, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu tới gần 80 thị trường quốc tế. Danh mục sản phẩm của AgriS bao gồm các sản phẩm nguyên liệu, chế biến và giá trị gia tăng, đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững.

Điều thị trường quan tâm

Đối với một doanh nghiệp niêm yết đại chúng, biến động sở hữu là chỉ báo mà nhà đầu tư cần theo dõi, nhưng giá trị dài hạn của doanh nghiệp vẫn được quyết định bởi chất lượng quản trị, hiệu quả thực thi chiến lược và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Ở khía cạnh này, các chỉ báo đáng theo dõi với AgriS trong những niên độ tới là mức độ chuẩn hóa quản trị theo thông lệ quốc tế, tiến độ tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm tập trung nguồn lực cho mảng cốt lõi và hiệu quả thực tế của các sáng kiến ESG khi chuyển hóa thành lợi thế thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Dù cơ cấu sở hữu có những điều chỉnh theo từng giai đoạn, nhưng tinh thần quản trị, kinh nghiệm điều hành và sự truyền nghề được hình thành từ những nhà sáng lập Tập đoàn TTC vẫn được duy trì xuyên suốt gần 5 thập kỷ phát triển. Đây là nền tảng để đội ngũ lãnh đạo trẻ kế tiếp sẽ tiếp tục kế thừa hệ giá trị quản trị, đồng thời đổi mới tư duy điều hành phù hợp với yêu cầu của từng giai đoạn.

Theo định hướng đó, TTC tiếp tục duy trì sự nhất quán trong quản trị và chiến lược phát triển, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng trước những thay đổi của thị trường. Đây là cơ sở để tập đoàn tiếp tục tạo giá trị dài hạn cho doanh nghiệp, cổ đông và các bên liên quan trong giai đoạn tới.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
chứng khoán

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