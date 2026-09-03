Từ kế thừa đến kiến tạo: Bà Đặng Huỳnh Ức My mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho AgriS

‏Theo thông tin công bố ngày 28/08/2026, Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, đã đăng ký mua vào 11.000.000 cổ phiếu SBT, tương đương 1,22% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Số cổ phiếu này dự kiến được nhận chuyển nhượng từ Bà Huỳnh Bích Ngọc – Nhà sáng lập AgriS. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 08/09/2026 đến ngày 07/10/2026. ‏

‏Sau giao dịch, Bà Đặng Huỳnh Ức My sẽ sở hữu 118.631.662 cổ phiếu SBT, tương đương 13,09% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Việc Bà Ức My tiếp tục gia tăng sở hữu đánh dấu bước chuyển quan trọng của việc chuyển giao thế hệ tại AgriS, đồng thời thể hiện cam kết gắn bó dài hạn của Chủ tịch HĐQT với doanh nghiệp và cổ đông‏ ‏.‏

‏Về phía Lãnh đạo khác, ông Thái Văn Chuyện – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc AgriS cũng vừa công bố đăng ký mua vào 15.500.000 cổ phiếu, tương đương 1,71% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết, nâng tỷ lệ sở hữu lên 1,79% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết. ‏

‏Kế thừa nền tảng, kiến tạo động lực tăng trưởng mới‏

‏Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính và Nông nghiệp, Bà Ức My đã tham gia điều hành AgriS nhiều năm trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT từ tháng 7/2024. Dưới sự dẫn dắt của bà, AgriS đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ doanh nghiệp đường truyền thống sang mô hình nông nghiệp công nghệ cao tích hợp chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, mở rộng kết nối giữa thị trường Việt Nam và quốc tế.‏

‏Bà Đặng Huỳnh Ức My (bên trái) cùng mẹ – Bà Huỳnh Bích Ngọc (bên phải): Hai thế hệ, một tầm nhìn kiến tạo nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, tuần hoàn. ‏

‏Trong hai năm trên cương vị Chủ tịch HĐQT, Bà Đặng Huỳnh Ức My cùng đội ngũ điều hành đã dẫn dắt AgriS vượt qua giai đoạn thị trường nhiều biến động. Trước những thay đổi của thị trường, doanh nghiệp chủ động điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa động lực tăng trưởng và duy trì hiệu quả vận hành.‏

‏AgriS giữ vững vị thế dẫn đầu ngành đường Việt Nam với 46% thị phần nội địa và vùng nguyên liệu gần 80.000 ha. Mạng lưới phân phối của doanh nghiệp hiện đã mở rộng tới 76 quốc gia, tăng hơn ba lần so với 24 thị trường cách đây 5 năm.‏

‏AgriS hiện tiên phong ứng dụng công nghệ, dữ liệu và chuyển đổi số trên toàn chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm, từ quản lý vùng nguyên liệu, tối ưu hóa sản xuất đến hỗ trợ ra quyết định; đầu tư vào ESG, R&D và các mô hình hợp tác chiến lược, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển các động lực tăng trưởng mới.‏

‏Niên độ 2025–2026, AgriS ghi nhận doanh thu thuần 26.892 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua. Lợi nhuận trước thuế gần 908 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu chuyển dịch rõ nét theo hướng đa dạng hoá, mở rộng sang hệ sinh thái nông nghiệp - thực phẩm. Mảng gạo đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng doanh thu, tương đương khoảng 10% tổng doanh thu. Các ngành hàng ngoài đường như dịch vụ nông nghiệp, cây ăn quả, thực phẩm và đồ uống ghi nhận sự tăng trưởng với hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu. ‏

‏AgriS tiếp tục mở rộng năng lực chế biến thực phẩm và đồ uống, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và gia tăng giá trị trong chuỗi nông nghiệp – thực phẩm‏

‏Mở rộng thị trường, kết nối nguồn lực toàn cầu‏

‏AgriS hiện mở rộng hợp tác với các đối tác tại Úc, Mỹ và các thị trường trong khu vực, tập trung vào thương mại, đầu tư và kết nối hệ sinh thái trong chuỗi giá trị nông nghiệp – thực phẩm toàn cầu. ‏

‏Cùng với mạng lưới đối tác quốc tế lớn, khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế của AgriS được mở rộng. Trong vòng hai năm, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính quốc tế như IFC, DEG, ResponsAbility, FCB, ING và nhiều định chế tài chính khác.‏

‏Bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch AgriS trong buổi làm việc với các đối tác tài chính quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược và phát triển các giải pháp tài chính bền vững cho ngành nông nghiệp Việt‏

‏Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Tính đến ngày 24/08/2026, cổ phiếu SBT đóng cửa tại mức 24.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 13% so với đầu niên độ (01/07/2026), đưa vốn hóa thị trường của AgriS lên ~ 21.900 tỷ đồng và thiết lập vùng giá cao nhất kể từ tháng 0‏ ‏1/2026. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại AgriS đã tăng gấp đôi trong vòng 2 năm, đạt gần 20%, tương đương hơn 182 triệu cổ phiếu tại cuối tháng 7/2026.‏

‏Diễn biến cổ phiếu SBT từ tháng 4/2026 đến tháng 8/2026 (Nguồn: CafeF)‏

‏Việc Chủ tịch HĐQT đăng ký nâng tỷ lệ sở hữu diễn ra trong giai đoạn AgriS chuyển từ quá trình kế thừa sang giai đoạn kiến tạo tăng trưởng mới. Với nền tảng về thị trường, nguồn vốn, công nghệ và hệ sinh thái đối tác được củng cố trong những năm qua, AgriS tập trung mở rộng quy mô và nâng cao giá trị trên toàn chuỗi nông nghiệp – thực phẩm, mục tiêu trở thành doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao hàng đầu khu vực.‏