Cổ phiếu DGC bất ngờ tăng hơn 4% sau thông báo mới từ Hóa chất Đức Giang

Ngày 3/9, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) thông báo ngày 15/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9/2026.

Theo kế hoạch, khoản cổ tức này gồm hai phần. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên 3/9, cùng ngày CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80%. Kết phiên, DGC tăng 4,4% lên 44.900 đồng/cổ phiếu, với gần 1 triệu đơn vị được sang tay.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu hơn 4.541 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.004 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch doanh thu và 54,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ở mảng đầu tư, doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng và đưa vào vận hành sản xuất trong quý IV/2026.

Bên cạnh đó, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch cơ cấu lại hoạt động tại một số nhà máy, gồm Nhà máy Ắc quy Tia Sáng, Nhà máy Cồn và Phân bón Đức Nông. Doanh nghiệp cũng dự kiến sửa chữa, nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên, đồng thời tăng đầu tư vào lĩnh vực hóa chất tinh khiết.

Một dự án đáng chú ý khác là bất động sản Đức Giang với tổng vốn dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang lên kế hoạch hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án, đồng thời mở rộng kho Dinh Vũ phục vụ hoạt động nhập khẩu dung môi.

Trong lĩnh vực sản xuất, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến nâng cấp và mở rộng hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao phục vụ ngành điện tử và bán dẫn, song song với việc mở rộng hoạt động chế biến, tái sử dụng phốt pho gypsum (CaSO4).