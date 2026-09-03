Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu DGC bất ngờ tăng hơn 4% sau thông báo mới từ Hóa chất Đức Giang

| | Thị trường chứng khoán

Cổ phiếu DGC bất ngờ tăng hơn 4% sau thông báo mới từ Hóa chất Đức Giang

Cùng ngày công bố kế hoạch chi hơn 3.000 tỷ đồng trả cổ tức, DGC tăng 4,4% và đóng cửa ở 44.900 đồng/cổ phiếu.

Ngày 3/9, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) thông báo ngày 15/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 80%, tương ứng 8.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9/2026.

Theo kế hoạch, khoản cổ tức này gồm hai phần. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Phần còn lại là cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 50%, tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu.

Với gần 380 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến chi khoảng 3.040 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức lần này.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên 3/9, cùng ngày CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 80%. Kết phiên, DGC tăng 4,4% lên 44.900 đồng/cổ phiếu, với gần 1 triệu đơn vị được sang tay.

Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu hơn 4.541 tỷ đồng, giảm 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.004 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 871 tỷ đồng, giảm khoảng 49% so với cùng kỳ năm 2025.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 10.100 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang đã hoàn thành khoảng 45% kế hoạch doanh thu và 54,4% mục tiêu lợi nhuận năm.

Ở mảng đầu tư, doanh nghiệp dự kiến hoàn thiện Tổ hợp Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn với tổng vốn khoảng 2.400 tỷ đồng và đưa vào vận hành sản xuất trong quý IV/2026.

Bên cạnh đó, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang lên kế hoạch cơ cấu lại hoạt động tại một số nhà máy, gồm Nhà máy Ắc quy Tia Sáng, Nhà máy Cồn và Phân bón Đức Nông. Doanh nghiệp cũng dự kiến sửa chữa, nâng cấp Nhà máy Chất tẩy rửa tại Hưng Yên, đồng thời tăng đầu tư vào lĩnh vực hóa chất tinh khiết.

Một dự án đáng chú ý khác là bất động sản Đức Giang với tổng vốn dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang lên kế hoạch hoàn thiện hồ sơ xây dựng dự án, đồng thời mở rộng kho Dinh Vũ phục vụ hoạt động nhập khẩu dung môi.

Trong lĩnh vực sản xuất, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang dự kiến nâng cấp và mở rộng hệ thống tinh chế phốt pho chất lượng cao phục vụ ngành điện tử và bán dẫn, song song với việc mở rộng hoạt động chế biến, tái sử dụng phốt pho gypsum (CaSO4).

Theo Nhật Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999

Nhóm CII tiếp tục tăng sở hữu tại công ty của nữ Chủ tịch sinh năm 1999 Nổi bật

Giá vàng lao dốc đầu tháng 9, chuyên gia phát cảnh báo quan trọng

Giá vàng lao dốc đầu tháng 9, chuyên gia phát cảnh báo quan trọng Nổi bật

Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng qua đời

Chủ tịch Nhiệt điện Hải Phòng qua đời

18:18 , 03/09/2026
Sau dịp 2/9, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 1 tỷ USD

Sau dịp 2/9, vợ chồng tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thêm hơn 1 tỷ USD

18:16 , 03/09/2026
Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin mới

Ông Nguyễn Hữu Chỉnh bị bắt, doanh nghiệp công bố thông tin mới

16:08 , 03/09/2026
Khối ngoại đột ngột bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên đầu tháng 9, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại đột ngột bán ròng gần 1.500 tỷ đồng phiên đầu tháng 9, "xả" mạnh loạt cổ phiếu ngân hàng

15:45 , 03/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên