Phát hiện một ngôi làng "ngồi trên" 50 tấn vàng

Theo Times of India , bang Andhra Pradesh của Ấn Độ đang đứng trước cơ hội trở thành khu vực cung cấp vàng lớn nhất nước này, sau khi những nguồn tài nguyên đáng kể được xác định tại huyện Kurnool và một số khu vực khác.

Đáng chú ý nhất là làng Jonnagiri , nơi được ước tính có khoảng 50 tấn vàng . Thông tin được ông Mukesh Kumar Meena, Thư ký chính phụ trách lĩnh vực khai khoáng của bang Andhra Pradesh, công bố tại một cuộc họp báo.

“ Ước tính của chúng tôi cho thấy riêng Jonnagiri có khoảng 50 tấn vàng ”, vị quan chức cho biết, đồng thời bày tỏ kỳ vọng trong vài năm tới Andhra Pradesh có thể trở thành khu vực cung cấp vàng lớn nhất Ấn Độ. Hoạt động sản xuất vàng thương mại tại Jonnagiri cũng đã bắt đầu.

Tuy nhiên, con số 50 tấn hiện vẫn là ước tính cho toàn bộ khu vực, thay vì lượng vàng đã được thăm dò đầy đủ.

Khoảng một thập kỷ trước, gần 607 ha đất tại Jonnagiri đã được phân bổ phục vụ khai thác vàng. Cho đến nay, hoạt động thăm dò mới được thực hiện trên khoảng 202 ha, tương đương một phần ba diện tích được cấp.

Kết quả khảo sát khu vực này cho thấy lượng vàng có thể lên tới 13 tấn. Khoảng 405 ha còn lại vẫn chưa được thăm dò và dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới. Sau khi quá trình này hoàn tất, nhà chức trách ước tính tổng lượng vàng tại Jonnagiri có thể đạt khoảng 50 tấn.

Không chỉ Jonnagiri, Andhra Pradesh còn xác định thêm 4 khu vực có triển vọng khai thác vàng, trong đó có Ramagiri, Javvakula và Chigurukunta Bisnatam. Đây là cơ sở để giới chức địa phương đặt kỳ vọng lớn vào ngành khai khoáng vàng trong những năm tới.

Khai thác 1 tấn vật liệu chỉ thu được khoảng 1 gram vàng

Dù sở hữu tiềm năng lớn, khai thác số vàng nằm sâu dưới lòng đất không phải câu chuyện đơn giản.

Theo ông Meena, khai thác vàng là ngành đòi hỏi vốn đầu tư lớn và trình độ chuyên môn cao. Đây cũng là lý do chính quyền lựa chọn giao hoạt động khai thác cho các doanh nghiệp tư nhân thông qua đấu thầu.

Một thách thức đáng chú ý khác là tỷ lệ thu hồi vàng đã giảm đáng kể. Trước đây, xử lý một tấn vật liệu khai thác có thể thu được khoảng 3 gram vàng, nhưng hiện con số này chỉ còn khoảng 1 gram.

Theo vị quan chức, nếu tỷ lệ thu hồi giảm xuống dưới 0,8 gram vàng trên mỗi tấn vật liệu, hoạt động khai thác sẽ không còn hiệu quả về mặt kinh tế. Điều này đồng nghĩa để thu được lượng vàng thương mại, doanh nghiệp phải khai thác và xử lý một khối lượng quặng rất lớn.

Câu chuyện tại Jonnagiri sau đó đã có bước tiến mới. Ngày 24/6/2026, Thủ hiến bang Andhra Pradesh N. Chandrababu Naidu đã khánh thành dự án khai thác vàng tại đây.

Theo Indian Express , đây là dự án khai thác vàng khu vực tư nhân lớn nhất Ấn Độ, được phát triển bởi Geomysore Services India và Deccan Gold Mines. Tổng vốn đầu tư vào hoạt động khai thác, chiết xuất, chế biến và sản xuất vàng tại Jonnagiri đạt khoảng 4,05 tỷ rupee.

Jonnagiri từ lâu đã được biết đến là khu vực có dấu hiệu khoáng hóa vàng. Việc đưa dự án vào khai thác thương mại được kỳ vọng không chỉ giúp Andhra Pradesh tận dụng nguồn tài nguyên dưới lòng đất mà còn nâng vai trò của bang này trong ngành sản xuất vàng của Ấn Độ.

Với khoảng 50 tấn vàng được ước tính chỉ riêng tại Jonnagiri, cùng nhiều khu vực tiềm năng khác đang được xác định, chính quyền Andhra Pradesh kỳ vọng trong vài năm tới bang này có thể vươn lên trở thành nguồn cung vàng lớn nhất của Ấn Độ.