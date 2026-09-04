Công ty CP Xi măng Long Thành vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản trong kỳ báo cáo 6 tháng đầu năm 2026.

Tính đến ngày 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp giảm 46 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước, về gần 1.545 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.686 tỷ đồng.

Trong nửa đầu năm 2026, Xi măng Long Thành lãi ròng vỏn vẹn hơn 4,4 tỷ đồng; tuy nhiên đã cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 2,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2026, Xi măng Long Thành lỗ lũy kế hơn 141 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm này, tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp tăng từ 4.842 tỷ đồng lên hơn 5.396 tỷ đồng; chủ yếu là do khoản nợ vay ngân hàng tăng từ gần 1.949 tỷ đồng lên gần 2.576 tỷ đồng.

Nợ phải trả khác "cải thiện" từ 1.038 tỷ đồng về gần 956 tỷ đồng. Ngoài ra, Xi măng Long Thành còn ghi nhận khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu tại thị trường trong nước 1.864,3 tỷ đồng. Dư nợ này đến từ lô trái phiếu LTCCH2136001 được phát hành thành nhiều đợt với tổng giá trị phát hành là 1.924,7 tỷ đồng.

Ngày 19/11/2024, doanh nghiệp tiến hành mua lại 19,6 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại lưu hành theo mệnh giá của lô này về 1.864,3 tỷ đồng như hiện tại. Lô LTCCH2136001 có kỳ hạn 15 năm, dự kiến đáo hạn ngày 19/5/2036.

Nhà máy xi măng Long Thành. Ảnh: Xi măng Long Thành

Mục đích của đợt phát hành là tài trợ chi phí xây dựng, lắp đặt và mua sắm máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Long Thành (dự án) tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng và thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Theo công bố phát hành trên HNX, tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu trên gồm quyền sử dụng đất thuộc sở hữu của ông Vũ Trường Thi và bà Đinh Thị Tuyến; quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với 2 mảnh đất thuộc sở hữu của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi; toàn bộ cổ phần của Công ty CP Xi măng Long Thành thuộc sở hữu của các pháp nhân và cá nhân là Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi, Vũ Chí Công, Vũ Thị Thanh Huyền, Vũ Trường Thi, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy.

Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có quyền tài sản và quyền, khoản thu, lợi tức phát sinh từ dự án, quyền khảo sát, thăm dò khai thác mỏ đá vôi, mỏ đá sét cho dự án, tài sản hình thành trên đất hình thành trong tương lai thuộc dự án; công trình xây dựng đã hoàn thành thuộc dự án, hệ thống dây chuyền máy móc thiết bị và phương tiện vận tải thuộc dự án.

Về Xi măng Long Thành, doanh nghiệp được thành lập vào cuối năm 2008, trụ sở chính tại phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, doanh nghiệp này từng có tên là Công ty CP Xi măng Tân Tạo. Đáng chú ý, bà Đặng Thị Hoàng Yến- Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (MCK: ITA), từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Xi măng Long Thành.

Theo đăng ký thay đổi hồi tháng 4/2018, vốn điều lệ doanh nghiệp là 200 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm: Công ty CP Đầu tư xây dựng và phát triển Tân Đông Phương (15%), Công ty CP Đông Nam Á (10%) và Công ty CP Phát triển Hạ Tầng Tân Tạo (75%).

Cập nhật tại ngày 23/12/2022, vốn điều lệ của công ty này đã tăng lên mức 1.686 tỷ đồng.

Sau nhiều lần điều chỉnh, hiện, ông Phạm Quang Toán (SN 1980) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này.

Quay trở lại với những pháp nhân và thể nhân liên quan đến tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu hơn 1.900 tỷ đồng của Xi măng Long Thành, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Cường Thịnh Thi Group) được biết đến là doanh nghiệp tiềm lực đình đám tại Ninh Bình. Tính đến tháng 8/2026, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 3.899 tỷ đồng. Hiện, ông Trần Quang Tuyến (SN 1981) là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật công ty.

Bắt đầu với vai trò là nhà thầu xây lắp, Cường Thịnh Thi Group sau đó mở rộng sang các mảng bất động sản, năng lượng tái tạo.

Tập đoàn này cũng lấn sân sang lĩnh vực xi măng với việc "bắt tay" cùng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy tại dự án Xi măng Long Thành. Vì vậy, việc Cường Thịnh Thi và Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy dùng tài sản để bảo đảm cho lô trái phiếu của Xi măng Long Thành là điều dễ hiểu.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy được biết đến gắn liền với tên tuổi doanh nhân Nguyễn Xuân Thủy (còn được gọi với cái tên bầu Thủy). Doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác,

Tính đến tháng 8/2026, Đầu tư và Phát triển Xuân Thủy có vốn điều lệ 855 tỷ đồng. Hiện, ông Vũ Văn Dương (SN 1988) là Tổng Giám đốc, đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.