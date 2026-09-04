Nhà Khang Điền sẽ phát hành 123 triệu cổ phiếu trả cổ tức và ESOP

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành tổng cộng 123 triệu cổ phiếu bao gồm trả cổ tức năm 2025 và theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Theo đó, Nhà Khang Điền sẽ trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 10%, tương đương phát hành thêm 112,22 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền 10%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 1.122 tỷ đồng. Nguồn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tính đến cuối năm 2025 theo báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán.

Dự án Verosa Park của Nhà Khang Điền. Ảnh: KDH

Cùng với đó, KDH phát hành ESOP với tỷ lệ 0,968%, tương đương chào bán 10,864 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Giá phát hành là 12.000 đồng/cổ phiếu, qua đó dự kiến thu về gần 130,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Nhà Khang Điền công bố danh sách 235 cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu ESOP. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Mai Trần Thanh Trang dự mua 1,4 triệu cổ phiếu, Phó Chủ tịch Lý Điền Sơn dự mua 1,3 triệu cổ phiếu, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Vương Văn Minh dự mua 1,2 triệu cổ phiếu, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Lê Hoàng Khởi dự mua 1 triệu cổ phiếu....

Thời gian thực hiện cả 2 đợt phát hành trong quý III-IV/2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận theo quy định.

Nếu hoàn tất cả hai phương án trên, KDH sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 11.220 tỷ đồng lên hơn 12.450 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu KDH đã giảm hơn 20% trong vòng 3 tháng gần đây. Hiện cổ phiếu này giao dịch ở vùng đáy quanh mức 17.600 đồng/cổ phiếu. Do đó, giá phát hành ESOP đang thấp hơn khoảng 32% so với thị giá.

Trong diễn biến khác, vừa qua Phó Tổng Giám đốc Lý Tuấn Kiệt báo cáo đã mua vào 20 triệu cổ phiếu KDH bằng phương thức khớp lệnh trong thời gian từ ngày 23/7/2026 đến ngày 21/8/2026.

Qua đó, ông Lý Tuấn Kiệt nâng sở hữu từ 623.635 cổ phiếu (0,056% vốn điều lệ) lên mức 20,6 triệu cổ phiếu (1,838% vốn điều lệ).

Ngoài vai trò là Phó Tổng Giám đốc Nhà Khang Điền, ông Lý Tuấn Kiệt được biết đến là con trai ông Lý Điền Sơn- Phó Chủ tịch HĐQT KDH.