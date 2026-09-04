Cổ đông Nhà nước muốn thoái sạch vốn với giá cao ngất ngưởng, một cổ phiếu tăng vọt 50% sau 1 tháng

Theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán đấu giá toàn bộ 79,228 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 63,38% vốn điều lệ Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, mã SEA). Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào 9h ngày 29/9/2026 tại HNX.

Giá khởi điểm cho cả lô lên tới hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương khoảng 107.400 đồng/cổ phiếu. Mức giá này tương ứng định giá Seaprodex khoảng 13.400 tỷ đồng.

Mức giá đưa ra gây chú ý trong bối cảnh cổ phiếu SEA vừa có nhịp tăng mạnh trên thị trường. Trong một tháng qua, SEA tăng khoảng 53%, lên 77.900 đồng/cp, đưa vốn hóa doanh nghiệp vượt 9.700 tỷ đồng. Như vậy, giá khởi điểm mà SCIC đưa ra vẫn cao hơn khoảng 38% so với thị giá hiện tại.

Thương vụ thoái vốn diễn ra sau khi cơ cấu cổ đông Seaprodex có thêm những cái tên liên quan đến Novaland. Cuối năm 2025, CTCP Địa ốc Ngân Hiệp mua hơn 30 triệu cổ phiếu SEA, trở thành cổ đông lớn thứ hai với tỷ lệ sở hữu 24,03%. Ngân Hiệp hiện là công ty con do Novaland sở hữu 99,98% vốn.

Cùng thời điểm, CTCP Đầu tư Redwood mua hơn 10,5 triệu cổ phiếu SEA và trở thành cổ đông lớn với tỷ lệ 8,44% vốn. Redwood cũng là công ty có liên quan đến Novaland.

Seaprodex có lịch sử hoạt động từ năm 1978, kinh doanh trong lĩnh vực thủy sản và hiện sở hữu các khoản đầu tư tại nhiều doanh nghiệp trong ngành. Ngoài hoạt động cốt lõi, Seaprodex còn được nhắc đến như doanh nghiệp sở hữu nhiều đất vàng với khu đất trụ sở chính nằm tại số 2-4-6 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Nằm ở một trong những vị trí đắc địa nhất của trung tâm Sài Gòn, khu đất vàng này do Seaprodex quản lý, làm trụ sở văn phòng làm việc. Sau đó, khu đất được lập dự án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng, thương mại và khách sạn.



Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, Seaprodex đạt 434,8 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm khoảng 7%, xuống hơn 100 tỷ đồng.

Seaprodex cũng đang thực hiện phương án trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/9 và ngày thanh toán dự kiến vào 16/10.