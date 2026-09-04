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Giá vàng bật tăng 2 phiên liên tiếp, quỹ lớn nhất thế giới "quay đầu" xả hàng

| | Thị trường chứng khoán

Giá vàng bật tăng 2 phiên liên tiếp, quỹ lớn nhất thế giới "quay đầu" xả hàng

Giá kim loại quý đồng loạt tăng đáng kể khi những phát biểu bớt cứng rắn hơn từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller.

Theo dữ liệu cập nhật, SPDR Gold Trust đã bán ra hơn 3 tấn vàng trong phiên 3/9, đưa lượng vàng nắm giữ giảm xuống còn 1.053,48 tấn. Sau 2 phiên mua ròng tổng cộng 14 tấn vàng đầu tháng 9, quỹ đã đảo chiều bán ròng.

Động thái "xả hàng" của quỹ diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới bật tăng mạnh. Đóng cửa phiên 3/9, giá vàng thế giới tăng 1,9% lên quanh vùng 4.473 USD/ounce, đánh dấu phiên hồi phục thứ 2 liên tiếp.

Giá vàng bật tăng 2 phiên liên tiếp, quỹ lớn nhất thế giới "quay đầu" xả hàng- Ảnh 1.

Giá vàng bật tăng 2 phiên liên tiếp, quỹ lớn nhất thế giới "quay đầu" xả hàng- Ảnh 2.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ, giá kim loại quý giao ngay đồng loạt tăng đáng kể khi những phát biểu bớt cứng rắn hơn từ Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller kéo lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi xuống và gây sức ép lên đồng USD.

Thị trường thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ sau khi ông Waller cho biết ông có xu hướng giữ nguyên lãi suất nếu dữ liệu lạm phát trong tuần tới tiếp tục hạ nhiệt.

Theo đó, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống khoảng 50,4%, từ mức 63,2% trong ngày trước đó. Cùng lúc, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm xuống 4,34%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm lùi về 4,77%.

Lợi suất trái phiếu giảm thường là yếu tố hỗ trợ đối với vàng, bởi kim loại quý không trả lãi. Đồng USD suy yếu cũng khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, các dữ liệu kinh tế mới nhất chưa hoàn toàn củng cố khả năng Fed sớm nới lỏng chính sách tiền tệ. Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Mỹ tăng lên 55,4 điểm trong tháng 8, từ 54,1 điểm trước đó. Chỉ số giá đầu vào cũng tăng lên 72,6 điểm, mức cao nhất kể từ tháng 10/2022, trong khi chỉ số việc làm duy trì ở 47,8 điểm.

Trong bối cảnh đó, thị trường đang hướng sự chú ý tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8 và số liệu CPI công bố ngày 11/9. Đây được xem là những dữ liệu quan trọng tiếp theo có thể định hình kỳ vọng về đường đi lãi suất của Fed.

Về kỹ thuật, vùng 4.489,87 USD/ounce đang là ngưỡng kháng cự gần của vàng. Nếu vượt qua mức này, giá có thể hướng tới các vùng 4.532-4.539 USD/ounce. Ngược lại, hỗ trợ gần nằm quanh 4.369 USD/ounce, tiếp đến là vùng 4.301 USD/ounce.

Ngọc Ly

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