Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn gom thêm cổ phiếu Điện Máy Xanh

Thông tin mới cập nhật, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (mã: DMX) đăng ký mua thêm 732.000 cổ phiếu DMX nhằm nâng tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến ngày 9/10/2026. Nếu hoàn tất, ông Hiểu Em sẽ nâng lượng cổ phiếu DMX nắm giữ lên hơn 4,8 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 0,38% vốn điều lệ.

Cổ phiếu DMX mới chính thức giao dịch trên HoSE từ ngày 6/8/2026. Ngay trong phiên đầu tiên, ông Hiểu Em đã mua thêm 268.000 cổ phiếu DMX theo phương thức khớp lệnh.

Ở chiều ngược lại, ﻿ông Hiểu Em vừa đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến 6/10/2026. Mục đích giao dịch là cơ cấu danh mục đầu tư, qua đó chuyển vốn sang cổ phiếu DMX của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh với định hướng đồng hành dài hạn cùng doanh nghiệp này.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu MWG do ông Hiểu Em nắm giữ sẽ giảm từ khoảng 2,26 triệu đơn vị xuống còn 1,26 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tương ứng giảm từ 0,15% xuống khoảng 0,08% vốn Thế Giới Di Động.

Trên thị trường, cổ phiếu DMX giao dịch quanh mốc 77.600 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ông Hiểu Em có thể phải chi khoảng﻿ 57 tỷ đồng để hoàn thành giao dịch.

Về tình hình kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2026, DMX ghi nhận doanh thu thuần đạt 75.474 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ và hoàn thành tới 62% kế hoạch cả năm. Ban lãnh đạo DMX bày tỏ sự tự tin rằng lợi nhuận sau thuế năm 2026 có thể vượt mức kế hoạch 7.350 tỷ đồng, hướng tới ngưỡng trên 10.000 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng nửa cuối năm được kỳ vọng đến từ nhu cầu thiết bị mùa mưa và mùa lạnh, sự kiện ra mắt iPhone 18, mùa khai giảng cùng cao điểm mua sắm cuối năm. Bên cạnh đó, đà mở rộng của chuỗi Erablue tại Indonesia cùng các chiến dịch trên Super App và mảng tài chính tiêu dùng cũng được xem là những yếu tố hỗ trợ mở rộng tệp khách hàng trong thời gian tới.

Về chính sách cổ tức, DMX đã cam kết dành tối thiểu 50% lợi nhuận sau thuế hàng năm để chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông. Trong lộ trình 12 tháng sau niêm yết, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục tạm ứng 2.000 đồng/cổ phiếu vào tháng 12/2026 và chi trả thêm 2.000 đồng/cổ phiếu sau ĐHĐCĐ tháng 4/2027, đưa tổng mức cổ tức tiền mặt lên 8.000 đồng/cổ phiếu. Bên cạnh đó, kế hoạch thưởng cổ phiếu kết hợp thặng dư vốn với tỷ lệ dự kiến 1:1 cũng đang được xem xét.