Mục đích bán cổ phiếu của con gái Chủ tịch PNJ

Ngày 4/9, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) công bố thông tin liên quan đến kế hoạch bổ sung vốn lưu động và giao dịch cổ phiếu của các thành viên gia đình bà Cao Thị Ngọc Dung - Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ.

Theo nghị quyết Hội đồng quản trị, PNJ thông qua chủ trương vay vốn từ bà Cao Thị Ngọc Dung nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Khoản vay có thể được giải ngân thành nhiều đợt, tùy nhu cầu sử dụng vốn tại từng thời điểm.

Khoản vay bằng VNĐ, không có tài sản bảo đảm và có thời hạn tối đa 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng. Lãi suất sẽ do Tổng Giám đốc PNJ quyết định tại từng thời điểm, trên cơ sở lãi suất hiện hành của thị trường trái phiếu doanh nghiệp có kỳ hạn tương đương.

Hai con gái bán cổ phiếu nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty vay. Ảnh: PNJ.

PNJ cho biết, khoản vay nhằm tăng tính chủ động về vốn lưu động trong giai đoạn công ty đang thực hiện quá trình tái thiết hoạt động sản xuất kinh doanh sau những biến động gần đây.

Cũng trong ngày 4/9, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, thành viên Ủy ban Kiểm toán và đồng thời là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - đăng ký bán 7 triệu cổ phiếu PNJ theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Thời gian giao dịch từ ngày 10/9-10/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu bà Thảo nắm giữ tại PNJ sẽ giảm từ hơn 18 triệu đơn vị xuống còn hơn 11 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm còn 2,15% vốn điều lệ.

Cùng thời gian trên, bà Trần Phương Ngọc Hà - cũng là con gái bà Cao Thị Ngọc Dung - đăng ký bán 18 triệu cổ phiếu PNJ. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của bà Hà sẽ giảm xuống còn 0,08% vốn điều lệ. Mục đích hai giao dịch trên nhằm tạo nguồn vốn để bà Cao Thị Ngọc Dung cho công ty vay.