Khối ngoại "quay xe" mua ròng phiên VN-Index bứt phá, gom mạnh VIC, VHM

Lực đỡ từ cổ phiếu lớn giúp VN-Index bứt phá trong phiên giao dịch cuối tuần. Chốt phiên, VN-Index tăng 25 điểm, tại 1.853 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì với tổng giá trị giao dịch trên HOSE đạt hơn 16.700 tỷ đồng. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi đảo chiều mua ròng khoảng 116 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 95 tỷ đồng

Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 155 tỷ đồng. Theo sau, VHM và MCH là mã tiếp theo được gom mạnh 133 và 101 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, DXG dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 119 tỷ đồng. Theo sau là VCB và HPG, lần lượt bị bán ròng 80 tỷ đồng và 72 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 7 tỷ đồng

Tại chiều mua, PVS được mua ròng mạnh nhất với giá 13 tỷ đồng. Bên cạnh đó, CEO xếp tiếp theo trong sách mua ròng mạnh trên HNX với 11 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng chi vài tỷ đồng để gom ròng KSF, NVB.

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Chiều ngược lại, IDC là mã chịu áp lực bán ròng của khối ngoại với giá trị 12 tỷ đồng; theo sau SHS bị bán 4 tỷ, C69, THD bị bán từ vài tỷ đồng.

Trên UPCOM, khối ngoại mua ròng 14 tỷ đồng

Chiều mua, cổ phiếu MSR được khối ngoại ﻿mua 7 tỷ đồng. Theo sau, QNS và F88 cũng được mua ròng mỗi mã vài trăm triệu đồng.

(Nguồn Vietcap)

﻿Ngược chiều, ACV bị khối ngoại bán ròng 3 tỷ đồng. Ngoài ra khối ngoại cũng bán ròng tại , SBS,POM...