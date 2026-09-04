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ACB bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết Vân

| | Tài chính - ngân hàng

Bà Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc ACB từ năm 2015 cho đến nay.

ACB bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tuyết Vân - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Tuyết Vân giữ chức Phó Tổng giám đốc với thời hạn một năm, kể từ ngày 1/9/2026.

Theo Nghị quyết số 2834/TCQĐ-HĐQT.26 ngày 26/8/2026 của Hội đồng quản trị ACB, bà Nguyễn Thị Tuyết Vân tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc từ ngày 1/9/2026. Thời hạn bổ nhiệm là một năm.

Quyết định được ban hành trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc ACB tại tờ trình ngày 10/7/2026 và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/7/2026.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân gia nhập ACB từ năm 2008 và đã trải qua nhiều vị trí công tác tại ngân hàng. Trong giai đoạn 2013–2020, bà từng giữ chức Giám đốc Khối Phát triển kinh doanh và Giám đốc Đối ngoại. Trước khi gia nhập ACB, bà công tác tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Bà Vân được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc ACB từ năm 2015. Bà có bằng cử nhân Kinh tế của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và cử nhân Luật Kinh tế của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
ACB

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