Huy động vốn ngân hàng bất ngờ tăng mạnh, cao hơn tăng trưởng tín dụng

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 3/9, thanh khoản trong ngắn hạn của hệ thống ngân hàng được cải thiện, huy động vốn VNĐ đến ngày 22/8 tăng 8,77% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng dư nợ tín dụng VNĐ (8,38%). Thị trường vốn tiếp tục được tập trung phát triển; 8 tháng, tổng giá trị huy động vốn của doanh nghiệp ước đạt 460,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12%.

Đáng chú ý, sau thời gian dài tín dụng tăng nhanh hơn huy động, đến ngày 22/8, huy động vốn của hệ thống ngân hàng đã chính thức vượt tín dụng.

Trước đó, theo báo cáo của NHNN tại cuộc làm việc với Thủ tướng Chính phủ ngày 13/8, giai đoạn 2021-2025, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao hơn huy động bình quân khoảng 3,8 điểm %/năm, đưa khoảng cách giữa tín dụng và huy động vốn lên khoảng 2 triệu tỷ đồng.

Cụ thể: Tăng trưởng huy động và tín dụng của hệ thống TCTD lần lượt như sau: năm 2021: 9,26% và 13,61%; năm 2022: 7,65% và 14,2%; năm 2023: 13,51% và 13,78%; năm 2024: 10,66% và 15,11%; năm 2025: 15,42% và 19,07%.

Bước sang năm 2026, chênh lệch tốc độ tăng trưởng đã thu hẹp nhưng NHNN cho biết áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng vẫn còn. Đến ngày 31/7/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 20,26 triệu tỷ đồng, tăng 8,98% so với cuối năm 2025. Trong khi đó, huy động tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư đến ngày 27/7 đạt 18.677,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,75%.

Cũng tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, diễn ra chiều 3/9, Bộ Tài chính đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 2 con số, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%. Trong đó, Bộ Tài chính đề xuất Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, tăng cường cung ứng thanh khoản cho thị trường, hỗ trợ các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý; điều hành tăng trưởng tín dụng linh hoạt, hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, các lĩnh vực, dự án ưu tiên, động lực tăng trưởng; kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực rủi ro; tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, các ngân hàng yếu kém.

Đồng thời, NHNN phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để điều hành linh hoạt tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, nâng hạn mức tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại.



