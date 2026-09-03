Chứng khoán 3-9: Nhóm ngân hàng đỏ lửa, SeABank bật tăng trần

Ngân hàng đỏ sàn, VIC và một số nhóm ngành nâng đỡ chỉ số

Phiên giao dịch ngày 3-9 ghi nhận sự thận trọng của nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Kết phiên, VN-Index giảm 4,4 điểm (-0,24%), xuống 1.827,72 điểm. HNX-Index giảm 2,53 điểm (-0,89%), còn UPCoM-Index tăng 0,28 điểm (+0,22%).

Sắc đỏ chiếm ưu thế trong phiên ngày 3-9. Ảnh Vietstock

Dữ liệu cho thấy, giá trị giao dịch đạt 18.519,46 tỷ đồng, với khối lượng giao dịch 696,89 triệu cổ phiếu.

Nhóm tài chính tiếp tục là tâm điểm của áp lực bán. Trên bản đồ nhiệt, nhiều cổ phiếu ngân hàng lớn đồng loạt giảm giá, trong đó TCB giảm 3,89%, VPB giảm 3,06%, VCB giảm 2,33%, HDB giảm 2,16%, MBB giảm 2,14%, SHB giảm 2,05%, ACB giảm 1,99% và SSI giảm 2,11%.

Một số mã khác trong nhóm tài chính cũng giảm như VCI (-2,63%), SHS (-2,53%), CTG (-1,41%), VND (-1,50%), BID (-1,09%), VIB (-1,67%), OCB (-0,91%) và STB (-1,32%). Ở chiều ngược lại, MSB đứng giá, trong khi HCM và một số cổ phiếu khác giữ được sắc xanh.

Áp lực bán tại nhóm vốn hóa lớn cũng thể hiện rõ ở HPG (-2,26%), MSN (-1,71%), VNM (-1,77%), FPT (-1,37%), GMD (-2,39%), PLX (-1,52%) và GAS (-0,24%). Đây là những cổ phiếu có ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến chung của thị trường.

Trong khi đó, nhóm Vingoup đều tăng, nâng đỡ thị trường. Cụ thể, VIC tăng 3,6%, trở thành điểm sáng nổi bật trong nhóm bất động sản và góp phần hỗ trợ VN-Index. VHM tăng 0,55%, VRE tăng 0,77%, NVL tăng 0,77%, NLG tăng 1,23% và VPI tăng 1,03%. Một số cổ phiếu bất động sản khác vẫn giảm, như KDH (-3,3%) và DXG (-2,48%).

Ở nhóm nguyên vật liệu, DPM tăng 5,91%, DCM tăng 5,67%, MSR tăng 2,15% và DGC tăng 1,42%. Tuy nhiên, HPG giảm 2,26%, GVR giảm 2,01%, HSG giảm 2,09% và NKG giảm 1,86%.

Nhóm năng lượng cũng phân hóa với BSR tăng 1,13%, PVD tăng 1,04%, PVT tăng 1,24%, trong khi PLX giảm 1,52%. Ở nhóm công nghiệp, VJC tăng 0,48%, nhưng GMD giảm 2,39%, GEX giảm 1,32% và VSC giảm 2,04%.

Theo dữ liệu trên FireAnt, nhà đầu tư nước ngoài mua vào khoảng 57,82 triệu cổ phiếu, trong khi bán ra 111,82 triệu cổ phiếu, tương ứng bán ròng gần 54 triệu cổ phiếu.

Về giá trị, khối ngoại mua khoảng 2.547,92 tỷ đồng, bán khoảng 4.079,28 tỷ đồng, qua đó bán ròng 1.531,36 tỷ đồng.

Các mã bị bán ròng nổi bật gồm VCB (-215,31 tỷ đồng), VPB (-173,05 tỷ đồng), VIC (-155,74 tỷ đồng), TCB (-154,64 tỷ đồng), HPG (-147,46 tỷ đồng) và MSN (-111,14 tỷ đồng).

Một số cổ phiếu khác cũng nằm trong nhóm bị bán ròng đáng chú ý như NVL (-88,7 tỷ đồng), ACB (-82,17 tỷ đồng), TCX (-77,6 tỷ đồng), PNJ (-71,4 tỷ đồng), NLG (-71,18 tỷ đồng), MBB (-64,78 tỷ đồng), SHB (-49,7 tỷ đồng), DXG (-42,85 tỷ đồng), STB (-42,45 tỷ đồng) và POW (-37,14 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, khối ngoại mua ròng nổi bật tại VIX (+48,38 tỷ đồng), DPM (+45,66 tỷ đồng), VPI (+32,71 tỷ đồng), SSB (+30,59 tỷ đồng) và DCM (+29,81 tỷ đồng). Một số mã khác cũng được mua ròng như BSR, VRE, BAF, FPT, VIC và GAS.

SSB tăng trần, thanh khoản cải thiện sau kỳ nghỉ lễ

Trong phiên giao dịch ngày 3-9, cổ phiếu SSB của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) gây chú ý khi tăng trần lên 18.250 đồng/cổ phiếu. Sau khi mở cửa tại 17.150 đồng và có thời điểm lùi về 17.100 đồng, cổ phiếu ngân hàng này bật tăng mạnh về cuối phiên.

Đà tăng đưa SSB vượt vùng giá 15.000–16.000 đồng/cổ phiếu, vốn được duy trì trong phần lớn tháng 7 và tháng 8. Thị giá theo đó lên vùng cao nhất trong nhiều tháng gần đây, trong khi thanh khoản cũng cải thiện với hơn 3,3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh.

SSB tăng trần trong phiên 3-9.

Diễn biến tích cực của SSB xuất hiện sau khi cổ phiếu này lần lượt được bổ sung vào hai bộ chỉ số quốc tế. Cụ thể, trong kỳ rà soát bán niên tháng 9-2026, FTSE Russell công bố thêm SSB vào FTSE Global All Cap Index, cùng 26 cổ phiếu Việt Nam khác. Thay đổi dự kiến có hiệu lực từ 21-9-2026.

Trước đó, ngày 13-8, MSCI thông báo đưa SSB vào MSCI Frontier Markets Index, với hiệu lực từ 1-9-2026. Như vậy, trong khoảng một tháng, cổ phiếu SeABank đã lần lượt góp mặt trong hai rổ chỉ số của MSCI và FTSE Russell.

Về hoạt động kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, SeABank đạt 2.625 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất. Tổng tài sản tại ngày 30/6 đạt hơn 427.108 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối năm 2025.

Năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu 7.068 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 3% so với năm trước. Sau nửa đầu năm, SeABank đã thực hiện khoảng 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm.