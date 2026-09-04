HDBank muốn phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng, lãi suất dự kiến 9,2% cho năm đầu tiên

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng vốn và phương án trả nợ đối với nguồn tiền thu được. Tổng mệnh giá trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 20.000 tỷ đồng.

Theo phương án, HDBank dự kiến phát hành tối đa 200 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, thuộc loại nợ thứ cấp và đáp ứng điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Số trái phiếu trên được chia thành 3 đợt chào bán, với mỗi đợt gồm 2 mã trái phiếu, kỳ hạn 7 năm và 8 năm.

Cụ thể, đợt chào bán 1 gồm hai mã HDBC7Y26L201 và HDBC8Y26L201, mỗi mã có giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng, tổng quy mô 10.000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ quý IV/2026 đến quý I/2027.

Đợt chào bán 2 gồm hai mã HDBC7Y26L202 và HDBC8Y26L202, mỗi mã tối đa 3.000 tỷ đồng, tổng cộng 6.000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong quý II - quý III/2027.

Đợt chào bán 3 gồm hai mã HDBC7Y26L203 và HDBC8Y26L203, mỗi mã tối đa 2.000 tỷ đồng, tổng quy mô 4.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong quý III - quý IV/2027.

Về lãi suất, các trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi, được xác định theo công thức lãi suất tham chiếu + biên độ. Trong đó, biên độ tối đa là 3,30%/năm.

Lãi suất tham chiếu được xác định theo mức bình quân lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng gồm VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank, theo quy định tại phương án phát hành.

Theo phương án sử dụng vốn, toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu dự kiến được HDBank sử dụng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nông nghiệp - nông thôn, tiêu dùng, thương mại và dịch vụ.

Trong đợt 1, 10.000 tỷ đồng dự kiến được phân bổ gồm 1.000 tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh, 1.000 tỷ đồng cho nông nghiệp - nông thôn, 3.000 tỷ đồng cho tiêu dùng và 5.000 tỷ đồng cho thương mại, dịch vụ.

Với đợt 2, HDBank dự kiến phân bổ 600 tỷ đồng cho sản xuất kinh doanh, 600 tỷ đồng cho nông nghiệp - nông thôn, 1.800 tỷ đồng cho tiêu dùng và 3.000 tỷ đồng cho thương mại, dịch vụ.

Đối với đợt 3, số tiền dự kiến phân bổ lần lượt là 400 tỷ đồng, 400 tỷ đồng, 1.200 tỷ đồng và 2.000 tỷ đồng cho 4 nhóm lĩnh vực trên.

Trong phương án trả nợ, HDBank đưa ra kịch bản với lãi suất trái phiếu dự kiến 9,2%/năm. Với số tiền huy động 20.000 tỷ đồng và kỳ hạn 8 năm, tổng tiền lãi dự kiến phải trả là 13.800 tỷ đồng. Cộng với 20.000 tỷ đồng tiền gốc, tổng nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng là 33.800 tỷ đồng.

Nguồn trả nợ dự kiến đến từ tiền khách hàng thanh toán lãi và gốc của các khoản giải ngân, cho vay được thực hiện từ nguồn vốn huy động qua phát hành trái phiếu.

Theo tính toán của HDBank, với dư nợ đầu kỳ 20.000 tỷ đồng và lãi suất cho vay dự kiến 11%/năm, tổng số tiền phải thu trong 8 năm khoảng 36.500 tỷ đồng, cao hơn 2.700 tỷ đồng so với tổng nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong kịch bản lãi suất 9,2%/năm.

HDBank cũng quy định đợt chào bán thứ 2 và thứ 3 chỉ được thực hiện sau khi kết thúc đợt chào bán liền trước. Trường hợp chưa phân phối hết số lượng trái phiếu đăng ký, phần còn lại được chuyển sang đợt chào bán kế tiếp. Khoảng cách giữa các đợt chào bán không quá 12 tháng, thời gian phân phối mỗi đợt tối thiểu 20 ngày và tối đa 90 ngày.

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