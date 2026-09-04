Giá vàng nhẫn trơn, vàng miếng chiều tối 4/9 tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý đồng loạt tăng tới 1 triệu đồng/lượng

Cập nhật giá vàng kết phiên 4/9, thị trường trong nước tiếp tục tăng so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát tăng 100.000 đồng - 1 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,1 - 148,5 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,6 - 148,9 triệu đồng/lượng. Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146,5 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 145,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng cao nhất với 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,1 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Giá mua - bán tại SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý cùng ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. Kết phiên Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC SJC 145,1 148,1 145,6 148,6 PNJ 145,1 148,5 145,6 148,6 DOJI 146,5 150,5 145,6 148,6 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 145,6 148,6 Phú Quý 145,6 148,9 145,6 148,6

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.390 USD/ounce, giảm 1,8% so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng lần lượt 1,4% và 1,9% trong phiên hai phiên giao dịch gần nhất. --------------------------------- Cập nhật lúc 14h ngày 4/9, giá vàng trong nước tiếp tục tăng so với cuối phiên hôm trước, với vàng nhẫn tại các thương hiệu được khảo sát tăng 100.000 - 1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, vàng miếng SJC đồng loạt tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,1 - 148,5 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,6 - 148,9 triệu đồng/lượng. Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146,5 triệu đồng/lượng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 145,1 triệu đồng/lượng tại SJC và PNJ, chênh 1,4 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng cao nhất với 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,1 triệu đồng/lượng, chênh 2,4 triệu đồng/lượng. Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều tăng 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với cuối phiên hôm trước. SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá mua - bán ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở mức 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. 14h Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,1 148,1 145,6 148,6 PNJ 145,1 148,5 145,6 148,6 DOJI 146,5 150,5 145,6 148,6 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 145,6 148,6 Phú Quý 145,6 148,9 145,6 148,6 -------------------------------------

Cập nhật lúc 9h15 sáng 4/9, giá vàng trong nước đồng loạt tăng so với cuối phiên hôm trước. Trong đó, vàng nhẫn tăng từ 400.000 - 900.000 đồng/lượng tùy thương hiệu, trong khi vàng miếng SJC tăng 400.000 - 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 145,6 - 148,6 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 500.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,5 - 149 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146 - 150 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu tăng mạnh nhất trong nhóm khảo sát, thêm 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 146,5 - 150,5 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 146,5 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 145,5 triệu đồng/lượng tại PNJ, chênh 1 triệu đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 150,5 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 148,6 triệu đồng/lượng, chênh 1,9 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Các thương hiệu này hiện niêm yết giá mua - bán ở mức 146,1 - 149,1 triệu đồng/lượng. Phú Quý tăng 400.000 đồng/lượng ở chiều mua và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán, lên 145,8 - 149,1 triệu đồng/lượng.

9h15 Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 145,6 148,6 146,1 149,1 PNJ 145,5 149 146,1 149,1 DOJI 146 150 146,1 149,1 Bảo Tín Minh Châu 146,5 150,5 146,1 149,1 Phú Quý 145,8 149,1 145,8 149,1

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Cập nhật đầu phiên sáng 4/9, giá vàng trong nước giữ nguyên mặt bằng so với cuối phiên hôm trước. Vàng nhẫn được niêm yết trong khoảng 144,9 - 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng SJC đồng loạt ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu được khảo sát.

Cụ thể, vàng nhẫn SJC giữ giá mua - bán ở mức 144,9 - 147,9 triệu đồng/lượng; PNJ ở 145 - 148,3 triệu đồng/lượng; DOJI ở 145,5 - 149,5 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 145,6 - 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi Phú Quý ở 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Trong nhóm khảo sát, giá mua vàng nhẫn cao nhất là 145,6 triệu đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu, thấp nhất là 144,9 triệu đồng/lượng tại SJC, chênh 700.000 đồng/lượng. Ở chiều bán ra, Bảo Tín Minh Châu cao nhất với 149,6 triệu đồng/lượng, trong khi SJC thấp nhất ở 147,9 triệu đồng/lượng, chênh 1,7 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng miếng SJC, cả 5 thương hiệu đều niêm yết giá mua - bán ở mức 145,4 - 148,4 triệu đồng/lượng.

Mở đầu phiên sáng Nhà vàng Vàng nhẫn Vàng miếng SJC Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra SJC 144,9 147,9 145,4 148,4 PNJ 145 148,3 145,4 148,4 DOJI 145,5 149,5 145,4 148,4 Bảo Tín Minh Châu 145,6 149,6 145,4 148,4 Phú Quý 145,4 148,4 145,4 148,4

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay hiện dao động quanh 4.480 USD/ounce, tăng nhẹ so với mức đóng cửa gần nhất. Trước đó, giá vàng đã tăng lần lượt 1,4% và 1,9% trong phiên hai phiên giao dịch gần nhất.

Giá vàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm qua, được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt. Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo việc làm quan trọng của Mỹ, dữ liệu có thể tác động đến kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng này.

Trước đó, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 7/8 trong phiên thứ Tư, trước khi phục hồi hơn 1%. Đà hồi phục diễn ra khi chỉ số USD giảm từ mức đỉnh gần ba tuần, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt sau khi lên mức cao nhất trong nhiều năm.

"Đồng USD suy yếu nhẹ và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ giảm nhẹ đang hỗ trợ giá vàng. Trong bối cảnh Fed hiện chưa đưa ra định hướng rõ ràng về chính sách sắp tới, giá vàng vẫn rất nhạy cảm với những thay đổi trong kỳ vọng của thị trường đối với cuộc họp tháng 9", Giovanni Staunovo, nhà phân tích tại UBS, cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách vào cuối tháng này.

Kỳ vọng về khả năng tăng lãi suất gia tăng sau khi Chủ tịch Fed Kevin Warsh phát tín hiệu vào tuần trước rằng ngân hàng trung ương có thể cần tăng lãi suất nếu tình trạng lạm phát vượt mục tiêu tiếp tục kéo dài.

Vàng thường được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát. Tuy nhiên, lãi suất cao hơn có xu hướng làm giảm sức hấp dẫn của vàng, do đây là tài sản không sinh lời.

Giới đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, dự kiến công bố vào thứ Sáu. Trước đó, báo cáo việc làm ADP công bố hôm thứ Tư cho thấy số lượng việc làm khu vực tư nhân của Mỹ chỉ tăng nhẹ trong tháng 8.

"Báo cáo việc làm có lẽ sẽ là thời điểm quan trọng nhất trong tuần. Nếu số liệu không đạt kỳ vọng và khả năng tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống, điều đó có thể đẩy giá vàng lên cao hơn", Ilya Spivak, người đứng đầu bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định.