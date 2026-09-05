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Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh

| | Sống

Có những bức ảnh chẳng cần chỉnh sửa nhưng vẫn đủ khiến người ta bồi hồi.

Hôm nay, ngày 5/9, học sinh trên cả nước cùng bước vào lễ khai giảng năm học 2026-2027. Với những cô cậu học trò đang háo hức khoác lên mình bộ đồng phục mới, ngày khai giảng vẫn luôn là một dịp đặc biệt. Đó là lúc một năm học mới chính thức bắt đầu, khi bạn biết mình đã được lên lớp và trước mắt lại là cả một năm với những điều mới mẻ đang chờ đợi.

Nhưng nếu những lễ khai giảng hôm nay gắn với sân khấu, màn hình LED, hoa tươi và những bức ảnh được lưu giữ chỉ bằng vài cú chạm điện thoại thì ngày khai giảng của thế hệ 7x, 8x lại mang một màu sắc rất khác. Đó có thể chỉ là một tấm phông xanh với dòng chữ được cắt cẩn thận từ những mảnh giấy trắng rồi dán lên bằng keo hồ. Sân trường không quá nhiều cờ hoa, cũng chẳng có những góc check-in được trang trí cầu kỳ. Vậy mà chỉ cần khoác lên người bộ quần vải xanh, áo trắng, đeo chiếc khăn quàng đỏ và đội chiếc mũ ca lô mới tinh còn thơm mùi vải, những cô cậu học trò ngày ấy đã có một niềm vui rất lớn.

Với nhiều nữ sinh, ngày khai giảng còn là một dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên được mặc áo dài tới trường. Từ cô bé vẫn còn vô tư, khoảnh khắc ấy bỗng khiến các bạn nhận ra mình đang bước sang một chặng mới của tuổi học trò, dịu dàng và duyên dáng hơn.

Hãy cùng nhìn lại hình ảnh của cả một thế hệ học sinh với những bộ quần áo giản dị, mái tóc ngày ấy, những người bạn từng ngồi cạnh và cả ngôi trường đã trở thành một phần ký ức nhé!

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 1.

Lễ khai giảng năm học 1995 - 1996, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 2.

Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 1992 - 1993, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh. Ngôi trường cấp 4 với mái ngói đỏ, bám đầy rêu, tường sơn màu vàng là 1 phần ký ức rất đẹp của học sinh 7x, 8x

Điều thú vị là ngày còn đi học, chẳng phải ai cũng háo hức với lễ khai giảng. Suốt 12 năm, có thể bạn từng thấy đó chỉ là một buổi sáng phải dậy sớm, ngồi ngay ngắn dưới sân trường và nghe những bài phát biểu quen thuộc. Nhưng đến khi rời xa trường lớp, cảm giác ấy lại trở thành thứ khiến người ta "thèm" đến lạ.

Thèm được ngồi giữa sân trường trong buổi sáng đầu thu, thèm cảm giác gặp lại bạn bè sau một mùa hè, thèm nhìn những dãy phòng học được sơn sửa để chào đón năm học mới. Và có lẽ, cũng thèm cả cảm giác vô tư của một thời mà niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là có bộ quần áo mới để mặc trong ngày khai giảng.

Những hình ảnh dưới đây vì thế giống như một chuyến tàu nhỏ đưa chúng ta trở về lễ khai giảng của nhiều thập niên trước, nơi không có quá nhiều thứ để gây choáng ngợp nhưng lại có rất nhiều điều để nhớ.

Nếu từng là một cô cậu học trò của thế hệ 7x, 8x, nhìn những bộ quần áo trắng xanh, chiếc khăn quàng đỏ hay những chiếc mũ ca lô này, bạn có thấy mình của ngày ấy ở đâu đó không?

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 3.

Thầy cô trong Lễ khai giảng năm học 1989 - 1990, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 4.

Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn trong lễ Khai giảng năm học 1988-1989, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 5.

Lễ khai giảng năm học 1986 - 1987, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 6.

Lễ khai giảng năm học 1996 - 1997, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 7.

Lễ khai giảng năm học 1998-1999 của Trường THPT Nguyễn Du, Quảng Trị

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 8.

Lễ khai giảng năm học 2000-2001 của Trường THPT Nguyễn Du, Quảng Trị

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 9.

Lễ khai giảng năm học 2001-2002 của Trường THPT Nguyễn Du, Quảng Trị

Khai giảng của 8X, 9X khác hôm nay thế nào? Nhìn ảnh cũ là thấy cả một thời học sinh- Ảnh 10.

Lễ khai giảng năm học 2004 - 2005, Trường THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh

Tổng hợp

Theo Nhật Linh

Phụ Nữ Mới

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