Không phải thịt bò, thứ thịt bình dân ngoài chợ Việt này mới là "vua chất sắt": Dưỡng tim, bổ máu, tăng cường miễn dịch

Trong bữa ăn hàng ngày của gia đình Việt, thịt bò thường được ưu tiên lựa chọn mỗi khi cần bổ sung sắt và tái tạo máu. Tuy nhiên, các phân tích dinh dưỡng đã chỉ ra một thực tế bất ngờ: Thịt vịt, loại thịt gia cầm vô cùng quen thuộc và bình dân ngoài chợ lại là nguồn cung cấp sắt heme dồi dào với tỷ lệ cơ thể hấp thu rất cao cùng nhiều lợi ích sức khỏe khác.

Phần thịt ức vịt còn giàu chất sắt hơn nhiều so với cùng trọng lượng thịt bò nạc (Ảnh minh họa)

Theo dữ liệu dinh dưỡng từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g thịt vịt chứa khoảng 19g - 25g protein, đi kèm hệ khoáng chất phong phú như sắt, selen, canxi, phốt pho và các vitamin nhóm B, A, D. Đáng chú ý, một khẩu phần ức vịt bỏ da (khoảng 85g) có thể cung cấp tới 3mg - 3,7mg sắt. Trong khi đó, cùng trọng lượng 100g thịt bò nạc thông thường chỉ ghi nhận khoảng 2mg - 2,5mg sắt.

Sắt trong thịt vịt tồn tại dưới dạng sắt heme động vật, dạng sắt có tỷ lệ hấp thu qua đường ruột cao gấp 2 đến 3 lần so với sắt non-heme từ thực vật, đồng thời ít bị ảnh hưởng bởi các chất cản trở hấp thu trong thực phẩm. Khi cơ thể bị thiếu hụt sắt, quá trình tổng hợp hemoglobin bị ngưng trệ, làm giảm khả năng vận chuyển oxy đến các cơ quan, từ đó dẫn đến tình trạng suy nhược, mệt mỏi mạn tính, giảm khả năng tập trung và hoa mắt chóng mặt dai dẳng.

6 lợi ích sức khỏe tuyệt vời từ thịt vịt

Nhờ giàu sắt và nhiều dưỡng chất khác, nếu ăn thịt vịt điều độ bạn sẽ nhận được rất nhiều lợi ích sức khỏe và làm đẹp. Đặc biệt là:

Bổ máu, tăng cường lượng hồng cầu

Nhờ hàm lượng sắt heme vượt trội, thịt vịt là nguồn thực phẩm lý tưởng giúp kích thích quá trình sản xuất hồng cầu. Việc tiêu thụ thịt vịt đều đặn giúp duy trì lượng oxy lưu thông ổn định trong máu, hỗ trợ phục hồi thể trạng nhanh chóng cho người vừa ốm dậy hoặc phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt.

Bảo vệ tim mạch và duy trì huyết áp

Ăn thịt vịt vừa phải tốt cho tim mạch (Ảnh minh họa)

Không giống như chất béo bão hòa trong nhiều loại thịt đỏ, phần mỡ vịt chứa tỷ lệ lớn các axit béo không bão hòa đơn và đa. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), nhóm chất béo có lợi này giúp làm giảm cholesterol xấu (LDL), hỗ trợ duy trì độ đàn hồi của thành mạch và hạn chế nguy cơ hình thành mảng xơ vữa gây đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Diabetes Care cho thấy, chế độ ăn giàu axit béo không bão hòa kết hợp protein chất lượng cao giúp cải thiện độ nhạy của hormone insulin. Khi ăn thịt vịt ở mức hợp lý và loại bỏ phần da nhiều mỡ, cơ thể sẽ hấp thu đạm hiệu quả mà không làm tăng đột ngột chỉ số đường huyết sau bữa ăn.

Củng cố hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào

Thịt vịt là nguồn cung cấp selen dồi dào. Trong khi đây là một chất chống oxy hóa quan trọng. Báo cáo từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) khẳng định, selen kích hoạt các enzym trung hòa gốc tự do, giảm phản ứng viêm và tăng cường hàng rào miễn dịch tự nhiên cho cơ thể.

Tăng cường chức năng thần kinh, giảm căng thẳng

Phức hợp vitamin nhóm B (B1, B2, B6, B12) trong thịt vịt đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì hoạt động của hệ thần kinh trung ương. Các vi chất này giúp xoa dịu tình trạng căng thẳng, cải thiện khả năng tập trung và hỗ trợ điều hòa chất lượng giấc ngủ.

Duy trì mật độ xương và tái tạo cơ bắp

Các món vịt chế biến ít dầu mỡ, ít muối như luộc hay hấp được xem là tốt nhất cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Lượng protein và phốt pho cao trong thịt vịt giúp xây dựng, duy trì khối lượng cơ bắp chắc khỏe. Đồng thời, sự kết hợp giữa phốt pho và canxi trong loại thịt này còn góp phần củng cố hệ xương khớp và răng.

Ăn thịt vịt thế nào để vừa ngon vừa khỏe?

Để tối ưu hóa dinh dưỡng và hạn chế tác động không tốt từ chất béo, bạn nên nhớ một số lưu ts khi ăn thịt vịt.

Tốt nhất, trước khi nấu, hãy lọc bỏ phần da và lớp mỡ dày dưới da để giảm tối đa lượng calo cũng như chất béo bão hòa. Ưu tiên món hấp, luộc hoặc nấu canh giúp giữ trọn vẹn lượng sắt và vitamin nhóm B mà không làm phát sinh các chất độc hại do nhiệt độ cao. Hạn chế các món vịt quá nhiều dầu mỡ hay nên nếm quá đậm đà, không nên để qua đêm và hâm lại nhiều lần.

Ăn thịt vịt kèm các loại rau xanh, luộc cùng gừng tươi, hoặc dùng tráng miệng bằng trái cây giàu vitamin C (cam, bưởi, ổi) sẽ giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu sắt lên gấp nhiều lần. Đồng thời, tránh uống trà đặc, cà phê ngay sau khi ăn thịt vịt vì chất tannin trong trà và cà phê sẽ liên kết với sắt heme trong thịt vịt tạo thành chất khó tan, làm giảm đáng kể hiệu quả hấp thu khoáng chất của cơ thể.

Không nên vội uống trà, cà phê sau khi ăn thịt vịt (Ảnh minh họa)

Cần nhớ rằng dù ngon và bổ, giá cả lại phải chăng nhưng không nên ăn thịt vịt vô tội vạm, nên đa dạng thực phẩm, xen kẽ theo thời gian. Đặc biệt, có một số nhóm người cần cẩn trọng khi ăn món thịt này:

- Người mắc bệnh gout: Thịt vịt chứa lượng purin ở mức trung bình cao. Tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây ra các cơn đau khớp cấp tính.

- Người có hệ tiêu hóa kém, thể trạng lạnh: Theo y học cổ truyền, thịt vịt có tính mát (hàn). Những người đang bị cảm lạnh, ho, tiêu chảy hoặc tỳ vị hư yếu nếu ăn nhiều dễ bị đầy bụng, khó tiêu.

- Người có mỡ máu cao: Cần loại bỏ hoàn toàn phần da và mỡ dưới da trước khi chế biến để hạn chế nạp thêm calo dư thừa.