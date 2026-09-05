"Bắt sống" suy thận giai đoạn sớm với 7 bất thường khi đi bộ: Đừng chủ quan!

Khi nói về dấu hiệu suy thận, phần lớn mọi người thường chỉ chú ý đến các biến đổi bất thường của nước tiểu như tiểu đêm, tiểu bọt, tiểu ra máu hoặc các chỉ số xét nghiệm đã tăng vọt ở giai đoạn muộn. Tuy nhiên, quả thận lại là cơ quan âm thầm chịu đựng. Ở giai đoạn khởi phát, bên cạnh những thay đổi nhỏ ở hệ tiết niệu thì đôi chân và từng bước đi hàng ngày lại chính là "hệ thống cảnh báo sớm" cực kỳ nhạy bén mà ít ai ngờ tới.

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Tình trạng bất thường khi vận động thực chất là kết quả của một chuỗi phản ứng dây chuyền: Thận suy giảm khả năng lọc khiến độc tố urê và creatinine ứ đọng trong máu, trực tiếp đầu độc các sợi thần kinh ngoại biên, làm rối loạn chuyển hóa năng lượng ở cơ bắp và gây mất cân bằng điện giải toàn thân.

Nếu chú ý quan sát 7 biến đổi tinh tế khi đi bộ dưới đây, bạn hoàn toàn có thể "bắt sống" bệnh suy thận ngay từ giai đoạn đầu:

1. Tốc độ bước đi giảm sút rõ rệt

Khi khả năng đào thải chất thải của thận suy giảm, nồng độ urê trong máu tăng cao sẽ tấn công các tế bào cơ, gây ra tình trạng mệt mỏi cơ bắp mạn tính và giảm sức bền thể lực. Dữ liệu ghi nhận người mắc suy thận giai đoạn sớm có tốc độ di chuyển giảm từ 15% - 20% so với người khỏe mạnh cùng độ tuổi.

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc) phân tích trên Aboluowang: "Nếu nhận thấy quãng đường đi bộ hoặc đi chợ quen thuộc hàng ngày đột nhiên mất nhiều thời gian hơn trước, bạn tuyệt đối không được chủ quan. Đây chính là lúc độc tố urê tích tụ do thận yếu đang âm thầm bào mòn thể lực và sức bền của cơ thể."

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2. Đôi chân nặng nề khó hiểu

Thận đảm nhận vai trò điều hòa nước và điện giải. Khi tổ chức thận bị tổn thương, sự suy giảm tốc độ lọc cầu thận khiến nước và natri bị giữ lại trong cơ thể, chảy về vùng thấp theo trọng lực gây ra hiện tượng phù nề chi dưới. Theo báo cáo từ Hiệp hội Bệnh thận Quốc tế (ISN), có đến 60% bệnh nhân ở giai đoạn đầu xuất hiện tình trạng phù nhẹ, khiến đôi chân luôn trong trạng thái nặng trịch như đeo đá, đặc biệt cảm nhận rõ nhất vào thời điểm chiều tối.

3. Chiều dài bước chân bị thu ngắn không chủ ý

Bệnh suy thận tàn phá chức năng cơ bắp và làm gián đoạn sự phối hợp của hệ thần kinh vận động. Thống kê lâm sàng chỉ ra người bệnh thường vô thức thu ngắn độ rộng bước đi (ngắn hơn khoảng 10cm - 15cm so với bình thường) và hơi ngả người về phía trước. Việc phải bước nhiều nhịp hơn trên cùng một quãng đường là cơ chế tự vệ phản xạ của cơ thể nhằm giảm bớt tải trọng và duy trì trọng tâm.

4. Xuất hiện cảm giác hụt hơi, thở dốc

Sự tích tụ chất thải chuyển hóa trong máu làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn, đồng thời làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu. Theo nghiên cứu lâm sàng được công bố trên Tạp chí Bệnh thận Mỹ (AJKD), bệnh nhân suy thận thường bị suy giảm thể tích khí lưu thông, khiến nhịp tim tăng nhanh hơn 20% và xuất hiện cảm giác khó thở, tức ngực ngay cả khi chỉ đi bộ nhẹ nhàng trên đường bằng.

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5. Dáng đi lảo đảo, mất thăng bằng

Nồng độ urê và độc tố tăng cao kéo dài sẽ gây ra tổn thương cấu trúc ở các dây thần kinh ngoại biên, đây là biến chứng thần kinh do suy thận.

Bác sĩ Đinh Sâm Tài, Trưởng khoa Tiết niệu, Bệnh viện tỉnh Sơn Đông (Sơn Đông, Trung Quốc) phân tích: "Biểu hiện bước đi xiêu vẹo, loạng choạng như người say rượu là minh chứng cho thấy độc tố từ thận đã xâm nhập và làm tổn thương hệ thần kinh ngoại biên. Triệu chứng này đặc biệt nguy hiểm ở người cao tuổi vì làm tăng rủi ro vấp ngã, gây gãy xương và tàn phế."

6. Tê bì, châm chích lòng bàn chân

Tình trạng suy giảm chức năng lọc khiến các độc tố ruột và urê làm tổn thương màng bao dây thần kinh cảm giác ở chi dưới. Theo công bố từ Quỹ Thận Quốc gia Mỹ (NKF), khoảng 30% - 40% người bệnh gặp phải cảm giác tê rát, ngứa rát hoặc châm chích như có kim đâm dưới lòng bàn chân. Tín hiệu bất thường này bộc lộ rõ nhất sau khi đi bộ được một quãng ngắn và kéo dài dai dẳng ngay cả khi đã nằm nghỉ.

7. Kiệt sức, phải dừng lại nghỉ liên tục

Thận là cơ quan sản xuất ra hormone erythropoietin kích thích tủy xương tạo hồng cầu. Khi suy thận xuất hiện, lượng hormone này sụt giảm nghiêm trọng gây ra tình trạng thiếu máu mạn tính. Theo thống kê từ Hội Thận học Châu Âu (ERA), hơn 70% bệnh nhân phải đối mặt với những cơn kiệt sức đột ngột, buộc phải dừng lại nghỉ ngơi nhiều lần dù mới chỉ đi bộ được vài trăm mét.

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Cần làm gì khi phát hiện các dấu hiệu bất thường trên?

Việc phát hiện sớm bệnh suy thận qua các dấu hiệu khi đi bộ kết hợp với việc quan sát nước tiểu có ý nghĩa sống còn trong việc làm chậm tiến trình tổn thương tổ chức thận. Ngay khi nhận thấy cơ thể có những chuyển biến xấu kể trên, bạn cần đến ngay các bệnh viện có chuyên khoa thận - tiết niệu để thực hiện kiểm tra chuyên sâu. Đặc biệt là các hạng mục như:

- Xét nghiệm chỉ số Creatinine và Nitơ urê máu (BUN): Đánh giá chính xác tốc độ lọc cầu thận và mức độ tích tụ độc tố trong cơ thể.

- Định lượng Protein niệu 24 giờ và tổng phân tích nước tiểu: Phát hiện tình trạng rò rỉ đạm, vi thể máu, tức dấu hiệu đặc trưng của tổn thương màng lọc cầu thận.

- Siêu âm hệ tiết niệu: Đánh giá hình thái, kích thước và mức độ xơ hóa của hai quả thận.

7 thói quen "vàng" giúp bảo vệ và phục hồi chức năng thận - Giảm lượng muối trong khẩu phần: Cắt giảm muối xuống dưới 5g/ngày để làm giảm áp lực co bóp cho mạch máu cầu thận. - Uống đủ nước mỗi ngày: Duy trì từ 1,5l - 2l nước giúp tăng cường lưu lượng máu đến thận và hỗ trợ đào thải độc tố. - Tuyệt đối không tự ý dùng thuốc: Hạn chế tối đa các loại thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm không steroid (NSAID) và thảo dược không rõ nguồn gốc gây độc cho thận. - Kiểm soát chặt chẽ huyết áp và đường huyết: Duy trì hai chỉ số này ở mức an toàn vì đây là hai "sát thủ" hàng đầu làm phá hủy màng lọc cầu thận. - Từ bỏ thói quen nhịn tiểu: Đi tiểu ngay khi có nhu cầu để tránh nguy cơ vi khuẩn lội ngược dòng gây viêm bể thận mạn tính. - Duy trì vận động vừa sức: Đi bộ nhẹ nhàng 30 phút mỗi ngày giúp kích thích tuần hoàn máu nuôi dưỡng tế bào thận. - Nói không với thuốc lá và giảm rượu bia: Tránh xa các chất kích thích gây xơ hóa mạch máu và làm suy giảm nhanh tốc độ lọc của thận.

Tổng hợp