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Đang chơi vui, 7 người "hú vía" vì bị treo lơ lửng trên cao suốt 4 giờ

| | Sống

Đang tận hưởng trò chơi cảm giác mạnh, 7 hành khách bất ngờ rơi vào cảnh "treo người" giữa không trung ở độ cao khoảng 30 m. Gần 4 giờ mắc kẹt trên cao đã biến cuộc vui thành trải nghiệm nghẹt thở.

Sự cố xảy ra ngay sau 23h ngày 3/9 tại Hội chợ Almería 2026, Tây Ban Nha. Khi đó, cabin đang chở 7 hành khách bất ngờ ngừng hoạt động, khiến toàn bộ nhóm bị mắc kẹt ở độ cao khoảng 30 m so với mặt đất.

"Gigant" là trò chơi dạng con lắc, được thiết kế để đưa cabin lên độ cao khoảng 50 m. Đây cũng là một trong những trò chơi thu hút đông người yêu thích cảm giác mạnh tại hội chợ. Tuy nhiên, trong đêm xảy ra sự cố, cabin dừng lại khi đang ở độ cao khoảng 30 m.

Ngay khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức phong tỏa khu vực xung quanh trò chơi, đồng thời lực lượng cứu hộ được huy động để tiếp cận những hành khách đang mắc kẹt.

Đang chơi vui, 7 người "hú vía" vì bị treo lơ lửng trên cao suốt 4 giờ - Ảnh 1.

Công tác giải cứu nhanh chóng được xác định là một nhiệm vụ phức tạp. Cabin của "Gigant" có thể xoay, vì vậy việc đưa một hành khách ra ngoài có khả năng làm thay đổi trọng lượng và trạng thái cân bằng của toàn bộ hệ thống.

Lực lượng cứu hộ buộc phải tính toán từng bước, kiểm soát chặt chuyển động của cabin trước khi đưa từng người xuống.

Khoảng 1h30 sáng, các đội cứu hộ từ Almería và Poniente cuối cùng đã tiếp cận được nhóm người bị mắc kẹt. Các nhân viên cứu hỏa phối hợp từ nhiều vị trí khác nhau xung quanh hệ thống trò chơi, vừa hỗ trợ hành khách, vừa theo dõi chuyển động của cabin nhằm duy trì trạng thái ổn định trong suốt quá trình giải cứu.

Điều đáng nói sau gần hai giờ kể từ thời điểm lực lượng cứu hộ tiếp cận được nhóm hành khách, người cuối cùng cuối cùng cũng được đưa xuống mặt đất vào khoảng 3h sáng. Như vậy, bảy người đã phải trải qua khoảng 4 giờ trong tình trạng lơ lửng giữa không trung trước khi được giải cứu hoàn toàn.

May mắn, không có thông tin cho thấy hành khách nào bị thương nghiêm trọng trong sự cố.

Sự cố cũng một lần nữa thu hút sự quan tâm đến vấn đề an toàn tại các khu vui chơi, đặc biệt là những trò chơi có cấu trúc lớn và đưa người chơi lên độ cao đáng kể.


Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

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