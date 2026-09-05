Khai giảng năm ấy của sao Việt: Ai cũng từng là "nữ sinh vạn người mê"!

Ai cũng từng có một thời học sinh với những kỷ niệm mà càng lớn lại càng thấy đáng nhớ. Trước khi trở thành những gương mặt người người biết tên, nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt cũng từng là những cô cậu học trò giản dị, vô tư, thậm chí có phần “ngố tàu”. Nhân dịp mùa khai giảng, cùng “reply” về những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường để xem các sao Việt ngày ấy trông như thế nào nhé!

Quỳnh Anh Shyn

Nếu Quỳnh Anh Shyn của hiện tại gây ấn tượng với phong cách thời trang cá tính, thời thượng thì những năm còn đi học, cô lại mang một diện mạo hoàn toàn khác. Nữ fashionista từng theo đuổi phong cách ngọt ngào, đáng yêu, đúng chất một cô nữ sinh Hà Nội.

Quỳnh Anh Shyn từng theo học tại THPT Phan Đình Phùng, một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Hà Nội và cũng là nơi từng có nhiều gương mặt hot girl, Hoa hậu, Á hậu theo học. Trong 12 năm học, cô duy trì thành tích học tập tốt và nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Nhìn lại những hình ảnh thời còn đi học, nhiều người hẳn sẽ nhận ra một Quỳnh Anh Shyn rất khác so với hình ảnh fashionista nổi bật của hiện tại, nhưng vẫn giữ được nét xinh xắn, đáng yêu đặc trưng.

Quỳnh Anh Shyn từng theo học tại THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội

Châu Bùi

Sinh năm 1997, Châu Bùi là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng lớn với giới trẻ. Nhưng trước khi trở thành cái tên quen thuộc trong làng thời trang, cô cũng từng có những năm tháng học sinh đầy màu sắc tại THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Ngay từ khi còn học cấp 3 tại trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng, Châu Bùi đã có niềm đam mê lớn với thời trang

Ngay từ thời cấp 3, Châu Bùi đã bộc lộ niềm yêu thích đặc biệt với thời trang. Cô từng được nhiều shop thời trang lớn ở Hà Nội mời làm mẫu ảnh. Không chỉ có gu ăn mặc nổi bật, nữ sinh này còn từng tham gia cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của trường và giành danh hiệu hoa khôi.

Những hình ảnh Châu Bùi thời đi học vì thế cũng phần nào cho thấy cá tính và sự tự tin đã xuất hiện từ khá sớm, trước khi cô bước vào hành trình trở thành một fashionista được đông đảo giới trẻ biết đến.

Chi Pu

Trước khi trở thành ca sĩ, diễn viên và một trong những gương mặt nổi tiếng của showbiz Việt, Chi Pu từng là nữ sinh của THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội.

Ngay từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Chi Pu đã gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương. Cô cũng từng là một trong những hot girl được giới trẻ Hà Nội biết đến rộng rãi.

Chi Pu từng theo học tại trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Nội

Những hình ảnh thời học sinh của Chi Pu mỗi khi được “đào” lại vào mùa khai giảng vẫn khiến nhiều người thích thú bởi nhan sắc trong trẻo, đáng yêu của cô nàng ở thời điểm chưa bước chân vào showbiz.

AMEE

AMEE hiện là một trong những nữ ca sĩ được đông đảo khán giả trẻ yêu mến với hình ảnh ngọt ngào và phong cách âm nhạc đặc trưng. Trước khi nổi tiếng, cô từng là học sinh của THPT Việt Đức, một trong những trường THPT có tiếng tại Hà Nội.

AMEE từng là học sinh của THPT Việt Đức, Hà Nội

Nhìn lại hình ảnh AMEE thời còn đi học, có thể thấy cô đã sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và nét đáng yêu quen thuộc. Từ một cô nữ sinh còn ngồi trên ghế nhà trường, AMEE sau này trở thành gương mặt nổi bật của thế hệ ca sĩ trẻ và ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích.

AMEE thời còn đi học đã sở hữu vẻ ngoài xinh xắn và nét đáng yêu quen thuộc

Khả Ngân

Khác với hình ảnh xinh đẹp, chỉn chu thường thấy trên màn ảnh, Khả Ngân thời học sinh lại mang vẻ ngoài giản dị. Trong những hình ảnh ngày tựu trường, cô nàng diện đồng phục, cột tóc cao, đeo balô và xuất hiện đúng chất một nữ sinh.

Khả Ngân từng theo học tại THPT Thăng Long, TP.HCM. Những khoảnh khắc của cô trong ngày khai giảng khiến nhiều người thích thú bởi sự trẻ trung, trong sáng và gần gũi.

Khả Ngân xinh xắn nhẹ nhàng trong ngày tựu trường

Dù khi ấy chưa phải một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh như hiện tại, Khả Ngân đã sở hữu vẻ ngoài nổi bật và nụ cười rạng rỡ, khiến những bức ảnh thời học sinh đến nay vẫn được nhiều người nhắc lại mỗi mùa tựu trường.

Tam Triều Dâng

Tam Triều Dâng cũng từng có một mùa khai giảng đáng nhớ khi bước vào lớp 10 tại THPT Vạn Hạnh, TP.HCM. Trong ngày đầu tiên của năm học mới, nữ diễn viên khi ấy vẫn mang vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu của một cô nữ sinh và nhanh chóng làm quen với những người bạn mới.

Tam Triều Dâng thời còn đi học tại trường THPT Vạn Hạnh, TP.HCM

Không chỉ chụp hình cùng bạn bè, Tam Triều Dâng còn lưu lại khoảnh khắc bên cô giáo chủ nhiệm trong ngày đầu tiên đến lớp. Những hình ảnh giản dị ấy khiến ngày khai giảng của cô trở thành một kỷ niệm đẹp, gợi lại cảm giác bỡ ngỡ nhưng đầy háo hức của những ngày đầu cấp 3.

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