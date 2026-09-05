Ăn ngô mỗi ngày suốt 6 tháng, người phụ nữ 60 tuổi bất ngờ khi đi khám

Hơn nửa năm trước, bà Trương (60 tuổi, ở Thượng Hải, Trung Quốc) đi khám vì thường xuyên mệt mỏi, mờ mắt thì phát hiện mình mắc tiểu đường tuýp 2.

Vì rất thích ăn ngô ngọt, khi nghe bác sĩ dặn phải kiểm soát chặt chẽ lượng tinh bột và đồ ngọt, bà Trương cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

Vì quá thèm, thay vì tuân thủ thực đơn nghiêm ngặt, bà Trương đã giấu bác sĩ lén ăn nửa bắp ngô ngọt luộc vào mỗi buổi sáng và chủ động cắt giảm bớt phần cơm trắng trong bữa chính. Suốt 6 tháng ròng, mỗi lần chuẩn bị đi tái khám, người phụ nữ 60 tuổi này không khỏi lo sợ chỉ số đường huyết sẽ vọt cao và bị bác sĩ mắng.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi cầm bản kết quả xét nghiệm trên tay, bác sĩ điều trị Gao Qingge, Bệnh viện Nhân dân số 6 Thượng Hải (Thượng Hải, Trung Quốc) vô cùng ngạc nhiên. Chỉ số đường huyết lúc đói cũng như chỉ số HbA1c của bà vẫn duy trì ở mức an toàn. Vị bác sĩ không khỏi tò mò liền hỏi: "Bà nói dạo này ăn uống có thay đổi, vậy cụ thể 6 tháng qua bà đã ăn uống thế nào?".

Khi bà Trương nói về việc ăn ngô ngọt thay cơm mỗi sáng, bác sĩ Gao mỉm cười giải thích: Ngô ngọt không phải "thần dược" hạ đường huyết, nhưng nếu biết ăn đúng cách để thay thế tinh bột nhanh thì hoàn toàn không gây hại như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Nhiều người thường đánh đồng vị ngọt của ngô với các loại đường tinh chế nguy hại. Tuy nhiên, dưới góc độ y học và dinh dưỡng, ngô ngọt là nhóm ngũ cốc nguyên hạt sở hữu những ưu điểm sinh học vượt trội hơn hẳn cơm trắng, nhất là với người tiểu đường:

Chỉ số đường huyết (GI) ở mức trung bình

Chỉ số GI của ngô ngọt rơi vào khoảng 52 - 55 (thuộc nhóm trung bình), thấp hơn rất nhiều so với cơm trắng (GI khoảng 83) hay bánh mì trắng. Điều này có nghĩa là đường từ ngô ngọt sẽ đi vào máu từ từ chứ không gây nên các đợt tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

Cung cấp tinh bột kháng và chất xơ dồi dào

Cứ 100g ngô chứa khoảng 2,4g chất xơ cùng lượng lớn tinh bột kháng. Loại carbohydrate đặc biệt này cần nhiều thời gian hơn để phân giải tại dạ dày, hoạt động như một "viên nang giải phóng đường chậm" giúp kéo dài cảm giác no, làm chậm quá trình hấp thu glucose và hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu.

Giá trị dinh dưỡng vượt trội

Ảnh minh họa.

Không dừng lại ở việc cung cấp năng lượng an toàn, ngô ngọt còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt với đối với sức khỏe:

-Tăng cường sức khỏe cho mắt: Ngô ngọt giàu chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức đề kháng cho mắt. Zeaxanthin là một chất màu có trong ngô ngọt, sắc tố này giúp bảo vệ mắt khỏi các nguy cơ thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó, ngô ngọt rất giàu betacarotene và folate, hai chất này có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về mắt.

-Tăng cường trí nhớ: Thiamin và Vitamin B1 có nhiều trong ngô ngọt. Chúng giúp cải thiện sức mạnh bộ nhớ, ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến trí nhớ do tuổi tác gây nên. Trong nhiều trường hợp chúng cũng có tác dụng giảm các vấn đề về bệnh Alzheimer.

-Ngăn ngừa bệnh tim: Ngô ngọt có hàm lượng folate cao hay còn được gọi là vitamin B9. Điều này giúp giảm axit amin có trong mạch máu của cơ thể. Khi mức độ axít amin cao sẽ gây ra các vấn đề trong thành mạch có thể gây ra các vấn đề về tim mạch. Tiêu thụ nhiều ngô ngọt là một cách sáng suốt để giảm và ngăn ngừa hư hại cho tim.

-Ngăn, giảm ung thư phổi: Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng: Ngô ngọt có thể giúp ngăn ngừa ung thư phổi. Chính hoạt chất gọi là beta cryptoxanthin có trong ngô ngọt sau khi cơ thể hấp thụ sẽ chuyển hóa thành vitamin A. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa và giảm sự phát triển của bệnh ung thư phổi và các biến chứng của bệnh.

-Tăng cường hệ thống miễn dịch: Ngô ngọt là "nguồn lành" của vitamin C và protein. Vitamin C "của" ngô ngọt giúp tăng sức mạnh miễn dịch cho cơ thể. Ngăn ngừa, giảm nguy cơ bị cảm cúm, cảm lạnh. Protein chỉ có một lượng nhỏ trong thành phần của ngô ngọt nhưng lại rất có ích trong việc cung cấp năng lượng cho cơ thể. Bạn có thể làm món ngô rang thay thế cho các món khác từ ngô mà không sợ mất đi dưỡng chất bổ dưỡng này.

Mặc dù chỉ số đường huyết của bà Trương có thay đổi tích cực, nhưng bác sĩ Gao Qingge nhấn mạnh, ngô ngọt chỉ an toàn khi người bệnh tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc ăn uống dưới đây:

- Bắt buộc phải thay thế, không ăn dồn: Ngô về bản chất vẫn là thực phẩm chứa tinh bột. Nạp 1 bắp ngô đồng nghĩa với việc cơ thể đã nhận lượng carb tương đương 1/2 bát cơm. Do đó, đã ăn ngô thì bắt buộc phải giảm bớt cơm trắng tương ứng trong ngày, tuyệt đối không ăn ngô như một món ăn vặt sau khi đã ăn đủ khẩu phần cơm.

- Chế biến đơn giản: Chỉ nên ăn ngô luộc hoặc hấp. Tuyệt đối tránh xa các món ngô xào bơ, ngô nướng mỡ hành hay súp ngô sánh đặc.

- Nên làm lạnh để kích hoạt tinh bột kháng: Ngô sau khi luộc chín nếu đem bảo quản trong tủ lạnh rồi mới hâm nóng lại để ăn sẽ giúp tăng hàm lượng tinh bột kháng lên khoảng 50%, giúp làm chậm quá trình hấp thu đường tốt hơn.



