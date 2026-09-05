Đang ngồi trong nhà, người phụ nữ bỗng phát hiện cảnh tượng "nổi da gà"





Một chủ nhà ở bang Washington, Mỹ, đã hoảng hốt gọi điện cho 911 sau khi nghe thấy những tiếng động bí ẩn bên trong nhà và nghi ngờ có kẻ đột nhập. Tuy nhiên, khi cảnh sát đến nơi, "vị khách không mời" được phát hiện lại khiến tất cả bất ngờ: một con linh miêu hoang dã đang đứng trên cầu thang.

Vụ việc xảy ra tại khu phố Moss Bay, thành phố Kirkland, bang Washington. Nhận được tin báo về khả năng có người đột nhập, cảnh sát nhanh chóng đến hiện trường và bắt đầu kiểm tra căn nhà để xác định nguồn gốc những tiếng động khả nghi.

Thế nhưng, thay vì phát hiện một tên trộm, lực lượng chức năng phát hiện một con linh miêu đang ở bên trong ngôi nhà.

Trong đoạn video được Sở Cảnh sát Kirkland chia sẻ, con vật đứng trên cầu thang và liên tục gầm gừ khi các sĩ quan tìm cách tiếp cận. Nhận thấy việc đến quá gần có thể khiến con vật trở nên nguy hiểm, cảnh sát quyết định không mạo hiểm. Họ sử dụng máy bay không người lái để quan sát và theo dõi từng chuyển động của con linh miêu, đồng thời giữ khoảng cách an toàn.

Sau một thời gian theo dõi, các sĩ quan đã tìm cách dồn con vật vào một căn phòng riêng, tách biệt với những khu vực còn lại của ngôi nhà. Sau đó, họ liên hệ với Sở Cá và Động vật hoang dã bang Washington để các chuyên viên tiếp nhận và xử lý.

Các nhân viên động vật hoang dã sau đó đã gây mê con linh miêu, đưa nó ra khỏi căn nhà an toàn và thả trở lại môi trường tự nhiên gần Forbes Creek, không xa khu vực sinh sống của loài này.

May mắn, toàn bộ sự việc kết thúc mà không có ai bị thương, bao gồm chủ nhà, các sĩ quan cảnh sát và chính con linh miêu.

Theo phỏng đoán của cảnh sát, con linh miêu có thể đã trèo lên một cái cây gần nhà rồi từ đó nhảy qua một cửa sổ đang mở để vào bên trong.

Một khả năng khác là con mèo nuôi của gia đình đã thu hút sự chú ý của nó. Có thể linh miêu đã nhìn thấy hoặc phát hiện mùi của con mèo và tìm cách tiếp cận. Rất may, con mèo của chủ nhà sau đó cũng được tìm thấy an toàn và không bị thương.

Sự việc là lời nhắc nhở rằng dù linh miêu thường tránh xa con người, chúng vẫn là động vật hoang dã và có thể phản ứng khó lường khi cảm thấy bị đe dọa.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tiến lại gần, tìm cách bắt giữ hoặc cho linh miêu ăn nếu bất ngờ bắt gặp chúng. Thay vào đó, hãy giữ khoảng cách, tránh kích động con vật và tạo cho nó đủ không gian để rời đi.

Sở Cá và Động vật hoang dã bang Washington cũng khuyên người dân nên giữ vật nuôi trong nhà, đặc biệt trong khoảng thời gian từ hoàng hôn đến bình minh. Những vật nuôi nhỏ và chim cảnh nên được nuôi trong khu vực có hàng rào hoặc biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ chạm trán với động vật hoang dã.

Sau khi được giải cứu an toàn, con vật được đưa trở lại môi trường tự nhiên, đúng với nơi nó thuộc về.

Một vụ việc tưởng chừng liên quan đến an ninh lại kết thúc bằng một cuộc "hồi hương" đặc biệt, khi vị khách bất ngờ được trả về với thiên nhiên.



