Vì sao người xưa kiêng ngủ quay đầu hướng Bắc? Hoá ra rất tốt cho sức khoẻ

Vì sao người xưa thường kiêng ngủ quay đầu hướng Bắc?

Trong quan niệm truyền thống phương Đông, hướng Bắc thường gắn với sự lạnh, tĩnh và yếu tố “âm”. Vì thế, người xưa cho rằng đặt đầu giường về hướng này có thể khiến cơ thể dễ bị lạnh, ngủ không sâu hoặc cảm thấy bất an.

Tuy nhiên, đây chủ yếu là cách lý giải dựa trên kinh nghiệm dân gian và quan niệm truyền thống, không phải kết luận của y học hiện đại.

Một cách giải thích thực tế hơn liên quan đến điều kiện nhà ở ngày trước.

Người xưa cho rằng đặt đầu giường về hướng này có thể khiến cơ thể dễ bị lạnh, ngủ không sâu hoặc cảm thấy bất an. (Ảnh minh hoạ: Internet)

Ở miền Bắc Việt Nam và nhiều khu vực Đông Á, mùa lạnh thường xuất hiện các đợt gió mùa Đông Bắc. Nhà cửa trước đây không kín và ít có các thiết bị điều hòa nhiệt độ như hiện nay. Nếu giường ngủ đặt ở vị trí thường xuyên đón gió lạnh, người nằm có thể dễ bị lạnh trong đêm, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức khỏe yếu.

Vì vậy, điều người xưa thực sự chú ý có thể không phải là “hướng Bắc” theo nghĩa tuyệt đối mà là tránh để cơ thể tiếp xúc trực tiếp với gió lạnh khi ngủ.

Ngủ quay đầu hướng Bắc có thực sự gây hại?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học đáng tin cậy cho thấy ngủ quay đầu về hướng Bắc tự thân gây bệnh hoặc làm suy giảm sức khỏe.

Chất lượng giấc ngủ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố thiết thực hơn như nhiệt độ phòng, ánh sáng, tiếng ồn, chiếc giường và gối, thói quen sinh hoạt, mức độ căng thẳng cũng như tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Do đó, nếu một người ngủ quay đầu hướng Bắc nhưng căn phòng kín gió, nhiệt độ dễ chịu, không gian yên tĩnh và vẫn ngủ ngon, thức dậy tỉnh táo thì không có lý do khoa học để phải đổi hướng giường chỉ vì lo ngại hướng Bắc.

Ngược lại, nếu vị trí này khiến đầu giường thường xuyên bị gió lạnh, ánh sáng hoặc tiếng ồn tác động trực tiếp và làm giấc ngủ bị gián đoạn, việc thay đổi vị trí giường có thể giúp cải thiện sự thoải mái.

Khó ngủ, nên chú ý điều gì thay vì quá lo về hướng giường?

Với người thường xuyên khó ngủ, điều đáng quan tâm hơn là xây dựng một môi trường và thói quen ngủ phù hợp.

Người trưởng thành thường cần ít nhất 7 giờ ngủ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau ở mỗi người. (Ảnh minh hoạ: Internet)

1. Duy trì giờ đi ngủ và thức dậy cố định

Cố gắng đi ngủ và thức dậy vào cùng một khung giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần. Việc duy trì lịch ngủ đều đặn giúp cơ thể hình thành nhịp sinh học ổn định.

Người trưởng thành thường cần ít nhất 7 giờ ngủ mỗi đêm, dù nhu cầu cụ thể có thể khác nhau ở mỗi người.

2. Hạn chế điện thoại trước khi ngủ

Điện thoại, máy tính hoặc các nội dung gây kích thích có thể khiến não bộ khó chuyển sang trạng thái thư giãn.

Có thể dành khoảng 30 phút trước giờ ngủ để rời xa thiết bị điện tử, giảm ánh sáng trong phòng và thực hiện những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách hoặc nghe nhạc thư giãn.

3. Giữ phòng ngủ tối, yên tĩnh và dễ chịu

Một phòng ngủ quá nóng, nhiều ánh sáng hoặc thường xuyên có tiếng ồn có thể khiến giấc ngủ bị gián đoạn.

Nên giữ không gian ngủ tương đối tối, yên tĩnh, thoáng và có nhiệt độ phù hợp với cơ thể. Đồng thời, chọn nệm và gối tạo cảm giác thoải mái.

4. Hạn chế cà phê vào buổi chiều, tối

Caffeine có thể khiến một số người tỉnh táo lâu hơn và khó đi vào giấc ngủ. Nếu thường xuyên khó ngủ, nên hạn chế cà phê và các đồ uống chứa caffeine vào buổi chiều hoặc tối.

Caffeine có thể khiến một số người tỉnh táo lâu hơn và khó đi vào giấc ngủ. (Ảnh minh hoạ: Internet)

5. Không ăn quá no sát giờ đi ngủ

Một bữa ăn quá lớn hoặc quá gần giờ ngủ có thể khiến cơ thể khó chịu, ảnh hưởng đến quá trình nghỉ ngơi. Nên tránh các bữa ăn lớn trước giờ ngủ và hạn chế rượu bia vào buổi tối.

6. Tăng vận động và tiếp xúc ánh sáng tự nhiên ban ngày

Hoạt động thể chất đều đặn có thể hỗ trợ chất lượng giấc ngủ. Việc tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào ban ngày, đặc biệt vào buổi sáng, cũng giúp củng cố nhịp sinh học của cơ thể.

Đừng biến hướng ngủ thành nỗi lo

Một căn phòng ngủ tốt không nhất thiết phải tuân theo một hướng cố định. Điều quan trọng hơn là nơi đó giúp cơ thể cảm thấy thoải mái, không bị ánh sáng, tiếng ồn hay luồng khí lạnh tác động trực tiếp và có thể duy trì giấc ngủ ổn định.

Vì vậy, nếu đang ngủ quay đầu hướng Bắc và vẫn ngủ ngon, không cần thiết phải thay đổi chỉ vì một quan niệm dân gian.

Ngược lại, nếu thường xuyên khó ngủ, thức giấc nhiều lần hoặc dù ngủ đủ thời gian vẫn cảm thấy mệt mỏi, nên quan tâm đến thói quen ngủ và tình trạng sức khỏe thay vì chỉ thay đổi hướng giường. Nếu vấn đề kéo dài, nên trao đổi với bác sĩ để tìm nguyên nhân, bởi mất ngủ đôi khi có thể liên quan đến các rối loạn giấc ngủ hoặc vấn đề sức khỏe khác.