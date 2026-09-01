Toàn bộ người dân lưu ý: Chỉ còn 1 tuần, hàng loạt tài khoản VNeID sẽ bị khóa nếu chưa làm việc này

Từ 28/9/2026, ai có thể bị khóa tài khoản VNeID?

1.1 Trường hợp tài khoản VNeID của công dân bị khóa

Theo khoản 1 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, từ ngày 28/9/2026, tài khoản VNeID của công dân Việt Nam có thể bị khóa trong hai trường hợp sau:

* Trường hợp 1: Căn cước điện tử của công dân bị khóa

Khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử tương ứng. Ngược lại, khi căn cước điện tử được mở khóa, hệ thống cũng tự động mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân.

Việc khóa và mở khóa trong trường hợp này được thực hiện tự động, căn cứ vào trạng thái của căn cước điện tử.

* Trường hợp 2: Số điện thoại đăng ký VNeID đã thay đổi và không chính chủ

Đây là trường hợp đáng chú ý được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP sau khi được sửa đổi bởi Nghị định 320/2026/NĐ-CP.

Theo đó, hệ thống sẽ tự động khóa tài khoản VNeID khi số thuê bao di động mà công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ.

Những người cần đặc biệt lưu ý gồm:

- Người đã thay đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật thông tin liên kết với tài khoản VNeID;

- Người sử dụng số điện thoại đứng tên người thân hoặc người khác để đăng ký VNeID;

- Người đang dùng SIM do cơ quan, doanh nghiệp hoặc cá nhân khác đứng tên;

- Người không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID;

- Người có thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin trên tài khoản định danh điện tử.

Tuy nhiên, quy định không có nghĩa mọi thuê bao không chính chủ đều đương nhiên khiến tài khoản VNeID bị khóa vào ngày 28/9/2026. Điều khoản nêu cụ thể trường hợp số thuê bao dùng để đăng ký tài khoản “đã thay đổi và không chính chủ”.

1.2 Trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa

Không chỉ tài khoản của công dân, tài khoản định danh điện tử của cơ quan, tổ chức cũng có thể bị khóa.

Khoản 2 Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, theo đó hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử của tổ chức trong các trường hợp:

- Tổ chức chủ động yêu cầu khóa tài khoản

Cơ quan, tổ chức có thể yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình. Sau khi tiếp nhận yêu cầu, hệ thống thực hiện ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản.

- Tổ chức vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia

Nếu tổ chức vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, tài khoản định danh điện tử của tổ chức có thể bị khóa.

- Tổ chức bị giải thể, phá sản, tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức cũng bị khóa nếu tổ chức thuộc một trong các trường hợp: Bị giải thể; Bị phá sản; Tạm dừng hoạt động; Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc khóa tài khoản trong các trường hợp này nhằm bảo đảm tài khoản định danh điện tử phản ánh đúng tình trạng pháp lý và hoạt động thực tế của tổ chức.

- Người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án

Tài khoản định danh điện tử của tổ chức có thể bị khóa nếu người đứng tên đăng ký tài khoản có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

- Người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có thể là: ﻿ Người đại diện theo pháp luật; Người đứng đầu cơ quan, tổ chức; Người được ủy quyền đăng ký tài khoản.

Trường hợp tài khoản bị khóa vì lý do này, tài khoản được mở khóa khi cơ quan, tổ chức thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Hệ thống tự động ghi nhận thông tin thông qua việc tổ chức khai báo trên ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua việc cập nhật, chia sẻ thông tin theo quy định.

Cần làm gì trước ngày 28/9 để tránh bị khóa VNeID?

Để hạn chế nguy cơ tài khoản VNeID bị khóa sau khi quy định mới có hiệu lực, người dùng nên chủ động thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra số điện thoại đang liên kết với tài khoản VNeID

Trước tiên, người dùng cần xác định số điện thoại đã sử dụng khi đăng ký tài khoản định danh điện tử có còn đang được mình sử dụng hay không.

Cần đặc biệt lưu ý nếu thuộc một trong các trường hợp:

- Đã đổi sang số điện thoại mới nhưng chưa cập nhật thông tin với tài khoản VNeID;

- Số điện thoại đăng ký VNeID đứng tên người thân hoặc người khác;

- Sử dụng SIM được cơ quan, doanh nghiệp hoặc người khác đăng ký;

- Thông tin chủ thuê bao đã thay đổi;

- SIM cũ đã ngừng sử dụng, bị thu hồi hoặc được nhà mạng cấp lại cho người khác.

Việc tiếp tục sử dụng số điện thoại không chính chủ có thể khiến thông tin thuê bao không trùng khớp với thông tin của chủ tài khoản định danh điện tử.

Kiểm tra thông tin chính chủ của thuê bao

Người dùng nên kiểm tra xem họ tên, ngày sinh và thông tin giấy tờ tùy thân đăng ký với nhà mạng có đúng với thông tin của mình hay không.

Nếu SIM đang sử dụng chưa chính chủ hoặc thông tin thuê bao không chính xác, người dùng nên liên hệ với nhà mạng để được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin. Tùy từng trường hợp, người dùng có thể phải xuất trình thẻ Căn cước và thực hiện các thủ tục theo yêu cầu của doanh nghiệp viễn thông.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ giúp giảm nguy cơ tài khoản VNeID bị khóa mà còn bảo đảm an toàn khi nhận mã xác thực, thông báo và thực hiện các giao dịch điện tử.

Cập nhật số điện thoại nếu đã thay đổi

Trường hợp không còn sử dụng số điện thoại đã đăng ký tài khoản VNeID, người dùng cần chủ động cập nhật sang số điện thoại mới thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP không quy định cụ thể trong nội dung sửa đổi về cách cập nhật số điện thoại trên VNeID. Do đó, người dùng cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử tại thời điểm làm thủ tục.

Không nên chờ đến khi tài khoản bị khóa mới xử lý, bởi VNeID hiện được sử dụng để đăng nhập, xác thực và thực hiện nhiều thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch điện tử.

Bảo đảm thông tin tài khoản chính xác và bảo mật

Bên cạnh việc kiểm tra số điện thoại, khoản 3 Điều 33 Nghị định 69/2024/NĐ-CP, được bổ sung bởi Điều 14 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, quy định chủ thể danh tính điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, giấy tờ đề nghị tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia. Đồng thời bảo mật, bảo vệ tài khoản định danh điện tử và danh tính điện tử.

Kịp thời kiến nghị, phản ánh khi phát hiện thông tin, dữ liệu còn thiếu hoặc sai sót trên ứng dụng. Tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.

Do đó, người dùng cũng nên kiểm tra các thông tin hiển thị trên VNeID và kịp thời phản ánh nếu phát hiện sai lệch.