Ngay tháng sau, đại diện Google, Microsoft, Intel, Meta, Amazon… sẽ tới Việt Nam tham dự một sự kiện đặc biệt

Sự kiện được triển khai nhằm thực hiện các chủ trương của quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia theo Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo thông tin từ ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, hội nghị đã ghi nhận khoảng 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự, bao gồm đại diện các cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục đại học, tổ chức giáo dục quốc tế cùng nhiều tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp lớn như Qualcomm, Boeing, Google, Meta, Amazon, ETS, Max Hub, Microsoft, Intel, Cambridge, Oxford...

Chương trình làm việc gồm một phiên toàn thể vào sáng ngày 8/10 và 4 phiên thảo luận chuyên đề diễn ra xuyên suốt hai ngày. Các chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực: hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; phát triển hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Hội nghị tập trung thúc đẩy 4 định hướng cốt lõi: Hạ tầng và dữ liệu - hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành "đúng, đủ, sạch, sống", liên thông và an toàn; đổi mới phương thức - đưa công nghệ vào thực chất giảng dạy, học tập và đánh giá năng lực người học; AI an toàn và trách nhiệm - khai thác AI hiệu quả, nâng cao năng lực số cho nhà giáo, giữ vững vai trò định hướng của thầy cô; hợp tác chiều sâu - chuyển từ trao đổi kinh nghiệm sang cùng nghiên cứu, phát triển và nhân rộng các giải pháp giáo dục mới.

Các phiên chuyên đề tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Hội nghị cũng sẽ trao đổi về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy; phát triển năng lực số, bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong bối cảnh ứng dụng công nghệ số.

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Hội nghị hướng tới chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị (Ảnh: Bộ GDĐT)

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng thảo luận về khung chính sách hội nhập quốc tế, liên kết đào tạo, công nhận văn bằng, mô hình quản trị đại học thông minh và xây dựng nguồn học liệu mở.

Trong khuôn khổ sự kiện, các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác cấp Chính phủ, cấp Bộ, ngành và giữa các cơ sở giáo dục với doanh nghiệp sẽ được tiến hành nhằm kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học với các nguồn lực công nghệ thực tiễn.

Bên lề hội nghị, ban tổ chức cũng triển khai đồng thời triển lãm giáo dục và công nghệ giáo dục. Triển lãm sẽ quy tụ 70 gian hàng đăng ký tham gia từ các đối tác thuộc Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu (EU), Canada, Australia và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).

Trong đó, hơn 30 gian hàng thuộc quyền quản lý của các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và tổ chức giáo dục quốc tế, tạo không gian giới thiệu mô hình, thiết bị công nghệ mới phục vụ quản trị và giảng dạy.



