CEO Zoom: Tại sao con người vẫn phải làm việc 5 ngày/tuần nếu AI có thể làm thay?

Các lãnh đạo doanh nghiệp có những dự báo khác nhau về cách trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay đổi thị trường lao động. Trong khi CEO Anthropic Dario Amodei cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng việc làm văn phòng, CEO Google DeepMind Demis Hassabis lại cho rằng công nghệ này có thể mở ra một “kỷ nguyên vàng” của sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, khi chatbot và các trợ lý AI ngày càng có khả năng đảm nhiệm những nhiệm vụ vốn do con người thực hiện, ngày càng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bắt đầu hình dung về một tương lai với tuần làm việc ngắn hơn. Eric Yuan, CEO Zoom, thậm chí cho rằng nhân viên có thể chỉ cần làm việc tại văn phòng vài ngày mỗi tuần.

Trong một cuộc phỏng vấn với The New York Times năm 2025, Yuan đặt câu hỏi: nếu AI có thể giúp cuộc sống của con người tốt đẹp hơn, tại sao người lao động vẫn phải làm việc 5 ngày mỗi tuần? Theo ông, các doanh nghiệp cuối cùng có thể chuyển sang mô hình làm việc 3 hoặc 4 ngày mỗi tuần, qua đó giải phóng thêm thời gian cho người lao động. Quan điểm này có thể mang lại tín hiệu tích cực cho những người lao động Mỹ đang chịu áp lực từ văn hóa làm việc cường độ cao. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp châu Âu đã bắt đầu thử nghiệm tuần làm việc 4 ngày và ghi nhận những kết quả đáng chú ý.

Tại Mỹ, công ty huấn luyện hiệu suất Exos từng thử nghiệm mô hình rút ngắn tuần làm việc. Kết quả cho thấy tỷ lệ kiệt sức của nhân viên giảm một nửa, trong khi năng suất tăng 24%. Những kết quả này củng cố lập luận rằng tự động hóa và AI có thể giúp doanh nghiệp duy trì hiệu quả ngay cả khi nhân viên làm việc ít ngày hơn.

AI đang ngày càng hỗ trợ người lao động xử lý nhiều nhiệm vụ, từ những công việc đơn giản như viết email đến các nhiệm vụ phức tạp hơn như lập trình. Chứng kiến những lợi ích này, nhiều lãnh đạo công nghệ cho rằng nhân viên trong tương lai có thể không cần đến văn phòng 5 ngày mỗi tuần.

Bill Gates, đồng sáng lập Microsoft, từng dự đoán tốc độ phát triển của AI có thể khiến con người không còn cần thực hiện “hầu hết mọi việc” trong vòng 10 năm tới. Khi máy móc đảm nhiệm ngày càng nhiều nhiệm vụ, ông đặt vấn đề liệu con người có nên chỉ làm việc 2 hoặc 3 ngày mỗi tuần.

CEO Nvidia Jensen Huang cũng ủng hộ ý tưởng giảm số ngày làm việc, dù đưa ra điều kiện rằng AI phải tiếp tục được ứng dụng nhanh chóng. Theo ông, thế giới mới chỉ đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng AI và nếu công nghệ này tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tuần làm việc 4 ngày có thể trở thành hiện thực. Tuy nhiên, Huang cho rằng một tuần làm việc ngắn hơn không đồng nghĩa con người sẽ ít việc hơn. Ngược lại, ông dự đoán người lao động có thể “bận rộn hơn trong tương lai” khi năng suất tăng và xuất hiện thêm nhiều cơ hội mới.

Ngay cả ngành tài chính, vốn nổi tiếng với những tuần làm việc kéo dài tới 80 giờ, cũng có thể chịu tác động từ xu hướng này. Jamie Dimon, CEO JPMorgan Chase, từng cho rằng AI có thể giúp thế hệ trẻ cân bằng tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg TV năm 2023, Dimon dự đoán thế hệ trẻ trong tương lai có thể chỉ cần làm việc khoảng 3,5 ngày mỗi tuần nhờ sự hỗ trợ của công nghệ.

AI có thể rút ngắn tuần làm việc, nhưng cũng xóa bỏ nhiều vị trí

Viễn cảnh con người làm việc ít ngày hơn không đồng nghĩa quá trình chuyển đổi sẽ không gây ra mất mát việc làm. Các lãnh đạo doanh nghiệp cũng thừa nhận AI có thể khiến một số vị trí bị tự động hóa. Eric Yuan không né tránh khả năng này. Theo CEO Zoom, mỗi bước tiến lớn về công nghệ đều khiến một số cơ hội việc làm biến mất, nhưng đồng thời tạo ra những công việc mới. Ông lấy kỹ sư phần mềm mới vào nghề làm ví dụ. AI có thể đảm nhiệm một phần công việc viết mã, nhưng con người vẫn cần quản lý và kiểm soát mã do AI tạo ra. Sự xuất hiện của các tác nhân AI cũng kéo theo nhu cầu về những người có nhiệm vụ quản lý và vận hành các hệ thống này.

Trong khi đó, Jensen Huang cho rằng AI không nhất thiết khiến tổng số việc làm giảm. Theo ông, những người biết sử dụng công nghệ mới có thể thay thế những người không thích ứng với sự thay đổi. Ông lập luận rằng trong suốt nhiều thế kỷ, từ thời kỳ công nghiệp đến kỷ nguyên máy tính, năng suất tăng lên không đồng nghĩa tỷ lệ việc làm giảm. Khi con người có thêm ý tưởng và công cụ để nâng cao hiệu quả, họ cũng có khả năng tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ và cơ hội việc làm mới.

Những dự báo trên cho thấy AI có thể đồng thời tạo ra hai thay đổi lớn trên thị trường lao động: giảm nhu cầu đối với một số công việc và nâng cao năng suất của những công việc còn lại. Nếu công nghệ tiếp tục phát triển như kỳ vọng của các CEO này, tuần làm việc 3 hoặc 4 ngày có thể trở thành một trong những thay đổi đáng chú ý của thị trường lao động trong tương lai.

Theo Fortune