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Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng ứng dụng VNeID

| | Kinh tế số

Việc sử dụng hiệu quả ứng dụng VNeID góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp cho biết, thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử phục vụ người dân, ứng dụng VNeID phiên bản 2.2.12 đã được cập nhật với nhiều tiện ích mới, từng bước mở rộng khả năng sử dụng tài khoản định danh điện tử trong giải quyết các nhu cầu thiết yếu của người dân trên môi trường số.

Một trong những cập nhật trên VNeID là điều chỉnh chức năng “Cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước”, bổ sung thêm nhiều loại thông tin, giấy tờ để người dân thực hiện cung cấp trực tuyến khi có nhu cầu.

Tại thông báo, Công an phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn người dân thực hiện chức năng “Cung cấp thông tin cho CQNN” trên VNeID theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID, chọn “Dịch vụ khác”, tiếp tục chọn “Cung cấp thông tin cho CQNN” và nhập passcode để xác thực

Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp

Bước 2: Chọn “Tạo mới”. Tại đây, người dân lựa chọn loại thông tin cần cung cấp, gồm: Giấy chứng nhận kết hôn; văn bằng, chứng chỉ; bản án ly hôn; giấy khai sinh; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất

Nguồn: Công an tỉnh Đồng Tháp

Bước 3: Nhập đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn trên ứng dụng và đính kèm file thông tin, giấy tờ theo yêu cầu

Bước 4: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã nhập, bảo đảm chính xác trước khi chọn “Gửi yêu cầu” để hoàn tất

Công an phường Trung An đề nghị người dân chủ động cập nhật VNeID lên phiên bản mới nhất, thường xuyên tìm hiểu và khai thác các tiện ích được tích hợp trên ứng dụng.

Việc sử dụng hiệu quả VNeID không chỉ giúp người dân giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các giao dịch, thủ tục mà còn góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.

Trong quá trình sử dụng, người dân cần bảo vệ thông tin tài khoản, passcode và các dữ liệu cá nhân; không cung cấp mã xác thực, mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập VNeID cho người khác, qua đó bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử.

VNeID vừa cập nhật thay đổi mới, tất cả người dùng kiểm tra ngay kẻo lỡ quyền lợi

Hà Giang

Sức khỏe Cộng đồng

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