FPT Cloud mở rộng vùng hạ tầng cloud tại TP.HCM

FPT Cloud, nền tảng điện toán đám mây thuộc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT công bố vùng hạ tầng mang tên Zone Thủ Đức. Trong hệ thống điện toán đám mây, mỗi vùng hạ tầng độc lập, gồm tài nguyên máy chủ, lưu trữ và kết nối mạng được gọi là Zone. Zone Thủ Đức đặt tại Trung tâm Dữ liệu FPT Fornix HCM02, Khu Công nghệ cao TP.HCM giúp doanh nghiệp triển khai ứng dụng gần nơi hoạt động, mở rộng tài nguyên, tối ưu độ trễ và xây dựng phương án dự phòng dữ liệu trong nước.

Với việc mở rộng này, quy mô hạ tầng FPT Cloud đạt 5.000 máy chủ vật lý, vận hành hàng trăm nghìn máy chủ ảo cùng năng lực lưu trữ đạt mức hàng trăm Petabyte (PB). Nền tảng đáp ứng đa dạng các hình thức lưu trữ từ Block, Object đến High-Performance Storage, sẵn sàng xử lý đa dạng tải công việc (workload) từ các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi, dữ liệu lớn (Big Data) cho đến các bài toán AI phức tạp. FPT Cloud hiện đáp ứng yêu cầu an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4, được Bộ Công an thẩm định và phê duyệt theo Văn bản số 3810/BCA-A05.

Zone Thủ Đức bắt đầu cung cấp dịch vụ từ ngày 13/04/2026, được phát triển trên nền tảng nguồn mở OpenStack do kỹ sư FPT Cloud vận hành, tuỳ biến và can thiệp đến tầng lõi.

Mở rộng năng lực triển khai và dự phòng trong nước

Zone Thủ Đức được trang bị toàn bộ phần cứng thế hệ 2026 nhằm mang lại hiệu năng xử lý cao cho các ứng dụng doanh nghiệp. Hạ tầng tính toán sử dụng bộ xử lý Intel thế hệ 6 và AMD thế hệ thứ 5 duy trì ổn định, hỗ trợ tối ưu chi phí cấp phép phần mềm và đảm bảo các hệ thống nghiệp vụ cốt lõi như ERP hay Core Banking vận hành mượt mà. Hệ thống lưu trữ chuyển đổi hoàn toàn sang công nghệ NVMe thế hệ mới thay thế chuẩn SSD SAS truyền thống, giúp rút ngắn tới 60% thời gian truy xuất cơ sở dữ liệu và xử lý giao dịch thời gian thực.

Một điểm đáng chú ý của việc bổ sung Zone Thủ Đức là khả năng kết nối giữa các vùng hạ tầng của FPT Cloud tại TP.HCM. Tuyến liên kết nội vùng giữa các trung tâm dữ liệu tại TP.HCM đạt tổng băng thông 400Gbps với độ trễ khứ hồi 3ms. Hệ thống được triển khai trên 4 tuyến cáp quang song song hoàn toàn độc lập qua 2 nhà cung cấp viễn thông riêng biệt. Ngay cả khi một nhà cung cấp gặp sự cố diện rộng hay đứt cáp đứt đoạn, các tuyến còn lại vẫn duy trì kết nối liên tục, cho phép doanh nghiệp xây kiến trúc đa vùng (multi-Zone) và đồng bộ dữ liệu gần thời gian thực ngay trong TP.HCM.

Đối với nhu cầu dự phòng thảm họa, FPT Cloud duy trì tuyến kết nối Hà Nội – TP.HCM với tổng dung lượng 80 Gbps. Doanh nghiệp có thể bố trí hệ thống chính tại một thành phố và hệ thống dự phòng tại thành phố còn lại, tạo khoảng cách địa lý cần thiết khi xây dựng phương án khôi phục sau sự cố. Tại TP.HCM, FPT Cloud có tổng băng thông kết nối Internet 100 Gbps qua nhiều nhà mạng. Với các dịch vụ và dữ liệu đặt trong nước, hệ thống kết nối nội địa giúp doanh nghiệp giảm ảnh hưởng khi đường truyền Internet quốc tế gặp sự cố.

Bổ sung dịch vụ lưu trữ và năng lực xử lý AI

Với hạ tầng máy chủ ảo gia tăng sức mạnh bởi GPU tại Zone Thủ Đức, doanh nghiệp dễ dàng triển khai các bài toán suy luận AI, học máy (Machine Learning) và xử lý dữ liệu lớn theo mô hình pay-as-you-go (dùng đâu trả đó). Điều này giúp các tổ chức linh hoạt mở rộng tài nguyên tính toán ngay khi phát sinh nhu cầu mà không cần gánh nặng chi phí mua sắm và bảo trì hệ thống GPU riêng.

Song song với việc vận hành chính thức, FPT Cloud cũng triển khai lộ trình mở rộng các dịch vụ chuyên sâu trên nền tảng Zone Thủ Đức trong năm 2026. Cụ thể, bên cạnh dịch vụ lưu trữ đối tượng tùy chỉnh theo nhu cầu riêng (FPT Object Storage Dedicated) đã sẵn sàng, vùng hạ tầng sẽ tiếp tục bổ sung dòng lưu trữ hiệu năng cao dành riêng cho AI (FPT High Performance Storage for AI) và nâng cấp máy chủ ảo hỗ trợ giao thức IPv6 Compute, mang lại khả năng mở rộng tài nguyên mạng hướng tới gần như không giới hạn cho doanh nghiệp.

“Làm chủ công nghệ theo tinh thần Make in Vietnam không chỉ giúp chúng tôi chủ động trong phát triển sản phẩm và tối ưu nguồn lực, mà còn tạo nền tảng để FPT Cloud xây dựng hạ tầng theo cách phù hợp nhất với nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Việc đưa vào vận hành FPT Cloud Zone Thủ Đức là một bước tiếp theo trong quá trình mở rộng năng lực hạ tầng Cloud trên toàn quốc. Cùng với các Zone tại Cầu Giấy, Hòa Lạc và Tân Thuận, chúng tôi đang từng bước hình thành một hạ tầng Cloud có khả năng mở rộng linh hoạt, tăng cường kết nối giữa các khu vực và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các phương án dự phòng ngay tại Việt Nam.

Việc liên tục mở rộng các Zone không chỉ để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng linh hoạt của khối doanh nghiệp, mà còn là cam kết của FPT Cloud trong việc xây dựng nền tảng điện toán đám mây do người Việt tự chủ. Chúng tôi hướng tới việc cung cấp một hạ tầng số an toàn, chuẩn hóa, sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức trong chiến lược Chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm chủ quyền dữ liệu trên không gian mạng” ông Phan Hồng Tâm, Giám đốc Công nghệ Cloud, FPT Smart Cloud, cho biết.

Quý IV hàng năm là giai đoạn lưu lượng truy cập tăng đột biến trước đợt mua sắm Tết, đồng thời là thời điểm các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán tuân thủ và hoàn thiện kế hoạch ngân sách hạ tầng cho năm 2027. Việc đưa vùng hạ tầng Thủ Đức vào vận hành cung cấp nguồn dung lượng hạ tầng sẵn sàng cao tại TP.HCM, cho phép các tổ chức chủ động thử nghiệm khả năng chịu tải, diễn tập phương án khôi phục thảm họa (DR) và mở rộng tài nguyên tính toán từ sớm. Các gói dịch vụ tính toán, lưu trữ hiệu năng cao và hạ tầng hỗ trợ AI tại Zone Thủ Đức hiện đã sẵn sàng cấp phát.