Bài toán cùng “hãm phanh” AI

Một số lãnh đạo công nghệ đã đề xuất làm chậm quá trình nâng cấp các mô hình tiên tiến để có thêm thời gian kiểm soát rủi ro. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng, nếu họ thực sự lo ngại, tại sao không tự mình giảm tốc? Và bài toán này không chỉ tồn tại giữa các doanh nghiệp, nó còn xuất hiện ở cấp độ quốc gia.

Điều các gã khổng lồ AI muốn không phải quyền được chạy chậm. Quyền ấy họ vốn đã có. Thứ họ cần là một cơ chế bảo đảm rằng khi mình nhả chân ga, những người còn lại cũng phải cùng đi chậm lại.

Ông Alex Turner - Cựu Nhà khoa học tại Google DeepMind cho hay: "Họ là các tập đoàn, họ muốn kiếm tiền. Điều đó không có gì xấu. Nhưng xét lý lẽ đặt lợi ích tốt nhất của xã hội lên hàng đầu, chúng ta không thể đơn giản tin vào những gì họ đang nói".

Nếu cuộc đua AI giữa các doanh nghiệp đã là một bài toán hóc búa, thì cuộc đua giữa các cường quốc càng nan giải hơn.

Các nước lớn vừa nói về an toàn AI, vừa nhấn mạnh phải thắng trong cuộc đua này. Giữa hai mục tiêu ấy luôn tồn tại một nghịch lý: Muốn an toàn hơn, cần kiểm định kỹ hơn, minh bạch hơn và đôi khi phải giảm tốc. Nhưng muốn thắng cuộc đua, lại cần đầu tư nhanh, triển khai sớm và chiếm lĩnh thị trường trước.

Phó Tổng thống Mỹ Jd Vance cho biết: "Phía Trung Quốc đang tham gia vào cuộc đua AI dài hạn với Mỹ. Chúng ta muốn đảm bảo rằng Mỹ sẽ hành động một cách khôn ngoan, nhưng đồng thời vẫn phải duy trì vị thế dẫn đầu".

Trung Quốc cũng phản ứng trước lời kêu gọi giảm tốc và cảnh báo về những hệ lụy từ cuộc cạnh tranh AI từ các doanh nghiệp công nghệ Mỹ.

"Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo liên quan mật thiết đến phúc lợi chung của toàn nhân loại. Các bên cần chung tay thúc đẩy AI theo hướng cởi mở, bao trùm, mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và hướng tới những điều tốt đẹp. Việc lan truyền các thuyết đe dọa khác nhau, cùng hành vi đối đầu và cạnh tranh ác ý, sẽ chỉ làm gián đoạn tiến trình quản trị AI toàn cầu và không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai", ông Quách Gia Côn - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.

Rõ ràng, "hãm phanh" AI là câu chuyện nói dễ hơn làm ở cả cấp độ doanh nghiệp lẫn quốc gia.