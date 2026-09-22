Trận đấu võ đầu tiên giữa con người và robot: Liệu có cân tài cân sức?

Một robot hình người cao 1,83 m vừa bước vào lồng đấu tại San Francisco để đối đầu trực tiếp với một con người. Những cú đấm của đối thủ ban đầu không khiến trận đấu kết thúc, trong khi robot nhanh chóng đáp trả bằng những cú đá mạnh đến mức khiến người đấu văng qua sàn.

Cuộc đối đầu được công ty robot Mỹ REK tổ chức và được giới thiệu là trận đấu đầu tiên giữa con người và robot hình người tại Mỹ. Nhân vật đối đầu với cỗ máy là Frankie LaPenna, một influencer kiêm nhà sáng tạo nội dung.

Robot mang tên T800, do EngineAI, một công ty có trụ sở tại Thâm Quyến, Trung Quốc, phát triển. Khác với hình ảnh robot tự động chiến đấu thường thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, T800 trong trận đấu này được điều khiển từ xa bởi con người.

Trận đấu diễn ra trong một lồng đấu chuyên dụng, nằm trong dự án game đối kháng thực tế ảo của REK. Mô hình này cho phép con người điều khiển robot hình người từ xa và đưa chúng vào các cuộc thi đấu.

Đoạn video ghi lại sự kiện cho thấy LaPenna là người chủ động tấn công trước. Anh tiến về phía robot và tung nhiều cú đấm, trong khi T800 di chuyển quanh sàn đấu trước khi bắt đầu phản công.

Diễn biến nhanh chóng thay đổi khi robot đáp trả bằng những cú đấm và đặc biệt là các cú đá mạnh. Ở một số thời điểm, lực từ những cú đá khiến LaPenna bị đánh bật qua lồng đấu, cho thấy cỗ máy có thể thực hiện các động tác tấn công với lực đáng kể.

Chính chi tiết này khiến cuộc đối đầu trở nên khác biệt so với những màn trình diễn robot thông thường. Thay vì chỉ đi lại hoặc thực hiện các động tác được lập trình sẵn, cỗ máy lần này xuất hiện trong một tình huống mà khả năng di chuyển, giữ thăng bằng và tạo lực đều được đặt vào một cuộc đối đầu trực tiếp.

REK gọi đây là trận đấu đầu tiên giữa con người và robot hình người, đồng thời cho biết sẽ công bố thêm hình ảnh từ sự kiện. Trên X, công ty tuyên bố sự kiện đã tạo nên lịch sử và nhấn mạnh rằng LaPenna đã thi đấu hết sức.

Đoạn video nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Một số người bắt đầu đặt câu hỏi liệu những robot được con người điều khiển từ xa có thể trở thành một phần của các môn thể thao đối kháng chuyên nghiệp hay không.

Tuy nhiên, chính yếu tố điều khiển từ xa cũng khiến cuộc đối đầu này có một điểm khác biệt đáng chú ý. Đây chưa phải cuộc đấu giữa một con người và một robot hoàn toàn tự chủ. Phía sau cỗ máy vẫn là một con người trực tiếp điều khiển nó.

Dù vậy, hình ảnh một robot hình người cao gần 2 m bước vào lồng đấu và tung những cú đá đủ mạnh để đánh bật một người thật vẫn khiến ranh giới giữa khoa học viễn tưởng và công nghệ hiện tại trở nên khó nhận biết hơn.

Đây cũng không phải lần đầu một robot hình người gây chú ý vì những hành động được cho là mang tính đối kháng. Trước đó, một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội từng ghi lại cảnh một robot hình người trong cửa hàng điện tử dường như phản ứng sau khi bị một khách hàng đẩy. Cỗ máy tiến về phía người này và có vẻ thực hiện một cú đá trước khi nhân viên can thiệp và tắt robot.

Với trận đấu của REK, câu hỏi không còn chỉ nằm ở việc robot hình người có thể đi lại hay thực hiện các động tác phức tạp đến đâu. Khi những cỗ máy này bắt đầu được đưa vào các tình huống đối kháng trực tiếp, một hình thức thi đấu hoàn toàn mới cũng đang được thử nghiệm: con người không trực tiếp chiến đấu với nhau, mà điều khiển những cơ thể máy móc để bước vào võ đài thay mình.