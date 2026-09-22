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Internet Explorer sẽ biến mất hoàn toàn sau năm 2029

| | Kinh tế số

IE Mode trên Microsoft Edge dự kiến sẽ kết thúc hỗ trợ sau năm 2029, khép lại sự tồn tại của công nghệ Internet Explorer sau hơn 30 năm ra mắt.

Internet Explorer 11 đã bị Microsoft ngừng hỗ trợ và vô hiệu hóa trên Windows từ năm 2023. Tuy nhiên, công nghệ của trình duyệt này vẫn được duy trì trong Internet Explorer (IE) Mode trên Microsoft Edge, giúp các website và ứng dụng cũ tiếp tục hoạt động. Việc duy trì này cũng đang tiến đến hồi kết khi Microsoft vừa đưa ra cảnh báo mới nhất về IE Mode.

Trong thông báo gửi qua trung tâm quản trị Microsoft 365, hãng cho biết IE Mode sẽ được hỗ trợ ít nhất đến cuối năm 2029, theo lộ trình công bố từ năm 2021. Microsoft sẽ phát thông báo ngừng hỗ trợ chính thức trước thời hạn ít nhất một năm.

Dù vậy, Microsoft khuyến cáo các tổ chức vẫn cần bắt tay vào chuyển đổi ngay từ bây giờ, bởi việc nâng cấp hoặc viết lại các ứng dụng nội bộ cũ kỹ phụ thuộc vào nền tảng này có thể tốn mất vài năm trời.

IE Mode trên Microsoft Edge dự kiến sẽ kết thúc hỗ trợ sau năm 2029. (Ảnh: Getty Images)

Quản trị viên có thể bắt đầu bằng việc rà soát các website được cấu hình chạy bằng IE Mode, đồng thời kiểm tra những ứng dụng người dùng đang sử dụng nhưng chưa được đưa vào danh sách quản lý tập trung. Sau khi xác định các hệ thống phụ thuộc, doanh nghiệp có thể cập nhật, thay thế, chuyển sang nền tảng khác hoặc xây dựng lại bằng công nghệ hiện đại.

Với các đơn vị vẫn phụ thuộc website và ứng dụng nghiệp vụ chạy trên IE Mode, Microsoft khuyến nghị sớm lập kế hoạch nâng cấp, chuyển đổi hoặc xây dựng lại bằng công nghệ web hiện đại.

Hãng cũng cung cấp dịch vụ App Assure cho khách hàng đủ điều kiện, hỗ trợ kiểm tra và xử lý các vấn đề tương thích trong quá trình chuyển đổi, hạn chế nguy cơ gián đoạn hoạt động khi IE Mode kết thúc hỗ trợ.

IE Mode là chế độ tương thích trên Edge, cho phép sử dụng công cụ MSHTML (Trident) của Internet Explorer 11 để chạy các website và ứng dụng cũ. Tính năng này vẫn cần thiết với một số tổ chức đang vận hành hệ thống nội bộ hoặc phần mềm nghiệp vụ dựa trên các công nghệ của IE, như ActiveX và những cơ chế hiển thị, xác thực cũ.

Dù vậy, IE Mode được Microsoft duy trì như một cơ chế tương thích trong giai đoạn chuyển đổi, thay vì là nền tảng trình duyệt lâu dài. Microsoft cho biết IE dựa trên công nghệ khoảng 25 năm tuổi, với kiến trúc không được thiết kế cho độ phức tạp và các yêu cầu bảo mật của web hiện đại. Vì vậy, hãng muốn giảm sự phụ thuộc vào công nghệ IE, trong khi khuyến khích doanh nghiệp hiện đại hóa các website và ứng dụng cũ.


Theo Ngọc Duy/VTC News

VTC News

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