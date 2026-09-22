Nhà máy sản xuất 10.000 robot mỗi năm, cứ 10 phút chế tạo 1 robot hình người

UBTECH - tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo (AI) và robot - đã chính thức khởi động nhà máy công nghiệp sản xuất robot hình người tại Lưu Châu, Quảng Tây, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực sản xuất robot thương mại. Cơ sở này được thiết kế với công suất sản xuất hơn 10.000 robot mỗi năm, chuyển mình từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang sản xuất quy mô lớn.

UBTECH bắt đầu sản xuất robot hình người hàng loạt tại nhà máy. (Ảnh: UBTECH)

Cổ phiếu của UBTECH đã tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 14/9, sau khi nhà máy bắt đầu hoạt động. Với diện tích 14.000m2 và chiều cao 13,8 mét, nhà máy siêu thông minh này chủ yếu sản xuất các robot hình người công nghiệp thông minh, bao gồm dòng Walker S và Cruzr của công ty. Dây chuyền sản xuất được thiết kế để hoàn thành một robot trong vòng 10 phút, cho phép UBTECH duy trì sản lượng ổn định.

Nhà máy sử dụng thiết kế dây chuyền hỗn hợp linh hoạt, cho phép sản xuất nhiều mẫu robot khác nhau trên cùng một hệ thống, giảm thiểu nhu cầu thay đổi phần cứng khi yêu cầu sản xuất thay đổi. Tự động hóa được áp dụng rộng rãi, với các robot thực hiện nhiệm vụ như dỡ và xếp pallet, trong khi các cánh tay robot cộng tác siết chặt ốc vít trong quá trình lắp ráp. Mỗi robot hoàn chỉnh cần hơn 2.000 ốc vít với các thông số kỹ thuật khác nhau.

Đặc biệt, mỗi robot đều được cấp một mã số seri duy nhất, giúp theo dõi nguồn gốc linh kiện, thông số lắp ráp và hồ sơ kiểm tra trong suốt quá trình sản xuất. UBTECH đã hợp tác với Siemens Digital Industries Software để phát triển cơ sở này, trong khuôn khổ chương trình sản xuất kỹ thuật số lớn hơn. Hệ thống mô phỏng nhà máy của Siemens tạo ra mô hình kỹ thuật số tỷ lệ 1:1, cho phép các kỹ sư mô phỏng sự di chuyển của vật liệu và thực hiện các thay đổi trước khi áp dụng thực tế.

Mặc dù sản xuất robot hình người gặp nhiều thách thức do sự phức tạp trong lắp ráp, nhà máy mới của UBTECH đã giải quyết vấn đề này thông qua mô phỏng kỹ thuật số và hệ thống quản lý chất lượng có thể truy xuất nguồn gốc. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí vận hành mà còn cho phép công ty mở rộng năng lực sản xuất và giới thiệu các mẫu sản phẩm mới nhanh chóng.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực robot hình người, với Tesla và Figure AI cũng đang phát triển các chương trình riêng, công suất 10.000 sản phẩm mỗi năm của UBTECH sẽ tạo ra một nền tảng sản xuất vững chắc. Tuy nhiên, hiệu suất trong tương lai sẽ phụ thuộc vào số lượng hàng xuất xưởng, nhu cầu của khách hàng công nghiệp và hiệu quả kinh tế sản xuất.