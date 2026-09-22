Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Quế Võ III – Phân khu 2 có quy mô 208,54 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.779 tỷ đồng. Đây là một trong 8 dự án, công trình được chọn khởi công, khánh thành chào mừng Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương.
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Từ ngày 20/9, Bắc Ninh chính thức trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương. Một trong những định hướng đáng chú ý là phát triển Bắc Ninh thành trung tâm công nghiệp điện tử, với các lĩnh vực trọng tâm như bán dẫn, sản xuất vi mạch và trí tuệ nhân tạo. Hệ sinh thái công nghiệp hiện quy tụ hàng nghìn dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 50 tỷ USD, khoảng 1.280 doanh nghiệp trong lĩnh vực điện, điện tử và 33 dự án liên quan đến bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Đây là cơ sở để phát triển sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, logistics và thu hút các dự án công nghệ cao.
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