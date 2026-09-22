Bắc Ninh có thêm khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh cho biết, Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với vị thế mới, không gian phát triển rộng lớn hơn và yêu cầu ngày càng cao hơn. Theo ông Thịnh, trong giai đoạn mới, phát triển công nghiệp không thể chỉ chú trọng về quy mô mà cần chuyển mạnh sang nâng cao chất lượng, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả đất đai và có khả năng liên kết với các doanh nghiệp trong chuỗi.